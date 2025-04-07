Zepp ツアーを控えるMC TYSON、新EP『THE MESSAGE 6.5』発表！
2025 年1 月30 日に、初となる日本武道館での単独公演を終え、
4 月からは横浜、福岡、大阪の3 都市を廻る「MC TYSON FOUR FIVE ZEPP TOUR」を控えているMC TYSON。2 月に発表したシングル「Go With The Flow feat. Kohjiya」の反響も冷めやらぬ中、ヘッズたち対してさらに自らの声を届けようと、
新たなEP『THE MESSAGE 6.5』をリリースした。両手の中指を立てたアートワークが刺激的な本作には、彼の現在地を示す表題曲のほか、C.O.S.A.とMIYACHI という個性豊かなラッパー二組を招いたアグレッシブな「Stop Idling」、ドリル系のビートに乗せて家族についてラップする「Big Daddy」、メ
ロウなフロウが胸に刺さる「六本木」といった全5 曲が並ぶ。
そして、リリース日の本日18時に、「Stop Idling feat. C.O.S.A. & MIYACHI」のMV も
公開された。
三者三様の好戦的なマイクリレーに注目の映像に仕上がっている。
「Stop Idling feat. C.O.S.A. & MIYACHI」
MV URL：https://youtu.be/EBemE5M1FUw
さらに、EP リリースに先駆けてZEPP TOUR に参加する豪華なゲスト・アーティストら
も発表されている。
AK-69、Benjazzy、Eric.B.Jr、Jin Dogg、KOWICHI、MINAMI、MIYACHI、YOUTHUG、C.O.S.A.、eyden、林和希、そしてKohjiya ら、OG から若手までがMC TYSON の呼びかけのもとに集結。それぞれ横浜、福岡、大阪の公演に加わり、
パフォーマンスを盛り上げるべく、ステージ上にさらなるガソリンを注ぐ。
ZEPP TOUR を目前に、さらに加速するMC TYSON。
シートベルトをキツく締めて、彼の速度にまだまだ加速していく。
『THE MESSAGE 6.5』
発売日：2025 年4 月7 日（月）
配信リンク：https://linkco.re/Ump1V9cX
トラックリスト：
1. THE MESSAGE 6.5
2. Stop Idling feat. C.O.S.A. & MIYACHI
3. Big Daddy
4. Go With The Flow feat. Kohjiya
5. 六本木
【公演情報】
MC TYSON FOUR FIVE ZEPP TOUR
2025 年4 月26 日（土）KT Zepp Yokohama 開演：17:00～ (開場 16:00～)
【GUEST】
AK-69 / Eric.B.jr / Jin Dogg / KOWICHI / MINAMI / MIYACHI / YOUTHUG
2025 年5 月2 日（金）Zepp Fukuoka 開演：19:00～ (開場 18:00～)
【GUEST】
C.O.S.A / eyden / MINAMI / MIYACHI / YOUTHUG
2025 年5 月4 日（日・祝）Zepp Osaka Bayside 開演：17:00～ (開場 16:00～)
AK-69 / Benjazzy / C.O.S.A / Jin Dogg / Kohjiya / YOUTHUG / 林和希
チケット販売URL：
https://eplus.jp/sf/word/0000092329
■各種URL
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