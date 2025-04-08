グワィニャオン史上初！　朗読公演『奇譚 地獄たられば』　全キャスト決定

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ロングランプランニング株式会社



グワィニャオン『奇譚 地獄たられば』が2025年5月16日 (金) ～ 2025年5月18日 (日)に萬劇場（東京都 豊島区 北大塚 2-32-22）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




チケットはこちら :
http://confetti-web.com/@/jigokutarareba



公式ホームページ


https://www.guwalinyaon.com/



グワィニャオン初の朗読！


いや、朗読的公演！


的なので何かが違うかもしれないグワィニャオン初の試み！


「さぁ、牢読の時間です」


ご期待ください！



あらすじ
徳を積むなんて心がけがありますが、


これがなかなか自然と出来ないもので。


不意の出来事に体も動かないし


やにわに人を助ける勇気もない。


どうせ誰も見てやしないし・・・と軽んずると、


これがしっかり見られてるんですよ。


やっぱり徳を積むと天国に行けるんですかね。


さっきから気になってるんですが、


この列車、どこへ向かってるんでしょうか？


公演概要


『奇譚 地獄たられば』


公演期間：2025年5月16日 (金) ～ 2025年5月18日 (日)


会場：萬劇場（東京都 豊島区 北大塚 2-32-22）



■出演者


西村太佑


渡辺利江子


平塚純子


熊木拓矢



桜咲千依


侑奈里咲


丸山有香


松浦裕美子


早瀬雪未



石川健一


中村宏毅


天野ユウ



Ｗキャスト


尾形雅宏 16日（金）


かぬか光明 17日（土）・18日（日）



Ｗキャスト


山口勝平 16日（金）・18日（日）


勝 杏里 17日（土）



■スタッフ
作・演出／西村太佑


舞台監督／丸山直己


照明／菅俊樹


音響／游也(stray sound)


大道具／王様美術


殺陣／西村太佑・石川健一・中村宏毅


アートワーク／アカツカモリオ


スチール／渡邊純子


舞台撮影／田中一広(東京写真工房)


会場運営／木川美由紀


制作／高山夏姫



■公演スケジュール


5月


16日(金) 19時


17日(土) 14時、19時


18日(日) 12時、16時


※受付開始は開演の45分前／客席開場は開演の30分前



■チケット料金


前売：4,500円（全席指定・税込）



チケットサイト「カンフェティ」
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