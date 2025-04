株式会社キカガク、株式会社 CosmoBridge と資本業務提携契約を締結

株式会社キカガク

株式会社キカガク(本社:東京都、代表取締役:大崎将寛、以下当社)は、株式会社CosmoBridge(本社:神奈川県、代表取締役:甲斐実、以下 CosmoBridge 社) と、資本業務提携契約を締結しましたので、お知らせいたします。

当社がこれまで培ってきた AI やデータサイエンス領域での教育的知見と教育コンテンツ、そして CosmoBridge 社によるインターナショナルスクールの運営力・専門性、世界各地のスクールと築いたコミュニティを活かし、先端技術とグローバルな視点を備えた新たな教育モデルの構築に取り組んで参ります。

本提携により、両社の強みを活かした事業連携を通じて、より多くの保護者様とお子様に教育で価値を提供し、両事業のさらなる成長を目指して参ります。

■株式会社キカガクについて

私たちは教育を軸に人材領域で企業の DX を支援しています。企業の DX 推進を実現するために、人材の要件定義から育成ロードマップの策定、アセスメント、スキルの可視化など、様々なサービスを展開しています。また、AI モデルの受託開発やコンサルティング、AI・データサイエンスに特化した社会人向けスクール、国際カリキュラムを取り入れたインターナショナルスクールも運営しています。

▶会社概要

代表者:代表取締役社長 大崎 将寛

設立 : 2017年1月17日

本社所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-6-4 渋谷イーストプレイス4F

URL : https://www.kikagaku.co.jp/

■株式会社CosmoBridge について

横浜の馬車道・関内にて、プリスクールから中等部までの一貫校、CGK International Schoolを運営、2028 年には高等部の開校を予定しています。2024 年に国際バカロレアIB 認定校(PYP)となり“A global learning community for discovering and pursuing your happiness”をミッションステートメントに掲げ、探究心・思考力・表現力の流れを大切にした授業を行っています。今後も、豊かな国際感覚を持った「生涯学習者」を育む学校として、生徒・ご家族と共に、真摯に歩んで参ります。

中等部開校のお知らせ:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000017341.html

日本語:https://cgkis.com/ja/

English:https://cgkis.com/

▶会社概要

代表者:代表取締役社長 甲斐 実

設立:2012年3月21日

本社所在地:〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町6-75-2F

URL:https://cgkis.com/ja/company/