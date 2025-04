【マイナビTGC 大阪・関西万博】イベントレポートVol.2 PSYCHIC FEVER、WILD BLUE、FRUITS ZIPPERが圧巻のライブステージを披露！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション(以下、TGC)を企画/制作する株式会社W TOKYO(本社:東京都渋谷区、代表取締役:村上範義、コード番号:9159、東証グロース、以下:W TOKYO)は、大阪・関西万博の開幕直前となる2025年4月5日(土)に、大阪・関西万博会場内EXPO メッセ「WASSE」にて「マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025(以下、マイナビTGC 大阪・関西万博)」を開催いたしました。

■5自治体との共創によるTGC地方創生プロジェクトステージに、甲府市、豊田市、一宮市、蒲郡市、鯖江市が参画

「TGC 地方創生プロジェクト」始動から10年、全国各地のさまざまな自治体の皆さまと歩みを進めてきた 「TGC 地方創生プロジェクト」に参加する5自治体との共創ステージとして、自治体が推進し描く未来社会をテーマとした 「Sustainable Action STAGE supported by REGIONAL SUPPORTER」と、地域が大切に守ってきた伝統工芸や産業をテーマとした「Made in JAPAN STAGE supperted by REGIONAL SUPPORTER」の2ステージを実施。「Sustainable Action STAGE supported by REGIONAL SUPPORTER」には、日本が世界に誇る「宝石のまち」として知られ、水素バーナーでの金属加工と宝石の端材で装飾した環境に優しい「サステナブルジュエリー」という新たな試みにチャレンジしている甲府市と、2019年にゼロカーボンシティ宣言をし、官民連携によるステークホルダーとの「つながり」を大切に、2050年カーボンニュートラルを目指す豊田市が参加!池田美優と京都府出身のブリッジマン遊七が、クルマのシートレザーやエアバッグなど廃棄予定の端材をアップサイクルした衣装を着用してランウェイに登場しました。そして、山梨県出身のMINAMI、兵庫県出身の平祐奈は、日本最高峰の職人技が光る逸品の”甲府ジュエリー”と環境に配慮して制作された“こうふサステナブルジュエリー”を着用。それぞれCIRCULATION、Daniella&GEMMAのアイテムと組み合わせたコーディネートで、地球に優しくて、おしゃれも楽しめる新時代のファッションをアピールしました。池田美優はクルマの端材をアップサイクルしたジャケットに「めちゃくちゃ生地がしっかりしているんですよ。だからと言って重いわけでもなく、着やすいですね。シートレザーで作ったバッグもおしゃれで言われないと分からないくらい」と新たな発見があったとコメントし、MINAMIも「今日はブラックコーデでジュエリーが映える衣装になっています」と、笑顔でその魅力を伝えました。

そして、「Made in JAPAN STAGE supperted by REGIONAL SUPPORTER」には、イタリアのビエラ、イギリスのハダースフィールドと並んで世界三大毛織物産地の一つとして、世界からも高い評価を受ける尾州産地のある一宮市と、三河木綿を中心とした「繊維のまち」として知られ、製品化していくほぼ全ての工程を産地で完結させることができる蒲郡市、日本唯一の眼鏡産地として眼鏡フレーム国内生産シェア約90%を誇る 「めがねのまち さばえ」として知られ、2025年に眼鏡産業生誕120周年を迎える鯖江市が参加!とうあは、尾州織物を取り入れたチェック柄の衣装を身にまとい、山下幸輝は蒲郡市の繊維関連企業に勤める若者たちを集めて結成したメンバーが考案・製作した衣装を着用。そして、このステージで「鯖江ブランド大使」に就任したことを発表したくれいじーまぐねっとは、CIRCULATION、Daniella&GEMMAのアイテムとともに鯖江産の眼鏡が際立つコーディネートを披露しました。眼鏡はもちろん、繊維・漆器産業も盛んな“ものづくりのまち”鯖江市のブランド大使として、今年は「鯖江市 市制70周年記念TGCコラボプロジェクト」で越前漆器をZ世代にPRするくれいじーまぐねっとの浅見は「私たちらしく、楽しく鯖江市の魅力を伝えられるように頑張りたい」と意気込みました。

■ストリートカルチャーをけん引し、“若者帝国”を作り上げるyutoriのステージ!

なごみ、川口ゆりな、とうあ、村重杏奈がZ世代の可能性や夢を応援!

アパレル企業史上最短・最年少上場記録を更新し、業界からも注目を集める片石貴展氏が代表を務める株式会社yutori。2回目のTGC出演となる今回は、若者帝国を創り上げ、ストリートカルチャーを発信し続けるyutoriならではの細部までこだわったファッションショーに「9090 girl」「MISTY」「Younger Song」の 3ブランドが登場。“創り手”にフォーカスし、次世代を担う若者たちの夢や可能性を応援する今回のコンセプトショーでは、TGCとしては約15年ぶりとなる演出が実現。フィナーレに、各ブランドのディレクターやスタッフも登場し、会場を盛り上げました。

「00年代の平成ギャルのリバイバル」をコンセプトにした「9090 girl」のステージでは、キューティーハニー/倖田來未の楽曲にあわせて、だぼっとしたセットアップにチューブトップ、ファー小物を組み合わせた平成ギャルを彷彿とさせる装いで、兵庫県出身のなごみが登場。そして、TGC初登場の「MISTY」のステージではショート丈のボトム×ロングブーツを合わせたフェミニンなコーディネートで川口ゆりな、京都府出身の涼那、村上なずながランウェイに。ラストの「Younger Song」は、同じくTGC初登場ブランド。Tシャツやデニムといったシンプルななかにもこなれ感のあるナチュラルなスタイルでとうあ、村重杏奈がステージに登場しました。

■次世代を担う10代たちをクローズアップ!

話題の高校生インフルエンサー希空、そしてメダリストの開心那ら注目アスリートがランウェイに!

2019年の夏にスタートして以来、夢・希望・パワーに溢れたティーン世代の才能を発掘し、彼らの可能性を広げる場として進化し続ける「TGC teen」。3月1日(土)に開催した「マイナビ TGC 2025 S/S」でランウェイデビューを果たし、SNSの総フォロワー数はすでに250万人を超えている高校生インフルエンサーの希空、女子高生ミスコン2023グランプリの米澤りあ、東京オリンピック、パリオリンピックの2大会連続で、スケートボード・女子パーク 銀メダル、世界選手権では金メダルを獲得したスケートボーダーの開心那(Cocona Hiraki)、2023年のWFFAユースチャンピオンシップで優勝したフリースタイルフットボーラーのSoraなど、次世代を担う10代のスターたちにスポットライトを当てたステージを展開。ブルーのシャツにボリュームのある白いスカートをあわせた爽やかな装いで登場した希空は、「実は私の母も17歳のときに万博に関係するお仕事をしていたそうなんですが、20年後に私も同じ年で同じ万博のお仕事ができてうれしいです。次の『TGC teen』にも皆さんぜひ会いに来てください!」とメッセージを送りました。そして、ランウェイでサッカーボールを足に挟んでバク転をするなど見事なパフォーマンスを見せたSoraは「自分を自由に表現できるフリースタイルフットボールの魅力を世界に発信していきたいです」と笑顔を見せ、さらに開心那(Cocona Hiraki)も「アメリカでプロになって、みんなに憧れられる存在になりたいですし、スケートボードの発祥の国アメリカに自分の家を持ちたいです」と今後の夢を語りました。また、ランウェイには小学生ギャルメディア「KOGYARU (コギャル)」モデルも登場。「TGC teen」のさらに次世代に向けた「TGC KIDS フェス」が7月29日(火)に開催されることを改めて発表しました。

■「マイスタイルを貫く!」をテーマにトレンドあふれるスタイルが続々!

TGC TREND COLLECTION ~ショーレポート~

「マイスタイルを貫く!」をテーマにした「TGC TREND COLLECTION」では、EMODA、GIUNON、JOSEMOON、MOUSSY、MURUA、PAMEO POSE、rienda、SLYといったTGC世代に人気のブランドのコーディネートで、型にハマらず、日によってさまざまなジャンルのファッションでマイスタイルを貫く。そんな様子を表現するステージを京都府出身のスタイリスト沢田結衣が展開。

黒いレザージャケットにワイドなデニムパンツをあわせたクールな装いで登場した村重杏奈に続き、兵庫県出身のなごみはピンクのトップスに白いミニスカートとポップなコーディネート。さまざまな表情がステージを彩ったショーのラストを飾ったのは池田美優。「I(ハート)ME」と書かれたピンクのショートトップスにバギーパンツ、白いカーディガンをラフに羽織ったカジュアルななかにも女性らしさを感じさせるスタイルで登場し、観客を魅了しました。全モデルがランウェイに集結したGRAND FINALEでは、ミャクミャクも再びステージに。池田美優が改めて「お客さまとの距離もめちゃくちゃ近くて、今までとは違ったファッションを着させていただいたこともあって、新鮮な気持ちで楽しめました」と笑顔で今回のTGCを振り返り、ミャクミャクも「楽しかった~!」とリアクション。大阪・関西万博とTGCとのスペシャルコラボによる夢と希望に満ちたイベントが閉幕となりました。

■大阪・関西万博のスペシャルサポーター・PSYCHIC FEVER、大阪出身メンバーを擁するWILD BLUEに加え、FRUITS ZIPPERが華やかかつ圧巻のライブステージを披露!

アーティストライブ1組目は、大阪・関西万博のスペシャルサポーターに就任し、2025年2月から初のアメリカツアーを開催するなど、ワールドワイドに高く注目を集めている7人グループPSYCHIC FEVER。本ステージでは、アーバンで爽やかなラブソング「What’s Happenin’」からライブスタート!続いて、ランウェイに移動し会場のお客さまと一緒にクラップしたり、手を振ったりとラブソング「Bitter Sweet」を歌い上げました。小波津志が、「スペシャルサポーターとして出演できて、うれしい気持ちでいっぱいです。大阪・関西万博を楽しんでください!」と大阪・関西万博開催をアピールする場面も。そして、ラストを飾るセンターステージでの「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」のパフォーマンスでは、一体感たっぷりに、会場にワクワクと興奮の渦を巻き起こしました。

2組目は、「心の赴くままに生きる勇気をくれるグループ」をコンセプトに、2024年9月6日のデビュー後、翌日9月7日に開催した『マイナビ TGC 2024 A/W』で初パフォーマンスを披露、2025年4月からはグループ初の全国ツアーも控え、4月2日に1st EP「POP」を発売したばかりのWILD BLUEが登場!Spotifyの「Daily Viral Songs(Japan)」で1位を記録し「Bubbles」、今年1月15日にデジタルリリースした「Our Magic」に加え、4月2日(水)に発売されたばかりの1st EP『POP』からタイトル曲「POP」を公の場で初歌唱し、会場を盛り上げました。メンバーである山下幸輝、鈴川直弥、鈴陽向は大阪府出身。さらに、宮武颯も兵庫県出身とあって、地元関西での初ステージに気合たっぷりのパフォーマンスを披露しました。

アーティストライブのラストを飾ったのは、「日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」よりデビューした4グループのうち、「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街・原宿から“NEW KAWAII”を発信するアイドルグループ・FRUITS ZIPPER。昨年2024年には、第66回『輝く!日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞し、全国12都市15公演で約40,000人を動員した初のホールツアーを完走するなど、今や国民的人気を誇るグループとあって、登場するや否や会場の熱気も一気にアップ。「NEW KAWAII」「かがみ」「わたしの一番かわいいところ」とヒットソングを畳みかける華やかなパフォーマンスで「マイナビTGC 大阪・関西万博」を締めくくりました。

【マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025 開催概要】

イベント名称:マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025

開催日時:2025年4月5日(土)開場12:00 開演13:00 終演16:00

会場:EXPO メッセ「WASSE」(大阪府大阪市此花区)

公式サイト:https://tgc.girlswalker.com/expo2025/

チケット:招待制

配信:<生配信>放送日時:2025年4月5日(土)12:45~16:30

※再放送(アーカイブ)はございません。

配信先:ABEMA SPECIAL 3 チャンネル(https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/8fuBUq3Ap3bCZd)

<再ライブ配信>放送日時:2025年4月5日(土)13:15~17:00 ※生配信から30分ディレイ

配信先:TGC公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/girlsTV)

TGC公式Xアカウント(@TGCnews)、TGC公式TikTokアカウント(@TGC__official)

ゲスト:WEESA(PSYCHIC FEVER)、池田美優、入江美沙希、香川沙耶、加藤栞、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、くれいじーまぐねっと、雑賀サクラ、しなこ、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、Sora、平祐奈、鶴嶋乃愛、寺田心、とうあ、NAOYA(MAZZEL)、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、なっちー、希空、開心那(Cocona Hiraki)、ブリッジマン遊七、本田紗来、MINAMI、宮迫翠月、村重杏奈、村瀬紗英、矢吹奈子、山下幸輝、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、米澤りあ ※50音順 全35組

モデル:涼那、村上なずな、メリサ、吉田愛 ※50音順 全4名

シークレットゲスト:石破茂内閣総理大臣、藤原紀香 全2名

アーティスト:PSYCHIC FEVER、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE ※50音順 全3組

オープニングアクト:Toua

MC:ウエンツ瑛士、宇垣美里

コンテンツ:ファッションショー、アーティストライブ、スポンサーステージ 他

主催:東京ガールズコレクション実行委員会

共催:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

SPECIAL PARTNER:株式会社マイナビ

PARTNER:株式会社シャンソン化粧品、株式会社yutori

REGIONAL SUPPORTER:一宮市、蒲郡市、甲府市、鯖江市、豊田市

協力:TGC teen実行委員会

公式メディア:girlswalker

演出:DRUMCAN

企画/制作:株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

LINE:@TGC_LINE / X:@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / Threads:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#マイナビTGC #EXPO2025 #TGC20th / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV