グワィニャオン史上初！ 朗読公演『奇譚 地獄たられば』 全キャスト決定
グワィニャオン『奇譚 地獄たられば』が2025年5月16日 (金) ～ 2025年5月18日 (日)に萬劇場（東京都 豊島区 北大塚 2-32-22）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
チケットはこちら :
http://confetti-web.com/@/jigokutarareba
公式ホームページ
https://www.guwalinyaon.com/
グワィニャオン初の朗読！
いや、朗読的公演！
的なので何かが違うかもしれないグワィニャオン初の試み！
「さぁ、牢読の時間です」
ご期待ください！
あらすじ
徳を積むなんて心がけがありますが、
これがなかなか自然と出来ないもので。
不意の出来事に体も動かないし
やにわに人を助ける勇気もない。
どうせ誰も見てやしないし・・・と軽んずると、
これがしっかり見られてるんですよ。
やっぱり徳を積むと天国に行けるんですかね。
さっきから気になってるんですが、
この列車、どこへ向かってるんでしょうか？
公演概要
『奇譚 地獄たられば』
公演期間：2025年5月16日 (金) ～ 2025年5月18日 (日)
会場：萬劇場（東京都 豊島区 北大塚 2-32-22）
■出演者
西村太佑
渡辺利江子
平塚純子
熊木拓矢
桜咲千依
侑奈里咲
丸山有香
松浦裕美子
早瀬雪未
石川健一
中村宏毅
天野ユウ
Ｗキャスト
尾形雅宏 16日（金）
かぬか光明 17日（土）・18日（日）
Ｗキャスト
山口勝平 16日（金）・18日（日）
勝 杏里 17日（土）
■スタッフ
作・演出／西村太佑
舞台監督／丸山直己
照明／菅俊樹
音響／游也(stray sound)
大道具／王様美術
殺陣／西村太佑・石川健一・中村宏毅
アートワーク／アカツカモリオ
スチール／渡邊純子
舞台撮影／田中一広(東京写真工房)
会場運営／木川美由紀
制作／高山夏姫
■公演スケジュール
5月
16日(金) 19時
17日(土) 14時、19時
18日(日) 12時、16時
※受付開始は開演の45分前／客席開場は開演の30分前
■チケット料金
前売：4,500円（全席指定・税込）
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com