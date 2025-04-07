2025【ゴールデンウィーク盲導犬チャリティービュッフェ】

ＨＲＴニューオータニ株式会社

ニューオータニイン札幌（札幌市中央区 総支配人：石垣慎一良）のレストラン「ダイニング＆カフェ ランデブーラウンジ」（ロビィ階）では2025年5月3日（土）から【ゴールデンウィーク盲導犬チャリティービュッフェ】を開催いたします。

5月5日は【こどもの日割】！小学生のお子さまは半額でご利用いただけます。

さらに【早割り】もご用意しています。ディナービュッフェ対象で、4/20までの予約していただいた方で先着（各日）20名様に大人料金10％OFF

期間中は1日のみ盲導犬来店！

【ゴールデンウィーク盲導犬チャリティービュッフェ】

詳細・ご予約はこちら :https://newotanisapporo.com/restaurant-list/gwbuffet202505/

- 開催日：【ランチビュッフェ】5月3日（土）～6日（火・祝）【ディナービュッフェ】5月3日（土）～5日（月・祝）- 時 間：【ランチ】11:30 ～ 14:30／【ディナー】17:00～20:00 ※完全予約制- 料 金：【ランチ】大人\4,500／６５歳以上\3,900／小学生\2,300（5月5日は【こどもの日割】小学生特別価格\1,150）／小学生未満無料【ディナー】大人\6,500／６５歳以上\5,900／小学生\3,300（こどもの日割小学生特別価格\1,650） ／小学生未満無料・スパークリングワインフリーフロー \1,000（90分制）

ライブクッキングでは目の前で焼き上げる「道産牛のステーキ」、「白老牛のすき焼き丼風」をお楽しみいただけます。

その他ランチタイムには「スフレパンケーキ＆バニラアイスクリーム」、ディナータイムには「マグロ＆サーモンずくしの握り寿司」が登場！

期間中は1日のみ入り口前に盲導犬が来店いたします。（12:00p.m.～1:00p.m.）

その他、盲導犬グッズも販売！

【収益の一部を盲導犬協会に寄付いたします】

【ご予約・お問合せ】

レストラン予約担当 TEL.011-222-1522（10:00～17:00）

https://newotanisapporo.com/





【ニューオータニイン札幌】

ニューオータニイン札幌は、2025年8月1日に開業43周年を迎えます。

札幌駅・大通駅から好アクセスで観光からビジネスまで多様にご利用頂けます。

シンプルで落ち着きのある客室にカジュアルなレストランと和洋中の料理を提供するレストランを併設。

お客様に信頼されるサービスとおもてなしに満ちた時間をお過ごしいただけます。

公式サイト：https://newotanisapporo.com/

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