ALL(H)OURS、「Smoke Point」で証明した“完成形アイドル”… 4月に日本訪問＆初の単独FAN CONCERT [ALL the HOURS] in TOKYO開催

2024年1月10日、EDENエンターテインメントからデビューした7人組多国籍ボーイズグループALL(H)OURS(オールアワーズ)。

メンバーは韓国人6人と日本人1人で構成され、EDENエンターテインメント初のボーイズグループである。

グループ名には「僕たちのすべて」と「いつも、すべての瞬間」という意味が込められている。

そんなALL(H)OURSが「Smoke Point」を通じて完成形アイドルとしての実力を証明し、来る4月に日本で初の単独ファンコンサートを開催する。

圧倒的なパフォーマンスと音楽的実力を兼ね備えたALL(H)OURSは、これまでの活動を通じて卓越したステージ掌握力と独創的なコンセプト消化力を披露し、多くのファンから愛されてきた。

今回のファンコンサートのタイトルである<ALL the HOURS>には、練習生時代からデビュー、そして今この瞬間、Min(ut)e(ミニッツ)と共にする時間まで-ALL(H)OURSが歩んできたすべての時間をステージを通じて完全に表現したいというメンバーたちの真心が込められている。

今回のファンコンサートでは、一層グレードアップしたステージとファンとの特別な時間が予定されており、期待が高まっている。特に公演は「ALL(H)OURSのアイデンティティ」、「セクシーさと成熟美」、そして「Min(ut)eへの思い」という3つのテーマで構成され、VCRも<ALL the HOURS>というタイトルにふさわしく、ALL(H)OURSの旅路を描いたストーリーラインで撮影され、鑑賞に新たな楽しみを加える予定だ。

「Blah Blah」、「Kings & Queens」、「Freaky Fresh」といった初公開のステージはもちろん、先輩アーティストのカバー曲も今回のファンコンサートで新たに披露される予定であり、特に「Kings & Queens」と「Freaky Fresh」の振付はメンバーのYOUMIN(ユミン)とON:N(オン)が直接振付制作に参加し、さらに深い意味を加えた。

今回のセットリストは、単なる公演を超えてファンと真摯にコミュニケーションできる構成に重点を置いた。

ALL(H)OURSは自分たちの強みであるパフォーマンスとライブを最大限に活かし、Min(ut)eに真心を伝えたいと考えており、これまで発売された全収録曲でステージを満たし、特別なファンコンサートを提供する予定だ。



演技、動線、入場順序まで細かく企画されたシーンが満載で、映像に隠された意味を一つ一つ見つける楽しみも期待できる。

ファンの関心が集中する中、4月の日本訪問&‘日本初’の単独FAN CONCERT [ALL the HOURS] in TOKYO開催決定!ALL(H)OURSの迫力あるステージを絶対にお見逃しなく!

『ALL(H)OURS FAN CONCERT <ALL the HOURS> in TOKYO』

【日程】

2025年4月20日(日)

1部 OPEN 13:30 / START 14:00

2部 OPEN 18:00 / START 18:30

【会場】

[東京] 日経ホール

(https://www.nikkei-hall.com/access/)

【チケット販売価格】

VIP席: 18,000円(税込)

一般席: 12,000円(税込)



🔻詳細を見る

kissent.jp/contents/913889(https://kissent.jp/contents/913889)

【ALL(H)OURS THIRD MINI ALBUM [Smoke Point] プロモーションイベントスケジュール】

・ 2025年4月16日(水) 池袋サンシャインシティ

・ 2025年4月17日(木) HADO ARENA お台場店

・ 2025年4月18日(金) HADO ARENA お台場店

・ 2025年4月20日(日) 日経ホール ★FAN CONCERT

・ 2025年4月21日(月) Queen's Square YOKOHAMA クイーンズサークル



🔻詳細を見る

kissent.jp/contents/898581(https://kissent.jp/contents/898581)

【Profile】

KUNHO

Leader/Vocal

YOUMIN

Vocal/Dance

XAYDEN

Rap/Dance

MINJE

Vocal

MASAMI

Rap

HYUNBIN

Rap

ON:N

Vocal/Dance