Bill One主催「経理・財務の日」を4月22日（火）に開催
Sansan株式会社が提供するインボイス管理サービス「Bill One」は、ビジネスイベント「経理・財務の日～『頼れる経理』に求められる視点と実践～」を、2025年4月22日（火）13：00よりオンラインで開催いたします。
イベント特設サイト：https://bill-one.com/event/keirizaimu/vol4/(https://bill-one.com/event/keirizaimu/vol4/?utm_source=ss_login&utm_medium=ownedmedia&utm_campaign=20250407_keirizaimu4)
デジタル化やAI活用が急速に浸透する今、経営判断によるデータ活用の重要度は増しています。経理部門においても、経理処理を実施することだけでなく、経営の意思決定に貢献し成果を生む「頼れる経理」になることが求められています。
本イベントでは、「頼れる経理」を体現する経理パーソンや有識者が登壇し、経理の業務変革の最前線や求められる役割像について、実話や事例を交えながら解説し、考え方の軸となる多角的なヒントを提供します。株式会社メルカリ 社外取締役／公認会計士の梅澤 真由美氏による基調講演や、ブライトワイズコンサルティング合同会社 代表社員／公認会計士の金子 智朗氏によるクロージング講演をはじめ、経理・財務の業務に精通した登壇者による6つの講演を予定しています。
■注目のプログラムを一部紹介
・メルカリ社外取締役と考える経営に貢献する経理とは？ ～キャリアの足跡と経営層との関わり方～
株式会社メルカリ 社外取締役／ロイヤルホールディングス株式会社 社外取締役／
管理会計ラボ株式会社 代表取締役／公認会計士
梅澤 真由美氏
・頼れる経理チームのつくり方 ～現場で使える考え方と組織改善のヒント～
白井敬祐公認会計士事務所 代表／公認会計士／CPAラーニング講師 白井 敬祐氏
IS経理事務所 代表／CPAラーニング講師 葛西 一成氏
・スマイルカーブ化する会計業務～AI時代に経理パーソンが進むべき道～
ブライトワイズコンサルティング合同会社 代表社員／コンサルタント／公認会計士 金子 智朗氏
そのほか、新リース会計基準への対応に関する特別講義などをご用意しています。
詳細はイベント特設サイトよりご覧ください。
■「経理・財務の日」開催概要
日時：2025年4月22日（火）13:00～17:55
開催場所：オンライン
内容：経理・財務における、業務変革の最前線や求められる役割像などに関する講演
参加費：無料
主催：Sansan株式会社
共催：株式会社税務研究会
メディア協力：Japan Innovation Review/JBpress
参加方法：
下記イベント特設サイトより、お申し込みください。
https://bill-one.com/event/keirizaimu/vol4/(https://bill-one.com/event/keirizaimu/vol4/?utm_source=ss_login&utm_medium=ownedmedia&utm_campaign=20250407_keirizaimu4)
（以上）
■月次決算を加速する「Bill One」
Sansan株式会社が提供するBill Oneは、請求書受領、請求書発行、経費精算といった各領域における経理課題を解決するインボイス管理サービスです。アナログで非効率な業務をデジタル化し、企業の月次決算を加速します。
https://bill-one.com/
■Sansan株式会社 会社概要
「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。
設立：2007年6月11日
URL：https://jp.corp-sansan.com
所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F
資本金：70億47百万円（2024年11月30日時点）
事業内容：働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売
Sansan https://jp.sansan.com
Eight https://8card.net
Bill One https://bill-one.com
Contract One https://contract-one.com