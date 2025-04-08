Ãæ¿®¥¨¥ê¥¢Í£°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥Æー¥Ì¥·¥ç¥Ã¥×¡¡°æ¾å¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21Å¹ ¥Õ¥©¥ó¥Æー¥Ì¥³ー¥Êー¡¡4·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¡¡ÌÓÈ±¡¦ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¦°åÎÅ¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎëÌÚ ÍÎ¾»¡Ë¤Ï¡¢4·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢½÷ÀÍÑ¥ì¥Ç¥£¥á¥¤¥É¡¦¥¦¥£¥Ã¥°¡Ê´ûÀ½ÉÊ¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFONTAINE¡Ê¥Õ¥©¥ó¥Æー¥Ì¡Ë¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ö°æ¾å¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21Å¹ ¥Õ¥©¥ó¥Æー¥Ì¥³ー¥Êー¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©ÅìÃÞËà·´¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»³·ÁÂ¼¤Ë¹½¤¨¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21¡×¤Î¿·Áõ¥ªー¥×¥ó¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¡Ö°æ¾å¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21Å¹ ¥Õ¥©¥ó¥Æー¥Ì¥³ー¥Êー¡×¤Ï°æ¾åÉ´²ßÅ¹¡ÊÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¡Ë¤«¤é°ÜÅ¾¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21¡×¤Î2³¬¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¡¦³¬ÃÊ¤«¤é¤¹¤°¡¢¥Õ¥í¥¢Ãæ±ûÉÕ¶á¤Î¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¶è²è¤Ç¡¢Áõ¤¤¤ò¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¼¼¤ò1ÀÊ¤È¥»¥ß¥ªー¥×¥ó¥É¥ì¥Ã¥µー¤ò2ÀÊ¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÈ±¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¡¦¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¤´»îÃå¤ò¾µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¡¢È±¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥Ôー¥¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤äÉþÁõ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ë¥¦¥£¥Ã¥°¡¢°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¤¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¹ØÆþÁ°¤«¤é¹ØÆþ¸å¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¸å¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¤ª¼êÆþ¤ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËËö±Ê¤¯¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21Å¹ ¥Õ¥©¥ó¥Æー¥Ì¥³ー¥Êー¡¡Å¹ÊÞÆâ´Ñ¥¤¥áー¥¸
¢£¡Ö°æ¾å¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21Å¹ ¥Õ¥©¥ó¥Æー¥Ì¥³ー¥Êー¡×Å¹ÊÞ³µÍ×
½»¡¡¡¡½ê¡§¢©390-1394¡¡Ä¹Ìî¸©ÅìÃÞËà·´»³·ÁÂ¼7977¡¡2F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡Ö¾¾ËÜIC¡×¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¡¢¡Ö±ö¿¬ËÌIC¡×¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0263-98-5551
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～19¡§00
Äê µÙ Æü ¡§¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21¤Ë½à¤º¤ë
¥ªー¥×¥ó¡§2025Ç¯4·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£°ÜÀß¥ªー¥×¥óµÇ°¥Õ¥§¥¢¡Ê4·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë～4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë
£±.ÂÐ¾Ý¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤òËÜÂÎ²Á³Ê¤«¤é10%¥ª¥Õ¤Ç¤´Äó¶¡
¡¡ÀÇ¹þ55,000±ß°Ê¾å¤ÎÂÐ¾Ý¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤òËÜÂÎ²Á³Ê¤«¤é10%¥ª¥Õ¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¦¥£¥Ã¥°¤òÀ§Èó¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°¤Ê¤É°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³ä°ú¤È¤ÏÊ»ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ÜºÙ¤ÏÈÎÇä°÷¤Ë¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£².¥¦¥£¥Ã¥°¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¼Â»Ü
¡¡¤ª»ý¤Á¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¡¦¥È¥Ã¥×¥Ôー¥¹1ÅÀ¤òÀÇ¹þ1,100±ß¤Ç¥·¥ã¥ó¥×ー&¥»¥Ã¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÅÀ¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ËºÝ¤·¡¢3½µ´ÖÄøÅÙ¤ªÍÂ¤«¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥©¥ó¥Æー¥Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡¡½÷ÀÍÑ¥ì¥Ç¥£¥á¥¤¥É¡¦¥¦¥£¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥©¥ó¥Æー¥Ì¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ±¤Â³¤±¤ë½÷À¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ë165Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯2·îËö»þÅÀ¡ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥¦¥£¥Ã¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¤´´õË¾¤ò»Ç¤¤¡¢¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤«¤é¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¤´»ÈÍÑ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤â¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£