4/23（水）千葉ロッテマリーンズ冠試合「THE REVENUE presents Fantastic Fan Fan Night」開催決定

クリエイティブサーベイ株式会社

このたび、THE REVENUE※主催のAsk Oneを提供するクリエイティブサーベイ株式会社、エンハンプ株式会社は、4月23日(水)に開催される「千葉ロッテマリーンズ×埼玉西武ライオンズ」に冠協賛することを決定いたしました。さらに、当日は株式会社グロービス協賛のもと、3塁側フィールドテラススイート席を貸し切り、ゲストの方々をお呼びして「THE REVENUE ROUND TABLE with GLOBIS at Fantastic Fan Fan Night in ZOZOマリンスタジアム」を初開催いたします。

クリエイティブサーベイ社が提供するマルチチャネルフォーム「Fan Fan Fan」を活用し、かつてないほどにファンの皆様に楽しんでいただく試合にすべく、サイン入りボール50個、レプリカユニホーム50着というこれまでにない数の特別な景品が当たるスタジアムラリーやヒット数予想コンテンツを用意しております。1日限定のスペシャルデーにぜひ、皆様のご来場をお待ちしております。

※THE REVENUEとは、昨年11月22日(金)、マルチチャネルフォーム「CREATIVE SURVEY」「Ask One」「Fan Fan Fan」を提供するクリエイティブサーベイ株式会社と、レベニュー組織の生産性向上や人材育成を支援するレベニューオペレーション(RevOps)サービスを提供するエンハンプ株式会社が開催した大型ビジネスカンファレンスです。本カンファレンスは2,000名以上のお申し込みをいただき、今後も日本国内に最先端のレベニュープロセスのノウハウを提供するブランドとして「THE REVENUE」を展開してまいります。

■冠協賛試合概要

冠名称:THE REVENUE presents Fantastic Fan Fan Night

日 程:2025年4月23日(水)

時 間:18:00 ~ 試合開始(16:00~開場)

試 合:千葉ロッテマリーンズ vs 埼玉西武ライオンズ戦

場 所:ZOZOマリンスタジアム(千葉県千葉市美浜区美浜1番地)

購 入:観戦チケット購入は以下公式サイトにてご確認ください。

https://m-ticket.marines.co.jp/ticket/20250423

■特別コンテンツのご紹介

・50名様にサイン入りボールが当たる!スタジアムラリー!

ZOZOマリンスタジアムに関する5つの謎を解き抽選に参加しよう !

5つの謎を全て解き終わったスタジアムラリー参加者先着300名様に、オリジナルカップホルダーをもれなくプレゼント。また、ルーレットを回して当選した50名様にサイン入りボールをプレゼントします。

・50名様にレプリカユニホームが当たる!ヒット数予想チャレンジ!

5 回裏までにマリーンズが打つヒットの数を予想しよう!

予想が当たった方の中から抽選で50名様に、 レプリカユニホームをプレゼントします。

・先着2万名様にお渡し!フェイスシールで一緒に選手を応援しよう!

各入場ゲートにて先着2万名様に、当日限定のマリーンズフェイスシールをお配りします。マリーンズロゴ・マーくん・リーンちゃん・ズーちゃんなどマリーンズのキャラクターを身に纏って、皆で一緒に応援を盛り上げましょう!

各種コンテンツへのご参加は、当日の観戦チケットをお持ちの方が対象となります。

詳細・注意事項は、当日会場にてお配りするチラシ・会場内ポスターをご確認ください。

・チケットの購入はこちら:https://m-ticket.marines.co.jp/calendar/M25T1

・球団公式サイトはこちら:https://www.marines.co.jp/news/detail/202500632260.html

(以上)

■エンハンプ株式会社 会社概要

会社名:エンハンプ株式会社

代表者:代表取締役 兼 ゼロワングロース株式会社 取締役 CRO 川上エリカ

設立:2022年11月1日

所在地:東京都中央区新川1丁目3-21-3階

事業内容:デジタル推進に関するコンサルティングサービスの提供、デジタル人材育成・組織デザイン

URL:https://www.enhamp.com/

■クリエイティブサーベイ株式会社 会社概要

会社名:クリエイティブサーベイ株式会社

代表者:代表取締役 石野 真吾

設立:2014年7月2日

所在地:東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容:顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL:https://jp.creativesurvey.com/

■ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」

Fan Fan Fanは、“ブランドとファンの繋がりを彩る”をコンセプトに、インタラクティブなフォーム機能など最新技術を活用してファンの自発的なデータ提供を促進するマルチチャネルフォームです。豊富なテンプレートとデザインカスタマイズ機能により、一貫したブランド体験をインハウスで提供できるようになります。また、CDPやCRM、MA、会員基盤などとのシームレスな連携により、顧客データの効率的な活用を可能にします。AI技術を駆使し、グラフ化やOCR機能を活用した迅速かつデザイン性の高いフォーム作成を支援します。



■報道に関するお問い合わせ先

クリエイティブサーベイ株式会社

マーケティング部マネージャー 香川 亜友

Mail:mk@creativesurvey.com