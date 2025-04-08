IKKHD×長崎県波佐見町 包括連携協定を締結しました
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
▲締結式当日の様子（波佐見町役場にて）（左）波佐見町長：前川芳徳氏、（右）当社代表取締役会長兼社長CEO：金子和斗志
本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、全国に展開するアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役会長兼社長CEO：金子和斗志）と長崎県波佐見町は、結婚・婚活支援や観光プロモーション分野などに連携して取り組み、地域社会の活性化及び住民サービスの向上を図るため、包括連携協定を締結いたしました。
連携事項
１） 結婚・婚活支援イベントの企画及び実施に関すること
２） 観光プロモーション活動に関すること
３） その他地域の活性化及び住民サービスの向上に関すること
▲締結式当日の様子（波佐見町役場にて）（左）波佐見町長：前川芳徳氏、（右）当社代表取締役会長兼社長CEO：金子和斗志
本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室 真殿 瑞輝
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5
会社概要
[社名] アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
[証券コード] 2198東証プライム
[住所] 佐賀県伊万里市新天町722-5
[設立] 1995年11月1日
[資本金] 351百万円（2024年10月31日現在）
[代表者] 代表取締役会長兼社長 金子和斗志
[売上高] 2024年10月期連結売上高23,263百万円
[ホームページ] https://www.ikk-grp.jp/
[事業内容]
グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
[グループ会社] アイ・ケイ・ケイ株式会社
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
アイケア株式会社
株式会社明徳庵
Ambihone株式会社