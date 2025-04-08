¹á¤ê¤ÎÏ·ÊÞ3¼Ò¡ÖÈ·µïÆ²¡×¡Ö¾¾±ÉÆ²¡×¡ÖÆüËÜ¹áÆ²¡×¤¬½é¤Î¥³¥é¥Ü/À¤³¦¤Î¹á¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ØEXPO INCENSE¡Ù¤òÈ¯Çä
2025Ç¯4·î18Æü¡Ö¤ª¹á¤ÎÆü¡×¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¹á¤êÇî2025¡Ù¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ
¹á¤ê¤ÎÏ·ÊÞ3¼Ò¡ÖÈ·µïÆ²¡×¡Ö¾¾±ÉÆ²¡×¡ÖÆüËÜ¹áÆ²¡×¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡¢
¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ØEXPO INCENSE¡Ê¥¨¥¥¹¥Ý ¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹á¤êÇî2025¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖFragrance of the World ― À¤³¦¤Î¹á¤ê ―¡×¡£¤³¤Î¥Æー¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢6¤Ä¤ÎÂçÎ¦¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¤ê¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¹áÌÚ¤ä¹áÎÁ¤òÍÑ¤¤¤ÆÁÏ¹á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î±ü¿¼¤¤¿ÀÈë¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Í¥²í¤µ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÂçÃÏ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡¢ÆîËÌ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ÎÀ¶ÎÃ´¶--¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂçÎ¦¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤ò¡¢¹á¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¹ñ¾ð½ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤Ä´¹á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿3¼Ò¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤ÎÏ·ÊÞ¹áÊÞ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÀ½Ë¡¤äÄ´¹á¤ÎÊ¸²½¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÂçÎ¦¤´¤È¤ËÀ½Â¤¤òÊ¬Ã´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î³ÅÙ¤äÇ»ÅÙ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤âÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤ò½ä¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤ÎÎ¹¤ò¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØEXPO INCENSE¡Ù¡¡³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë4·î18ÆüÈ¯Çä¥¢¥¸¥¢¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢ËÌ¥¢¥á¥ê¥«¡¢Æî¥¢¥á¥ê¥«¡¡¤Î6¼ïÎà¤òÅ¸³«/ÍÆÎÌÌó20g
¡ØEXPO INCENSE¡Ê¥¨¥¥¹¥Ý¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¡Ë¡Ù³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¸¥¢ÂçÎ¦¤Î¹á¤ê
¥¤¥ó¥É»º¤ÎÇòÃÉ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê
¥èー¥í¥Ã¥ÑÂçÎ¦¤Î¹á¤ê
ÀÐÂ¤¤ê¤ÎÄ®¤Î¾®¤µ¤Ê²Ö²° ²ÄÎù¤Ê²Ö¡¹¤Î
Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë¥Öー¥±¤Î¹á¤ê
¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤Î¹á¤ê
¹Âç¤ÊÂçÃÏ ¿§ºÌË¤«¤Ê°áÁõ¤ÇÍÙ¤ë¿Í¡¹
´ÁÌô¹áÎÁ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ÌîÀ¸Ì£¤¢¤Õ¤ì¤ë¹á¤ê
¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ÂçÎ¦¤Î¹á¤ê¡¡
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¤ÎÇòÃÉ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢µ¤ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê
ËÌ¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Î¹á¤ê
¥¹¥âー¥ー¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥»ー¥¸¡¢²¹¤«¤Ê¥³¥Ñ¥ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥æー¥«¥ê¤È¥«¥·¥¹¤Ç¡¢À¶¡¹¤·¤¤¿¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¤ê
Æî¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Î¹á¤ê
µ±¤¯¥é¥¤¥à¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥íー¥Ö¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ñ¥í¥µ¥ó¥È¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÆø¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¤ê
¡Ø¹á¤êÇî¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¹á¤êÇî¡Ù¤Ï2024Ç¯½Õ¤ËÅìµþ¡¦µþÅÔ¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£300Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢¹á¤ê¤ÎÏ·ÊÞ3¼Ò¡ÊÈ·µïÆ²¡¢¾¾±ÉÆ²¡¢ÆüËÜ¹áÆ²¡Ë¤¬¡¢¡Ö½Õ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤µ¨Àá¤Ë³¹Êâ¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë1400Ç¯Â³¤¯¡Ö¹áÊ¸²½¡×¤òÌ¤Íè¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£4·î18Æü¡Ö¤ª¹á¤ÎÆü¡×¤è¤ê1¥«·î´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹á¤ê¤Î¤ªÅ¹¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¹á¤ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢³¹Êâ¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹á¤ê¤Î¤ªÅ¹¤ò¤á¤°¤ë²óÍ··¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÏÌµ°õÎÉÉÊ¡¡¶äºÂ¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ µþÅÔBAL¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë～ 5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§
¡ãÅìµþ¡äÅìµþÈ·µïÆ² ¶äºÂËÜÅ¹¡¢¾¾±ÉÆ² ¶äºÂÅ¹¡¢¹á½½ ¶äºÂËÜÅ¹¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¶äºÂ
¡ãµþÅÔ¡äµþÅÔÈ·µïÆ²¡¢¾¾±ÉÆ² µþÅÔËÜÅ¹¡¦·°½¬´Û¡¢¹á½½ ÆóÇ«ºäÅ¹¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ µþÅÔBAL
¢£¼çºÅ¡§È·µïÆ²¡¢¾¾±ÉÆ²¡¢ÆüËÜ¹áÆ²
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaorihaku.com
¡Ú¾ÃÈñ¼ÔÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¹á¤êÇî¡Ê¤«¤ª¤ê¤Ï¤¯¡Ë¡¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.kaorihaku.com/