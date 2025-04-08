IKKHD×長崎県波佐見町　包括連携協定を締結しました

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アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社


ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、全国に展開するアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役会長兼社長CEO：金子和斗志）と長崎県波佐見町は、結婚・婚活支援や観光プロモーション分野などに連携して取り組み、地域社会の活性化及び住民サービスの向上を図るため、包括連携協定を締結いたしました。



連携事項


１） 結婚・婚活支援イベントの企画及び実施に関すること


２） 観光プロモーション活動に関すること


３） その他地域の活性化及び住民サービスの向上に関すること



▲締結式当日の様子（波佐見町役場にて）（左）波佐見町長：前川芳徳氏、（右）当社代表取締役会長兼社長CEO：金子和斗志



本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室　真殿　瑞輝
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5



会社概要


[社名]　アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社


[証券コード]　2198東証プライム


[住所]　佐賀県伊万里市新天町722-5


[設立]　1995年11月1日


[資本金]　351百万円（2024年10月31日現在）


[代表者]　代表取締役会長兼社長　金子和斗志


[売上高]　2024年10月期連結売上高23,263百万円


[ホームページ]　https://www.ikk-grp.jp/


[事業内容]


グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供



[グループ会社]　アイ・ケイ・ケイ株式会社


　　　　　　　　PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA


　　　　　　　　アイケア株式会社


　　　　　　　　株式会社明徳庵


　　　　　　　　Ambihone株式会社