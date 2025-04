Healthian-wood [The Kitchen] ２０２５年5 月 3 日 リニューアルオープン！

株式会社MAE

この度、私たちヘルジアンウッドのレストラン[The Kitchen]はリニューアルに伴い、ランチメニューを一新しました。

海外のファインダイニングでグランシェフを務めた増山明弘氏を迎え、ウェルネスと地産地消をメインテーマに、シェフがこれまで培った多様な経験からヘルジアンウッドが持つ 食の可能性を追求し、五感を満たす新たな体験を提供して参ります。

■新ランチメニューのコンセプト

五感で感じる、身体が喜ぶ “ TOYAMA Wellness Cuisine “

スターターは季節の野菜や果物をギュッと凝縮したクレンズジュース。 富山の食材を中心に「Hatake」、「Umi」、「Daichi」など、それぞれのテーマに沿った彩り豊かで、心までウェルネスで満たされる料理をご用意しています。

◆素材そのものを丸ごと活かし切るランチのシグネチャー

「The 24 STOCK 」(ザ・トゥウェンティーフォー・ストック)

⾊鮮やかなお料理の中で、ひときわ存在感を放つのが「ハーブコーディネーター」「スパイスコーディネーター」「薬膳マスター」の資格と、フードロスへの強い課題解決意識を持つ増山シェフのオリジナリティにより考案されたシグネチャースープ「The 24 STOCK」。 “回復・再生”をコンセプトに、野菜の⽪や端材を活用した精進出汁をベースに、ヘルジアンウッドが大切にしている”⼆十四節気”に合わせ

てセレクトされたハーブやスパイス・薬膳素材を贅沢に使用しています。素材の命を最後まで活かす、身体にも地球にも優しいサステナブルなスープです。新たな味わいと感動をぜひご体験ください。

TOYAMA Wellness Cuisine

価格: 3,300 円 (税込) デザートセット+650 円

◆立夏~ 小満 5 月~6 月(例 )

■The Kitchen が提案する 4 つのステートメント

- Cleanse: ビーツ/オレンジ/タイム/シナモン- Hatake: 富山野菜スティック ソイ・ハーブ・マヨネーズ、南⽠&⽢酒、緑豆&ミント、トマト&クミン- Tamago: ⽟子豆腐/トウモロコシ/蓮の実- Umi: 桜鱒/ブロッコリー/パルメザンチーズ- Daichi: 立山放牧和牛/葉ネギ/醗酵ニラ- The 24 STOCK: 精進出汁/ナツメ/クチナシ/大豆/セージ- Main: 真鯛/アスパラガス/サフラン/塩麴- Kome: ヘルジアンウッド米- Drink: Healthian-wood Original Herb Tea【ディナーコースについて】6月12日(木)よりディナー営業「The Table」がスタートいたします。ランチとはまた異なる趣を持つコース料理をご堪能いただけます。詳細についてはInstagramやホームページなどでご案内予定です。こちらも是非ご期待ください。

◆Statement 1

素材×ハーブ×スパイス×薬膳

富山の大地が育んだ食材を中心にあらゆる素材のポ テンシャルを最大限に引き出し、ハーブ・スパイ ス・薬膳・発酵に関する知識を生かしたウェルネス を提供します。

◆Statement 2

固定観念にとらわれない、新たな五感体験の提供

フランス料理の技法をベースに、和のエッセンスの他、これまでの食の探究の中で出会い恋したアジアン・エスニックの要素などを織り交ぜ、固定観念にと らわれない新たな五感体験を提供します。

◆Statement 3

ヘルジアンウッド自慢のお米の可能性を追求

レストランの目の前に広がる水田から収穫される自社米「ヘルジアンウッド米」は自然栽培で育てられ ています。世界で培ってきた多彩な調理技術を活かし、お粥や米粉ヌードルのフォー、デザートまで、自然栽培で力強く育ったお米が持つ無限の可能性を 探求し続けます。

◆Statement 4

テーブル for サスティナブル

私たちは、地産地消・フードマイル削減を目指した 「Farm to Table (Field to Table)」という考え方をさらに循環という理念に繋げるため「Table for Sustainable」という新たな指針を設定いたしました。「The 24 STOCK」 をはじめとしたフードロス削減や地球 環境に良い取り組みを追求・実行して参ります。

◆増山明弘シェフからのメッセージ

「旅して恋した世界の美味しい」を届けたい

固定観念にとらわれず、素材と真摯に向き合いながら、これまでの多様な経験を活かし、新し い料理のカタチを創り上げていきます。地産地消を大切に、日本各地の美味しい食材との出会いを、心を込めてお届けします。

◆ヘッドシェフ 増山明弘 経歴

華調理師専門学校を卒業後、六本木『ジョンカナヤ』をはじめ、都内の有名フランス料理店やパティスリーで修業し、27 歳で渡仏。ブルゴーニュやシャンパーニュなどフランス各地で研鑽した。帰国後、

2004 年:神楽坂『フレンチダイニング』料理長

2008 年:日本初のハーブガーデン『大多喜ハーブガーデン』 料理長

2012 年:六本木『CROSS TOKYO』総料理長

2020 年:⾚坂『MOSS CROSS TOKYO』総料理長

2023 年:シンガポール『MOSS CROSS TOKYO Singapore』総料理長

など数々の Fine Dining の料理長を歴任

■お客様へ

2025年5月3日 リニューアルオープン!

ご予約は2025年4月11日から受付開始いたします。

増山シェフの想いとともに、新たなランチメニューを体験ください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【ご予約について】

ご予約は、2025年4月11日 からTable Check より承っております。

【The Kitchen】TOYAMA Wellness Cuisine 3,300円 (税込)

ご予約はこちら→ https://tblc.hk/fR66G(https://tblc.hk/fR66G)

【お問合せ】

Healthian-wood【The Kitchen】

住所:富山県中新川郡立山町日中上野 57-1

営業時間:11:30~15:00(14:30L.O)

定休日:水曜日 / 年末年始

HP:https://healthian-wood.jp/

最新情報は公式 Instagram から

https://www.instagram.com/healthianwood_thekitchen/(https://www.instagram.com/healthianwood_thekitchen/)

お問い合わせ:info@healthian-wood.jp

■プレスの皆さまへ

また、リニューアルオープンに先立ちまして、4月30日(水)にプレスの皆さまへのお披露目の機会を設けます。Special Invitation(一般招待会)の第二部においてプレス関係者の皆様に向けた「Press Hours」を下記日時に開催いたします。なお、お越しいただく際は、プレスの皆さまへのお土産の手配もございますので事前のお申込みをお願いいたします。

【Press Hours】

日時:4月30日(水)13:30~15:20(13:20受付開始)

場所:Healthian-wood「The Kitchen」(立山町日中上野57-1)

◆スケジュール

13:20 プレス受付開始

13:30 Special Invitationオープニングセレモニー

13:40 ご招待客様のお食事提供スタート

※別室にて撮影用のお料理のご用意ございます。

※ご試食のご用意はございませんのでご了承ください。

※Special Invitationの様子を自由に撮影していただけます。

15:00 囲み取材(代表・前田、増山シェフがご対応いたします)

※囲み取材の場所は当日ご案内いたします。天候が良ければ外になります。

15:20 終了予定

※お帰りの際に、受付でお土産をお渡しいたしますのでお声掛けください。

【お申込み】

https://forms.gle/dCW4B1Qt32uSrUoE9

Press Hoursについてのお問合せは下記までお願いいたします。

Healthian-wood 広報:尾島

メール:info@maeda-ph.co.jp