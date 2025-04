GMOメディアが、「みんかぶアワード2024」に選出！

GMOインターネットグループ



GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)は、2025年3月31日(月)に、株式をはじめ、FX、暗号資産、投資信託など様々な金融商品情報を提供する、国内最大級の金融・資産形成情報メディア「MINKABU(みんかぶ)」が発表した「みんかぶアワード2024」の東証グロースの授賞銘柄の一つに選出されました。

GMOメディアは、株主様や投資家の皆様の期待に応えるため、引き続き透明性の高い経営を心掛け、信頼される企業を目指してまいります。これからも、生成AIを最大限に活用した新たな取り組みやサービスの提供を通じて、皆様とともに成長していきたいと考えております。

【「みんかぶアワード2024」とは】(URL: https://minkabu.jp/awards/2024(https://minkabu.jp/awards/2024))

「みんかぶアワード」は、株式会社ライブドア(本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 COO:宮本 直人)が運営する月間約900万UUを誇る、国内最大級の金融・資産形成情報メディア「MINKABU」が年に一度、4000以上ある銘柄から規模や業種を問わず、今後が特に期待されるものを選定・表彰する制度です。貯蓄から投資への流れのなか、関心の高まりをみせる国内株式市場において、継続的な成長と資本効率の観点から注目の銘柄を選定し表彰します。

GMOメディアは、東証グロースの授賞銘柄として選出されました。東証グロースの上場会社数610社(2024年末時点)のうちの8社に選ばれたことを大変光栄に思っております。

■「みんかぶアワード2024」選定基準(※)

国内上場企業のデータから、2024年11月末時点で経常増益期数の多い銘柄、ROEが10%以上かつ連続向上の銘柄、みんかぶでの注目度(トラフィック)が昨年に比べて大幅に上昇した銘柄を抽出し、(1)2つ以上の条件を満たす銘柄、(2)経常増益期数の多い銘柄かつ注目度が上がった銘柄、(3)ROEの上昇期数が多い銘柄かつ注目度が上がった銘柄の区分を設定しております。

時価総額1,000億円以上・時価総額1,000億円未満それぞれのカテゴリーから(1)~(3)の区分ごとに銘柄を選定しております。

2024年11月度の1日当たり総トラフィックが一定値を下回る銘柄については流動性の観点から選定の対象外としております。

(※)「みんかぶアワード2024」ページより抜粋

■株式会社ライブドアについて(https://livedoor.co.jp/(https://livedoor.co.jp/))

ミッション : 「次の『ワクワク』が生まれる、新たなトビラを開く」

会社名 : 株式会社ライブドア

所在地 : 東京都港区東新橋1-9-1

設立 : 2022年10月7日

代表取締役社長 兼 COO: 宮本 直人

事業内容 : メディア事業、webサービス事業、多目的スポーツ施設運営

【GMOメディアについて】(URL:https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/))

GMOメディアは、創業以来インターネット上で自社開発・自社運営のサービス群であるメディア事業を中心に展開しています。現在はプログラミング教育ポータル「コエテコ byGMO」と美容医療の情報に特化した「キレイパス byGMO」の2事業を投資育成し、それぞれプログラミング教室や自由診療クリニックのDXを支援するサービスも展開しています。

さらに、ソリューション事業としてメディア運営で培ったノウハウを基にポイントサイトの構築・運営を支援する「GMOリピータス」や 成果報酬型の広告配信を行うアフィリエイトサービスプロバイダ「アフィタウン byGMO」、訴求力のあるギフトキャンペーンを簡単に実施できるギフトキャンペーンツール「ギフコ byGMO」など提携パートナーの収益化のサポートも行っています。

■IR情報について

GMOメディアでは、メディアプラットフォームnoteにてGMOメディアのビジネス展望や業績に関する情報を発信しております。

「GMOメディア IR note」:https://note.com/gmomedia_ir/(https://note.com/gmomedia_ir/)

※記載されている会社名・製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

