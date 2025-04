4月24日（木） 大阪・関西万博 オーストラリアパビリオンに「あばれる君」が出演！

オーストラリア政府観光局

間もなく開催される大阪・関西万博。オーストラリアパビリオンのテーマは「Chasing the Sun - 太陽の大地へ」。オーストラリアならではの多様性豊かな明るい人びと、その才能、創造性、雄大な自然を「エネルギー」として表現しています。オーストラリア政府観光局では、4月24日(木)にオーストラリアパビリオンにて、世界遺産キャンペーンアンバサダーであるタレントのあばれる君をゲストに迎え、オーストラリアの世界遺産をテーマとしたライブイベントを開催します。

オーストラリアは、文化・自然・複合遺産を含む20ものユネスコ世界遺産を有する世界遺産大国で、シドニーオペラハウスやグレートバリアリーフ、ウルル-カタ・ジュタ国立公園など、日本人旅行者にも人気の世界遺産が多数存在します。イベント当日は、幾度となく訪れ体験したオーストラリアの世界遺産を、世界遺産検定1級保持者であるあばれる君ならではの視点で語っていただきます。

また当日は、シドニーオペラハウスと中継で繋ぎ、オペラハウスのガイドツアーを会場の皆さまに体験いただきます。現地に行かないと体験できないオペラハウスの舞台裏や知られざるエピソードを学べる貴重な時間となることでしょう。

(C) Design by Buchan, Render by Flood(C) オーストラリア政府観光局

※画像を使用される際は、上記クレジットの表記をお願い申し上げます。

【大阪・関西万博ステージ イベント概要】

開催日: 2025年4月24日(木)

時間: 12時~および16時~(各回45分間予定)

場所: 大阪・関西万博内オーストラリアパビリオン ステージ

参加費: 無料

オーストラリアパビリオン公式サイト: https://www.expoaustralia.gov.au/ja/homepage

※万博会場への入場にはチケットが必要となりますが、上記のステージイベント参加には特定のチケットは不要です。なお、ステージエリアの座席数やスペースは限られていますのでご了承ください。万博チケットについては、公式サイト( https://www.expo2025.or.jp/(https://www.expo2025.or.jp/) )を参照ください。

■オーストラリア世界遺産キャンペーン

現在、オーストラリア政府観光局ではNPO法人世界遺産アカデミーの協力のもと、オーストラリア世界遺産キャンペーンを実施しています。世界遺産検定1級保持者のタレント、あばれる君が本キャンペーンのアンバサダーとなり、オーストラリアの世界遺産の魅力を紹介する動画を公開しています。

キャンペーンサイト: https://tabi-labo.com/feature/australia-world-heritage (*TABI LABOサイト内)