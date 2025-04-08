AI・人工知能 EXPOで開催「AI Table」にCynthialy代表 國本・CCO小澤が登壇

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Cynthialy株式会社


法人向けの生成AI人材育成・導入変革支援を行うCynthialy株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里、以下Cynthialy）は、AI ・人工知能 EXPOにてAICX協会主催の「AI Table」に、代表の國本・CCO小澤が登壇することをお知らせいたします。



詳細・申し込みフォームはこちら：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/ai-table.html(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/ai-table.html)



■「AI Table」について


Cynthialy株式会社 CCO 小澤 健祐をモデレーターに、第一線で活躍する数々のAI著名人をゲストにむかえ、「Last DX - AIエージェント時代の幕開け」というテーマのもと、生成AIの導入・実践、組織変革、AIエージェントの社会実装に焦点を当て、参加者にとって有益な情報を提供します。


ぜひお気軽にご参加ください。



＜基本情報＞


・開催日　：4月15日 (火)～4月17日(木)


・会場　　：東京ビッグサイト展示会場内 特設会場


　　　　　　〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1


・主催　　：AICX協会


・参加費　：無料


・申込方法：来場登録はこちら



■登壇セッションについて


テーマ　　：営業組織の未来を創る、生成AIスキル底上げ ～AI営業プロ育成・定着化実践事例


登壇日時　：2025年4月15日（火）15:00～


形式　　　：パネルディスカッション


登壇者　　：


株式会社アグレックス ビジネスファンクションサービス事業本部 BFS営業部長 阪田 裕樹 氏


Cynthialy株式会社 代表取締役 國本知里


Cynthialy株式会社 CCO 小澤 健祐（モデレーター）



■株式会社Cynthialyについて


Cynthialy株式会社は生成AI技術を活用し、人間の圧倒的な生産性向上・企業価値向上、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンという新しいワークフォースを創り出し、AIによる働き方の変革をご支援します。


https://cynthialy.co.jp/



＜会社概要＞


本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール403


設立：　　　2022年10月


代表者：　　國本知里


事業内容：　生成AIの人材育成・導入コンサルティング・活用開発支援事業