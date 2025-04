ラビットホール開館記念展「イシカワコレクション展：Hyperreal Echoes」が開幕しました

公益財団法人石川文化振興財団ラビットホール外観

この度、公益財団法人石川文化振興財団(本部:岡山県岡山市中区住吉町、理事長:石川康晴)は、岡山城や後楽園、林原美術館などが立地する岡山市中心部のカルチャーゾーンである北区丸の内に、財団として初となる現代美術館「ラビットホール」を4月6日に一般開館しました。

当館は、2011年から蒐集した約400点もの現代美術のプライベート・コレクション「イシカワコレクション」を常設展示する美術館です。かつて林原家がゲストハウスとして使用していた建物が建築家・青木淳の手により美術館へと生まれ変わりました。

開館記念展として同日、フィリップ・パレーノや、ヤン・ヴォー、リアム・ギリック、マーティン・クリードなどイシカワコレクションから厳選した35作品を公開する「イシカワコレクション展:Hyperreal Echoes」が開幕しました。

また、「ラビットホール別館 福岡醤油蔵」では、イギリス出身のコンセプチュアルアーティスト、ライアン・ガンダーによる個展「Together, but not the same」も同時に開幕しました。

ラビットホール開館記念展「イシカワコレクション展:Hyperreal Echoes」展示風景展示風景より フィリップ・パレーノ《Marquee》2014年 Collection of Ishikawa Foundation

開館記念展「イシカワコレクション展:Hyperreal Echoes」

展覧会概要

本展はイシカワコレクションにみられるコンセプチュアルアートを現代に接続した作品群を中心にセレクトして、超現実状態の要素が持続的に繰り返されるというアイデアに基づいて構成した展覧会です。

私たちの知覚や経験において模倣されたイメージが、現実に対する私たちの認識にどのような影響を与え、意識を形成し続けているかは説明するまでもありませんが、さらなることに、高度に情報化されつつある現代では、よりいっそう現実とシミュレーションの境界は曖昧になり、超現実状態が加速化しています。伝統的な物語やジャンルの脱構築、多元的で懐疑的なポストモダンの態度を示す作家たちによる表現は、モダニズムの理想に対する遊び心に満ちた転覆ともいうべきもの。

本展を通じて、新しいミュージアムが作品と人々との間で反響し合い、新しい場に変容していくことを期待しています。

(キュレーター 黒澤 浩美)

展示作家

ヤン・ヴォー、ウーゴ・ロンディノーネ、レイチェル・ローズ、ミカ・タジマ、島袋道浩、ミルチャ・カントール、フィリップ・パレーノ、マーティン・クリード、リアム・ギリック、スティブ・マックイーン、ジョナサン・モンク、ダグラス・ヒューブラー、ジョン・ジョルノ、イアン・チェン、ペーター・フィッシュリ / ダヴィッド・ヴァイス、サイモン・フジワラ、イアン・ウィルソン、ポール・マッカーシー、トリシア・ドネリー、アンドレア・ジッテル

*合計20人/組による35作品を展示

開催概要

展覧会名:イシカワコレクション展:Hyperreal Echoes

会期:2025年4月6日(日)~終了日未定

*約3年の継続展示を予定

会場:ラビットホール 岡山県岡山市北区丸の内2丁目7-7

開館時間:10:00~17:00(16:30 最終入場)

休館日:月・火・水曜日(但し祝日の場合は開館)、および年末年始(12月28日~1月3日)

入館料:大人1,500円、18歳以下無料

電話番号:086-230-0983

駐車場:なし

主催:公益財団法人石川文化振興財団 協力:TARO NASU

ラビットホール別館 福岡醤油蔵 外観

ラビットホール別館 福岡醤油蔵「ライアン・ガンダー:Together, but not the same」

展覧会概要

4月6日(日)にラビットホール別館 福岡醤油蔵の福岡醤油ギャラリーでは、イギリス出身のコンセプチュアル・アーティスト ライアン・ガンダーによる「Together, but not the same」展が開幕しました。

ガンダーは、彫刻、映像、アパレルデザイン、建築、絵画、出版物からパフォーマンスに至るまで、さまざまな形で具現化された多元的な作品を通じて、世界中で高い評価を得ており、日本国内では、国立国際美術館(大阪・中之島、2017年)の個展で 2.6万人、東京オペラシティアートギャラリー(東京・新宿2022年)の個展で2.1万人超えの来場者数を記録するなど、国内でも非常に注目されています。

ライアン・ガンダー《2000 年来のコラボレーション(予言者)》2018 (C) Ryan Gander; Courtesy the artist and Künstlerhaus, Halle für Kunst &Medien, Graz. Photograph by Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien, Grazライアン・ガンダー《最高傑作》2023 (C) Ryan Gander; Courtesy the artist and le plateau, frac île-de-france, Paris. Photograph by Martin Argyroglo

展覧会概要

会期:2025年4月6日(日)~終了日未定

時間:10:00~17:00(16:30 最終入場)

休館日:月曜・火曜・水曜日(但し祝日の場合は開館)

会場:福岡醤油ギャラリー 岡山市北区弓之町17-35

入場料:大人1,000 円、18歳以下無料

電話番号:086-230-0983

駐車場:なし

主催:公益財団法人石川文化振興財団 協力:TARO NASU