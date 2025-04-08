歴代74名の作家の作品が大集結！ 少女まんが雑誌『花とゆめ』の半世紀を辿る展覧会を京都で開催
ジェイアール京都伊勢丹では4月15日（火）から5月4日（日・祝）の期間、「創刊50周年記念 花とゆめ展 in 京都」を開催します。2024年5月に創刊50周年を迎えた少女まんが雑誌『花とゆめ』。本展覧会では「パーティー」をキーワードに、『花とゆめ』の作品が切り開いてきた少女まんがの世界、読者に届けてきたときめきと感動の数々を、原画やふろくの展示、体験コーナーやフォトスポットを通して楽しめます。また展覧会オリジナルグッズや来場者特典など豪華なラインナップで『花とゆめ』のオンリーワンの世界観が体感できます。
WEBサイト :
https://www.mistore.jp/store/kyoto/event_calendar/hanayume.html
みどころ
本展覧会では、美内すずえ「ガラスの仮面」や草凪みずほ「暁のヨナ」といった不朽の名作から連載中の人気作品まで、雑誌を彩ってきた数々の作品の貴重な原画約200点が集結します。雑誌の扉などを飾った色鮮やかなカラーイラストのほか、さまざまな作品の名シーンのまんが原稿も展示。また50周年を記念して作られた約300点のオリジナルグッズに加え、初の地方巡回展となる本会場より販売開始となる新グッズも多数登場します。
巡回展開催記念グッズ（京都会場より販売開始）
コラボグッズ
(C)️美内すずえ/⽩泉社
●ガラスの仮面×ナンポー 薔薇甘紅芋（5個入）2,500円〈お一人さま5点限り〉
(C)️美内すずえ・羅川真里茂・高屋奈月/⽩泉社
●DALLOYAUマカロンラスク（ガラスの仮面、赤ちゃんと僕、フルーツバスケット）各960円〈お一人さま各種5点限り〉
(C)️仲村佳樹/⽩泉社
●スキップ・ビート！×THE BLOSSO プリンセス・ローザ ネックレス 19,800円〈お一人さま1点限り〉
(C)️中条比紗也/⽩泉社
●花ざかりの君たちへ×hikka ハーバリウム 4,300円〈お一人さま5点限り〉
(C)️中条比紗也/⽩泉社
●花ざかりの君たちへ×hikka グローブ 1,800円〈お一人さま5点限り〉
展覧会オリジナルグッズ
(C)️美内すずえ・日渡早紀・高屋奈月・樋口橘・草凪みずほ・鈴木ジュリエッタ/白泉社
●アクリルカード兼スタンド（フルーツバスケット、学園アリス、暁のヨナ、ガラスの仮面、神様はじめました、ぼくの地球を守って）各825円〈お一人さま各種5点限り〉
(C)️由貴香織里・羅川真里茂・中条比紗也・松下容子/白泉社
●復刻クリアファイル（花ざかりの君たちへ、闇の末裔、天使禁猟区、赤ちゃんと僕）各440円〈お一人さま各種５点限り〉
来場者特典
会期中、来場者全員にサンキューカードをランダムで差しあげます。イラストは出展作品から全10種類。
開催概要
■会場：ジェイアール京都伊勢丹 10階 催物場
■会期：4月15日（火）～5月4日（日・祝）［最終日午後6時閉場］
※4月15日（火）は正午から
※4月15日（火）正午～午後2時はエムアイカード会員さま特別先行入場
■開場時間：午前10時～午後8時
※最終入場は各日閉場時間の1時間前まで
■入館料：
［平 日］一般：2,000円（1,800円）／高校・大学生：1,500円（1,400円）／小・中学生：800円（700円）
［土日祝］一般：2,200円（2,000円）／高校・大学生：1,600円（1,500円）／小・中学生：900円（800円）
※一度ご購入いただいたチケットのキャンセル・券種変更・日時変更・払い戻しはできません。
※（ ）内は前売料金。「障がい者手帳」をご提示のご本人さまとご同伴者1名さまは、当日料金より各200円割引。
※学生料金にてご入場の際は証明となる学生証やご本人さま確認物等をご提示ください。
※未就学児は無料です。
■前売：
【販売期間】3月15日（土）午前10時～5月2日（金）午後11時59分
【販売場所】ジェイアール京都伊勢丹オンラインストア：https://isetan.mistore.jp/kyoto/goods/hanatoyumeten/index.html
チケット受取り希望日の2日前までに購入のうえ、ジェイアール京都伊勢丹 10階 催物場内チケットカウンターにて発券ください。
※4月15日（火）のみ日時指定制
■企画協力：白泉社、産経新聞社
■WEBサイト：https://www.mistore.jp/store/kyoto/event_calendar/hanayume.html
※価格はすべて税込です
※写真はイメージです
※展示作品やイベント内容が変更、または中止になる場合がございます。予めご了承ください。
ジェイアール京都伊勢丹
営業時間：午前10時～午後8時
住所：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
お問合せ：075(352)1111（大代表）
ホームページ :
https://www.mistore.jp/store/kyoto.html