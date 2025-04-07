モリサワ 文字や日本語組版の基礎を学ぶ「文字組版の教室」「文字組版の教室InDesign編」をオンライン開催、4月末から順次配信
株式会社モリサワ（以下、モリサワ）は、オンライン講座「文字組版の教室」を2025年4月25日（金）より開催します。
本講座は主に文字組版の基礎知識を見直したい方や、未経験者から入社3年程度の実務経験者を対象としたオンライン配信の講座です。
邦文写真植字機の開発以来、長年にわたり文字と組版の技術を培ってきたモリサワが、文字の基礎知識や複雑な組版ルールについて分かりやすく解説します。ぜひご参加ください。
また5月には、本講座の基礎知識を習得いただいた方や、アプリケーションで組版を行う方向けに、「Adobe InDesign」を用いた文字組版の処理方法についての講座も開催します。申し込み開始は2025年4月25日（金）を予定しています。
「文字組版の教室」開催概要
配信期間：2025年4月25日（金）10:00～5月16日（金）17:00
※配信期間中はいつでも、何度でもご覧いただくことが可能です。
配信形式：事前録画配信
※質問受付はアンケートにて行い、配信期間後に一括で回答します。
対 象：印刷関連会社、デザイン事務所などでDTP・組版編集を担当する方
文字組版の基礎知識を見直したい方、未経験者から入社3年程度の実務経験者
配布資料：講義で使用するレジュメ・各種資料（お申し込みの住所に事前郵送）
費 用：8,800円（税込）/ 1名
申込期間：2025年4月7日（月）～4月18日（金）
申 込：Peatixにてチケットをご購入ください
https://peatix.com/event/4322149/
「文字組版の教室 InDesign編」開催概要
配信期間：2025年5月16日（金）10:00～5月30日（金）17:00
※配信期間中はいつでも、何度でもご覧いただくことが可能です。
配信形式：事前録画配信
※質問受付はアンケートにて行い、配信期間後に一括で回答します。
対 象：InDesignを使用して文字組版を行う方
組版用語がある程度わかる方
モリサワ主催「文字組版の教室」を過去に受講された方
InDesignの基本操作がある程度わかる方
配布資料：講義で使用するレジュメ・InDesignのサンプルデータ（事前ダウンロード）
費 用：5,500円（税込）/ 1名
申込期間：2025年4月25日（金）～5月14日（水）
詳 細：https://go.morisawa.co.jp/TypesettingClass
●本件に関するお問い合わせ
株式会社モリサワ 文字組版の教室担当
E-mail: m-support@morisawa.co.jp