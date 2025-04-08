東京都中央卸売市場世田谷市場青果物仲卸業者の募集について

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東京都

世田谷市場では、新たに青果物の仲卸業務を担う業者を募集しますので、お知らせします。




青果棟外観

低温化設備

　


【募集の概要】


（1）市場の名称及び位置


　　東京都中央卸売市場世田谷市場（青果物）
　　世田谷区大蔵一丁目4番1号


　　


詳細を見る :
https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/info/8



（2）募集人数


　　 若干名



（3）応募資格要件・応募書類等


東京都中央卸売市場「応募要項」をご覧ください。


https://prtimes.jp/a/?f=d52467-5740-f66df81d6d22808f4d94ca322cfce92f.pdf


詳細を見る :
https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/information/topics/2025/03/2025032401


　　


（4）募集の受付期間及び時間


　　令和7年5月1日（木）から令和7年5月14日（水）まで （土曜日・日曜日・祝日を除く。）
　　午前9時から午後4時まで（正午から午後1時までを除く。）



（5）受付場所


　　世田谷市場東京都事務室（南棟7階）



（6）応募希望者説明会


　　応募を希望される方は、以下の応募希望者説明会に必ずご出席ください。
　　日時：令和7年4月16日（水）13時から
　　　　　令和7年4月30日（水）13時から
　 場所：世田谷市場内　東京都第1会議室（南棟7階）



（7）選考方法


　 書類審査及び口述試験（5月下旬頃に実施予定）の結果に基づき選考します。