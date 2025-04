「Sansan ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント２０２５」に5年連続で特別協賛

Sansan株式会社

働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、2025年8月28日(木)~31日(日)に福岡県糸島市・芥屋ゴルフ倶楽部で開催される「SansanKBCオーガスタゴルフトーナメント2025」に、5年連続で特別協賛します。ゴルフは、プレーを通じて出会いを生み出し、ビジネスの信頼関係構築においても大きな役割を果たしてきたスポーツです。Sansanは本大会を通じて、「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションのもと、新たなビジネスの出会いやつながりを後押ししてまいります。また、開催を記念し、ゴルフダイジェスト・オンラインとのコラボレーションによるクイズキャンペーンを、本日より毎月実施します。

■特別協賛の背景

「KBCオーガスタゴルフトーナメント」は、一般社団法人 日本ゴルフツアー機構(JGTO)が主管するツアートーナメントの一つで、福岡県糸島市の芥屋ゴルフ倶楽部を舞台に、国内外のトッププロが集結するビッグトーナメントで、今回で52回目の開催となります。

Sansanは、「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げ、働き方を変えるDXサービスの提供を通じ、ビジネスにイノベーションを起こすことを目指しています。ゴルフは、年齢や性別を問わず楽しめるスポーツとして、多くの出会いを生み出し、ビジネスの信頼関係構築においても大きな役割を担ってきました。ゴルフというスポーツが持つ価値は、当社が掲げるミッションの実現にも通じる力があると考え、2021年から本大会へ特別協賛しています。今年も国内外から144名(予定)のトッププロが参加し戦いを繰り広げるほか、ゴルフ以外にも音楽やグルメなど、観戦とともに楽しめる多彩なコンテンツを予定しています。

また、Sansanが普及を後押しするスポーツ「ピックルボール」の大会を糸島市で同時開催予定です。年齢やスポーツの得意、不得意に制限なく参加でき、世代や考え方の違いを超えた出会いを生み出せるピックルボールは、ゴルフと同様に当社のミッションの実現に通じる力を持つスポーツとして、2024年から普及を推進しています。昨年の大会では、体験ブースを設置し800名以上がピックルボールを体験しました。今回は国内でこれまでに開催されたピックルボールの大会において最大規模での実施となる予定です。

当社は今後も、ビジネスの出会いを生み出す様々な機会を後押しし、「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションの実現に取り組んでまいります。

■「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025」開催概要

大会名称:Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025

期間:2025年8月28日(木)~31日(日)

会場:芥屋ゴルフ倶楽部(福岡県糸島市志摩芥屋1-1)

主催:九州朝日放送株式会社

主管:一般社団法人日本ゴルフツアー機構

特別協賛:Sansan株式会社

サイト:https://kbc.co.jp/augusta/

※大会の詳細やチケット情報は、上記サイトで随時公開します。

大会スケジュール:

8月28日(木) 1ラウンド(予選ラウンド) 7:20スタート予定

8月29日(金) 2ラウンド(予選ラウンド) 7:20スタート予定

8月30日(土) 3ラウンド(決勝ラウンド) 8:40スタート予定

8月31日(日) ファイナルラウンド(決勝ラウンド) 8:40スタート予定

■前回大会の模様

・国内外のトッププロが集結

「KBCオーガスタゴルフトーナメント」は、国内男子ツアートップクラスのギャラリー数を誇る大会です。2024年も多くのギャラリーが来場し、ゴルフ観戦や多彩なコンテンツを楽しみました。

・選手とのデジタル名刺交換

出場選手とつながることができるデジタル名刺交換の機会を提供しました。会場の展示パネル、またはテレビ放送やYouTubeのライブ配信映像に表示されるQRコードを読み取ることで、名刺アプリ「Eight」でのデジタル名刺交換ができるコンテンツです。

・3.3ヤードのパターゲーム

3.3ヤードのパターを体験できるゲーム企画では、当社の植樹活動「Scan for Trees」と連携し、33回成功するごとに1本、九州や東北の被災地へ植樹をする取り組みを実施。3500名以上が参加し、成功した方には選手のサイン入りゴルフボールやSansanオリジナルゴルフボールがプレゼントされ、好評を得ました。

・ピックルボール体験ブース

Sansanが普及を後押しするスポーツ「ピックルボール」の体験ブースを初設置。家族と来場した子どもたちなど、800名以上が、日経トレンディの「2025年ヒット予測」にもランクインした新興スポーツを体験しました。

*YouTubeは、Google LLC の商標または登録商標です。

*QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■GDOコラボキャンペーンについて

「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025」の開催を記念して、ゴルフダイジェスト・オンラインとコラボレーションし、様々なキャンペーンを実施します。中でもクイズキャンペーンは、2025 年 12 月まで毎月出題される異なるクイズとアンケートに回答いただいた方の中から抽選で、最新のドライバーをプレゼントします。

期間:2025 年 4 月 8 日(火)~ 12 月 31 日(水)

GDOコラボキャンペーン特設サイト:https://www.golfdigest.co.jp/special/sansan/2025/index.html

キャンペーンお問合せ先:株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

■ピックルボール大会について

Sansanがゴルフと同様に、出会いを生み出すスポーツとして普及を支援している「ピックルボール」の大会を糸島市で同時開催します。全面協賛している日本初のグローバルトッププロ育成プロジェクト(※1)の選抜選手も参加を予定しており、ピックルボールの大会として国内最高の賞金規模の大会となります。詳細は、5月のプレスリリリースにて発表予定です。

■本トーナメントに関するお問い合わせ先

Sansan KBCオーガスタ大会事務局

Tel:092-752-5713/FAX:092-725-3009(受付時間:平日 10:00~17:00)

※1:Sansan株式会社「Sansan、国内初のピックルボール選手育成プロジェクトに全面協賛」(2025年1月31日発表)

https://jp.corp-sansan.com/news/2025/0131.html

(以上)

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。

設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金:70億47百万円(2024年11月30日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/