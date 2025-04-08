日本企業の喫緊の課題、デジタル人材育成のためのサービスが見つかる展示会を4月に開催！＠東京ビッグサイト

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2025年4月15日（火）～17日（木）の3日間、東京ビッグサイトにて「第4回 デジタル人材育成支援 EXPO【春】」を開催します。

デジタル人材育成支援EXPOとは

経済産業省の調査では、2030年にデジタル人材が79万人不足するなど、企業の喫緊の課題である「デジタル人材の育成」。本展はeラーニングやリスキリング支援、組織改革などデジタル人材の育成を支援するあらゆるサービスが集結する展示会です。最新の動向や活用事例をぜひ会場でご確認ください！

公式HPで詳細を確認する :https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/dxh.html?utm_campaign=pr_prtimes_dxh&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

※本展のご来場には事前のご登録が必要です。

[POINT 01]デジタル人材育成に関する具体的な相談が可能！

【無料】来場登録はコチラ :https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/kzu5UL3J4aOZcE73xw6kDT3KYy/Lbkx0=&utm_campaign=pr_prtimes_dxh_vis&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

デジタル人材育成に関するサービスを一気に比較検討できるので、貴社の課題にマッチしたサービスが見つかります。

[POINT 02] 特設エリア【組織改革ゾーン】を開設！

組織改革のサポートに特化したエリア

本エリアでは、デジタル人材育成の導入に向けて、全社的なDX推進や、人事制度の再設計など、組織の改革をサポートするサービスが出展します。

[POINT 03] デジタル人材の育成における最新動向や事例がわかるカンファレンスを開催

「地方創生2.0」とデジタル人材育成

内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局

内閣審議官

岸田 里佳子 氏

創業120年の老舗メーカーコクヨが仕掛けるデジタル人材育成

コクヨ（株）執行役員

ビジネスサプライ事業本部長／（株）カウネット 代表取締役社長

宮澤 典友 氏

ソフトバンクが推進する生成AI時代の人材戦略

ソフトバンク（株）

コーポレート統括 人事本部 人事企画統括部 人材戦略部

部長代行

大神田 賢翔 氏

[POINT 04] ビジネスで活用されている最新テクノロジーが集結

その他講師情報など、詳細はコチラ :https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_dxh_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

「デジタル人材育成支援 EXPO【春】」は「NexTech Week 【春】」の構成展として、ほか３つの専門展と同時開催！ 最新テクノロジーに特化した専門展示会に、あらゆる技術・ソリューションが集まります。

◆展示会概要

NexTech Week 2025【春】内

第4回 デジタル人材育成支援 EXPO【春】

【会期】2025年4月15日（火）～17日（木）10時-17時

【会場】東京ビッグサイト（東展示棟）

同時開催展

第9回 AI・人工知能 EXPO【春】

第6回 ブロックチェーン EXPO【春】

第5回 量子コンピューティング EXPO【春】

・本展のご来場には事前のご登録が必要です。

【無料】来場登録はコチラ :https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/kzu5UL3J4aOZcE73xw6kDT3KYy/Lbkx0=&utm_campaign=pr_prtimes_dxh_vis&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

・本展の取材は事前登録が必要です。

◆問い合わせ先

取材をご希望の方はコチラ :https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19UZi1u+eKYYCWB0tzw7TKB+QO9sbfjhCE=&utm_campaign=pr_prtimes_dxh_p&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

主催者：RX Japan株式会社 デジタル人材育成支援 EXPO事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

担当：福島

TEL: 03-6739-4131

メール：nextechweek.jp@rxglobal.com