東海道新幹線史上初企画『京都 光照山 蓮久寺 ご住職 三木大雲様による怪談説法新幹線』４月９日（水曜日）１０時より受付開始！
株式会社ジェイアール東海ツアーズ（本社：東京都中央区、以下ＪＲ東海ツアーズ）は、東海道新幹線貸切車両パッケージを活用した『京都 光照山(こうしょうざん) 蓮久寺(れんきゅうじ) ご住職 三木大雲(みきだいうん)様による怪談説法新幹線』を７０名様限定で抽選にて発売します。
最高速度285km/hの「のぞみ号」の車内で、ご住職三木大雲様の公式YouTubeチャンネルや、全国で開催される講演会でも人気の『怪談説法のお話』や、ご住職三木大雲様の一面が垣間見られる車内イベントなどをご用意しました。
新幹線で東京から京都へ向かう移動時間を、素敵な旅の思い出の１ページに。ご応募お待ちしています。
■特設サイト：『京都 光照山 蓮久寺 ご住職 三木大雲様による怪談説法新幹線』
2025年４月９日（水曜日）10時から応募可能となります。
三木大雲様による怪談説法新幹線特設サイト :
https://travel.jr-central.co.jp/plan/area/kyoto/kaidan-seppou/
■『京都 光照山 蓮久寺 ご住職 三木大雲様による怪談説法新幹線（東京駅発→京都駅着、往路のみの片道利用商品）』の商品概要
・出発日時及び利用列車
2025年６月15日（日曜日）
東京駅発（11時00分頃）→京都駅着（13時30分頃）
・旅行形態
募集型企画旅行商品
※掲載のプランは、この広告でのお申込みは受け付けていません。詳細は上記特設サイトをご覧ください。
・募集人員（抽選販売）
普通車指定席70名様限定（プレミアム席と一般席をご用意しました）
※最少催行人員55名様に満たない場合は、2025年5月８日（木曜日）にご応募された方にメールにて催行中止の連絡をします。
・応募期間
2025年４月９日（水曜日）午前10時～同年５月７日（水曜日）お昼1２時まで
・応募フォーム
JR東海ツアーズ公式ホームページ内のバナーからご応募ください。
・当選のお客様へのご連絡
2025年５月８日（木曜）から５月13日（火曜）までの間で、順次メールにて当選されたお客様へご案内します。
※当選後、お申込みされる代表者の方は、JR東海/JR西日本/JR九州の「スマートEX（年会費無料）」または、「エクスプレス予約（年会費1,100円/税込）」への会員登録が必要となります。
・商品のおすすめポイント
[表: https://prtimes.jp/data/corp/65007/table/78_1_43c2bfb68744ca37fe4a44f2a514ff37.jpg ]
・販売価格（おとな・こども同一料金）
おひとり様：東京駅発 プレミアム席６７，８００円、一般席４９，８００円（税込み）
※未就学児（０歳～６歳）の方はご参加になれません。
・お問い合わせ先
JR東海ツアーズ 首都圏法人事業担当部
電話：０３-６８６０-０２０５
（営業時間：９：３０～１７：３０、土・日・祝日は休業）
■京都 光照山(こうしょうざん) 蓮久寺(れんきゅうじ) ご住職 三木大雲(みきだいうん)様について
公式ホームページをご参照ください。
三木大雲様公式ホームぺージへ :
https://renkyu-ji.com/jushoku/