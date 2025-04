Zepp ツアーを控えるMC TYSON、新EP『THE MESSAGE 6.5』発表！

株式会社LOCALSTAR ENTERTAINMENT

2025 年1 月30 日に、初となる日本武道館での単独公演を終え、

4 月からは横浜、福岡、大阪の3 都市を廻る「MC TYSON FOUR FIVE ZEPP TOUR」を控えているMC TYSON。2 月に発表したシングル「Go With The Flow feat. Kohjiya」の反響も冷めやらぬ中、ヘッズたち対してさらに自らの声を届けようと、

新たなEP『THE MESSAGE 6.5』をリリースした。両手の中指を立てたアートワークが刺激的な本作には、彼の現在地を示す表題曲のほか、C.O.S.A.とMIYACHI という個性豊かなラッパー二組を招いたアグレッシブな「Stop Idling」、ドリル系のビートに乗せて家族についてラップする「Big Daddy」、メ

ロウなフロウが胸に刺さる「六本木」といった全5 曲が並ぶ。

そして、リリース日の本日18時に、「Stop Idling feat. C.O.S.A. & MIYACHI」のMV も

公開された。

三者三様の好戦的なマイクリレーに注目の映像に仕上がっている。



「Stop Idling feat. C.O.S.A. & MIYACHI」

MV URL:https://youtu.be/EBemE5M1FUw

さらに、EP リリースに先駆けてZEPP TOUR に参加する豪華なゲスト・アーティストら

も発表されている。

AK-69、Benjazzy、Eric.B.Jr、Jin Dogg、KOWICHI、MINAMI、MIYACHI、YOUTHUG、C.O.S.A.、eyden、林和希、そしてKohjiya ら、OG から若手までがMC TYSON の呼びかけのもとに集結。それぞれ横浜、福岡、大阪の公演に加わり、

パフォーマンスを盛り上げるべく、ステージ上にさらなるガソリンを注ぐ。

ZEPP TOUR を目前に、さらに加速するMC TYSON。

シートベルトをキツく締めて、彼の速度にまだまだ加速していく。

『THE MESSAGE 6.5』

発売日:2025 年4 月7 日(月)

配信リンク:https://linkco.re/Ump1V9cX

トラックリスト:

1. THE MESSAGE 6.5

2. Stop Idling feat. C.O.S.A. & MIYACHI

3. Big Daddy

4. Go With The Flow feat. Kohjiya

5. 六本木

【公演情報】

MC TYSON FOUR FIVE ZEPP TOUR

2025 年4 月26 日(土)KT Zepp Yokohama 開演:17:00~ (開場 16:00~)

【GUEST】

AK-69 / Eric.B.jr / Jin Dogg / KOWICHI / MINAMI / MIYACHI / YOUTHUG

2025 年5 月2 日(金)Zepp Fukuoka 開演:19:00~ (開場 18:00~)

【GUEST】

C.O.S.A / eyden / MINAMI / MIYACHI / YOUTHUG

2025 年5 月4 日(日・祝)Zepp Osaka Bayside 開演:17:00~ (開場 16:00~)

AK-69 / Benjazzy / C.O.S.A / Jin Dogg / Kohjiya / YOUTHUG / 林和希

チケット販売URL:

https://eplus.jp/sf/word/0000092329

■各種URL

YouTube :https://youtu.be/vTE8tQe49V4

Instagram:https://www.instagram.com/mctyson_official/

X: https://twitter.com/MCTYSONOFFICIAL

Official Shop:https://mctyson.theshop.jp/

MC TYSON ファンクラブ:https://funkeon.com/fanclub/30