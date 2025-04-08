手間いらず、グローバルトラベルプラットフォーム『Hopper Platform』と連携を開始

手間いらず株式会社

手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、Hopper Inc.（本社：カナダ）が提供するグローバルトラベルプラットフォーム『Hopper Platform』（https://hopper.com/）（以下、「Hopper」）と、2025年4月8日からシステム連携を開始しました。

Hopperは個人向けアプリ及び B2Bパートナー向けの旅行チャネルを提供するグローバルトラベルプラットフォームです。独自データが透明性、柔軟性、競争力ある在庫をもたらし、1億2,000万回以上のダウンロードを誇るアプリはZ世代とミレニアル世代を中心とした世界中でシェアを獲得し続けています。同社のB2B部門であるHTS（Hopper Technology Solutions）では、世界中の金融機関、航空会社、ホテル、オンライン旅行会社を含む企業向けの旅行フィンテックおよびeコマースソリューションを提供しております。

今回のシステム連携により、TEMAIRAZUを利用している宿泊施設は、Hopperアプリを通じたインバウンド集客と、HTSのデジタルサービスを通じた日本企業が持つ強力なロイヤリティ会員組織に向けての販路拡大による施設稼働率の向上と売り上げの増加を図ることができます。

■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要

『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。

＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞

▼国内宿泊予約サイト

楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、Relux、日本旅行、HIS等

▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他

Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy等

▼自社ホームページ用宿泊予約システム

ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等

【Hopper Inc.の概要】

（１）商号 Hopper Inc.

（２）事業内容 個人のお客様向けのHopperアプリおよびB2Bパートナー向けの

旅行予約チャネルにおける旅行商品および関連フィンテック商品の運営

（３）本社所在地 5795 Av. de Gaspe Suite 100, Montreal, QC H2S 2X3, Canada

（４）代表者名 Frederic Lalonde

（５）資本金 750百万USドル

（６）URL https://hopper.com/

【手間いらず株式会社の概要】

（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）

（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供

情報の比較及び集約サービスの提供

（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F

（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男

（５）資本金 718百万円

（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ

（https://www.temairazu.com/）

比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）

【本件に関するお問い合わせ】

手間いらず株式会社 経営企画室

TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com