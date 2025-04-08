コンパクトながら赤道儀式天体望遠鏡に給電可能！「USBモバイルバッテリーPD12V」を4月15日（火）に発売

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、赤道儀に給電できる、容量20,000mAhの「USBモバイルバッテリーPD12V」を2025年4月15日（火）に発売いたします。

屋外で赤道儀式天体望遠鏡を使用するには、バッテリーが必須です。赤道儀を動作させるためには、大きな電力が必要で、これまでのバッテリーは大きく重いものが主流でした。

そこで今回ビクセンでは、大電力対応のUSB PD規格を採用することで、コンパクトながら赤道儀式天体望遠鏡に給電できるモバイルバッテリーを実現しました。

製品特徴

■大容量USBモバイルバッテリー20,000mAh SX赤道儀の給電にも

95×69×29.5mmとたいへんコンパクトながら、大容量の20,000mAh。

付属のトリガーケーブルPD12VによりDC12V-3Aを出力でき、ビクセンのSXシリーズ、AXJシリーズ、AXDシリーズ赤道儀に給電できます。またDC12Vで動作する他社製の赤道儀等にも使用可能で、一般的な赤道儀の場合、約7時間の連続動作が可能です。※1

※1 周囲温度20℃、平均10Wで使用した場合。温度などの使用条件により動作時間が異なります。

■さまざまな電圧に対応するUSB PD(Power Delivery)対応

USB PD（Power Delivery）とは、USB Type-C端子に対応した給電規格の一つで、大きな電力の供給を行うことができます(本製品は最大67Wまで)。

給電するデバイスの種類により5V、9V、12V、15V、20Vに対応します。

市販のUSBケーブルの併用によりスマートフォンやタブレットなどの充電・電力供給もより効率的かつ高速に行うことができます。

■単ポート出力最大67W

付属のトリガーケーブルにより36Wの出力が得られる他、市販のPD対応USBケーブルにより、単ポート最大67Wの高出力が得られます。スマートフォンやタブレットなどへの急速充電はもちろん、PCなどにも給電できます。

■3ポート装備・同時給電に対応(最大65W)

USB Type-C ポート×2、USB-Aポート×1を装備しており、赤道儀、スマートフォンなど最大3台までのデバイスに同時給電できます(出力合計65W以下)。

■三脚ホルダー

天体望遠鏡やカメラ三脚等にバッテリーを取付けることができるホルダーを付属。ビクセン製のSXG-HAL130三脚、APP-TL130三脚はもちろんカメラ三脚等にも取付けできます。

商品名：USBモバイルバッテリーPD12V

＜発売日＞2025年4月15日（火）

＜価格＞15,950円（税別 14,500円）

＜商品コード＞35903

＜JANコード＞4955295359035

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/35903_5/

基本仕様 USBモバイルバッテリーPD12V

セット内容：

USBモバイルバッテリーPD12V本体 トリガーケーブルPD12V EIAJ変換ケーブル 三脚ホルダー

■バッテリー

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134758/table/103_1_8df0ab0bbe901a3757ebfb6022f9bfd6.jpg ]

■ケーブル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134758/table/103_2_409070582c2f223781fc689203e42856.jpg ]

■三脚ホルダー

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/134758/table/103_3_287eb365ed24e700d618a365a23bdc12.jpg ]株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

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＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー