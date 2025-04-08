AI・人工知能 EXPOで開催「AI Table」にCynthialy代表 國本・CCO小澤が登壇
法人向けの生成AI人材育成・導入変革支援を行うCynthialy株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里、以下Cynthialy）は、AI ・人工知能 EXPOにてAICX協会主催の「AI Table」に、代表の國本・CCO小澤が登壇することをお知らせいたします。
詳細・申し込みフォームはこちら：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/ai-table.html(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/ai-table.html)
■「AI Table」について
Cynthialy株式会社 CCO 小澤 健祐をモデレーターに、第一線で活躍する数々のAI著名人をゲストにむかえ、「Last DX - AIエージェント時代の幕開け」というテーマのもと、生成AIの導入・実践、組織変革、AIエージェントの社会実装に焦点を当て、参加者にとって有益な情報を提供します。
ぜひお気軽にご参加ください。
＜基本情報＞
・開催日 ：4月15日 (火)～4月17日(木)
・会場 ：東京ビッグサイト展示会場内 特設会場
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
・主催 ：AICX協会
・参加費 ：無料
・申込方法：来場登録はこちら
■登壇セッションについて
テーマ ：営業組織の未来を創る、生成AIスキル底上げ ～AI営業プロ育成・定着化実践事例
登壇日時 ：2025年4月15日（火）15:00～
形式 ：パネルディスカッション
登壇者 ：
株式会社アグレックス ビジネスファンクションサービス事業本部 BFS営業部長 阪田 裕樹 氏
Cynthialy株式会社 代表取締役 國本知里
Cynthialy株式会社 CCO 小澤 健祐（モデレーター）
■株式会社Cynthialyについて
Cynthialy株式会社は生成AI技術を活用し、人間の圧倒的な生産性向上・企業価値向上、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンという新しいワークフォースを創り出し、AIによる働き方の変革をご支援します。
https://cynthialy.co.jp/
＜会社概要＞
本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール403
設立： 2022年10月
代表者： 國本知里
事業内容： 生成AIの人材育成・導入コンサルティング・活用開発支援事業