【万博応援ランチ】〈関西うまいもんランチ〉を梅田ちょうつがひ/難波ちょうつがひの２店舗にて、万博の開催期間限定で販売いたします。

株式会社 オペレーションファクトリー

大阪で13年続く和食店「ちょうつがひ」。梅田店/難波店の2店舗で万博開催期間中、関西の食材や料理などを楽しんで頂ける【関西うまいもんランチ】を販売いたします。

梅田店は気軽に楽しんでいただける定食スタイルで。

難波店は様々なお料理をゆったり堪能いただけるコーススタイルで。

まるで万博会場のパビリオンの様に、関西に由来のある色鮮やかな7種類のお料理をひとつの盆に詰め合わせました。

お料理内容

■〈関西うまいもんランチ〉※梅田店限定

4月1日（火）～

2,090円（2,300円）

（大阪）泉州水茄子の海老真丈包み

（大阪）ちょうつがひ名物 手造り生とうふ 創業101年高橋豆腐店の豆乳

（兵庫）淡路牛ハンバーグの溶岩焼き

（京都）粟麩のクリームチーズ田楽

（奈良）大和いもの出汁とろろ

（和歌山）紀州梅鶏の塩こうじ焼き

（滋賀）琵琶湖産若鮎の南蛮漬け

銀シャリご飯・大源味噌のお味噌汁・香の物

■〈関西うまいもんランチコース〉※難波店限定

4月8日（火）～

2,709円（2,980円）

【先附】いくらとアボカドのタルタル 大阪銘菓満月ポンのせ

【小鍋】大阪名物 国産豚のはりはり小鍋

【食事】銀シャリのおひつ御飯 通常の1/5まで薄く削ったシルクかつお節

【椀物】大阪日本橋創業190年 大源味噌のお味噌汁

【関西うまいもん盆】

（大阪）泉州水茄子の海老真丈包み

（大阪）ちょうつがひ名物 手造り生とうふ 創業101年高橋豆腐店の豆乳

（兵庫）淡路牛ハンバーグの溶岩焼き

（京都）粟麩のクリームチーズ田楽

（奈良）大和いもの出汁とろろ

（和歌山）紀州梅鶏の塩こうじ焼き

（滋賀）琵琶湖産若鮎の南蛮漬け

【甘味】（奈良）井上天極堂わらび粉 手練りわらび餅

ちょうつがひ名物 手造りすくい生とうふ

毎日その日の分だけ。賞味期限、わずか一日の生とうふ。

不要な物を一切入れず、黒門市場創業101年「高橋豆腐」の濃厚な豆乳の旨味をダイレクトに味わえます。

お豆腐に合う、まろやかで口どけの良いマルドン塩か金山寺わさび味噌でお召し上がりください。

【日本料理 ちょうつがひ】

2011年、大阪梅田グランドビル28階に1号店が開業。

2024年、大阪メトロなんばビル9階にて2号店をオープン。

和食の基本「一汁三菜」をベースに、手造りすくい生とうふ、季節の旬菜4種、銀シャリご飯、大源味噌のお味噌汁などが付いた「メインが選べる一汁六菜ランチ」や「一汁十二菜ランチ」をご用意。

カラダによい旬の食材をバラエティ豊かに使用し、一つ一つ丁寧に細部までこだわって調理しております。

店内は全席から梅田や難波のパノラマの眺望をお楽しみ頂けるレイアウトになっており、“2名専用和食店”として多くのお客様にご好評いただいております。

【店舗概要】

梅田ちょうつがひ

所在地：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル 32番街28F

営業時間：［ランチ］11:00-15:30 ［ディナー］17:00-23:00

電話番号：06-6131-2242

ウェブサイト：https://www.opefac.com/restaurant/choutsugai-lunch/

インスタグラム：https://www.instagram.com/choutsugai_official/

難波ちょうつがひ

所在地：〒556-0011 大阪市浪速区難波中一丁目6-8 Osaka Metroなんばビル9F

営業時間：［ランチ］11:00-15:30 ［ディナー］17:00-23:00

電話番号：06-6964-8889

ウェブサイト：https://www.opefac.com/restaurant/n_choutsugai_lunch/

インスタグラム：https://www.instagram.com/namba_choutsugai/

［会社概要］

社名：株式会社オペレーションファクトリー

大阪本社：〒550-0014 大阪市西区北堀江1-12-10 山田ビル2F

東京本部：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４-８-７ アツミビル２F

代表者：代表取締役 笠島 明裕

設立：1998年7月

従業員数：正社員 347名 アルバイト 1,019名(2024年12月末時)

店舗数：44店舗 （2025年2月末時 大阪26店舗/東京15店舗/福岡3店舗)

事業内容：レストラン事業 / EC事業 / 飲食店運営受託事業 / 飲食店プロデュース＆コンサルティング / デザインワークス

URL https://www.opefac.com/