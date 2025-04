車載ネットワークシステム「CAN」に関する規格の邦訳版を発行！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)は、2025年4月1日(火)にISO 11898-2:2024「路上走行車-コントローラエリアネットワーク(CAN)-第2部:高速物理媒体接続部(PMA) 副層」の邦訳(英・日対訳版)を発行いたしました。

▼規格情報

ISO 11898-2:2024 路上走行車-コントローラエリアネットワーク(CAN)-第2部:高速物理媒体接続部(PMA) 副層 Road vehicles -- Controller area network (CAN) -- Part 2: High-speed physical medium attachment (PMA) sublayer

《英語》税込価格:38,307円 A4判・64ページ

《邦訳(英・日対訳版)》税込価格:68,948円 A4判・142ページ

ISO 11898シリーズは、CAN(Controller Area Network)データリンク層及び物理層の要求仕様を規定しています。本規格は、CAN用の物理媒体接続部(PMA)副層について規定しております。これには高速(HS)PMA(低消費電力モード機能なし/あり、選択的ウェイクアップ機能なし/あり)が含まれます。さらに、信号改善機能(SIC)モード及びFASTモードをサポートするPMAについて附属書Aに規定しています。

―CAN(Controller Area Network)とはー

CANは、国際的に標準化された通信プロトコルであり、車載ネットワークの代表格とされています。エンジン制御やエアバッグなどの機能から、車内照明のようなサブシステムまで広範囲にわたる情報伝達を低コストかつ高信頼で実現するものです。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+11898-2%3A2024&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250401_a_1

《関連規格のご案内》

ISO 11898-1:2024 路上走行車-コントローラエリアネットワーク(CAN)-第1部:データリンク層及び物理符号化副層 Road vehicles -- Controller area network (CAN) -- Part 1: Data link layer and physical coding sublayer

《英語》税込価格42,542円 A4判・82ページ

《邦訳(英・日対訳版)》税込価格:76,571円 A4判・180ページ

本規格は、コントローラエリアネットワーク(CAN)データリンク層(DLL)及び物理符号化副層(PCS)について規定しております。

ご購入・詳細はこち :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+11898-1%3A2024&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250401_a_2

ISO 16750-1:2023 路上走行車-電気・電子機器の環境条件及び試験-第1部:一般 Road vehicles -- Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment -- Part 1: General

《英語》税込価格:25,410円 A4判・22ページ

《邦訳(英・日対訳版)》税込価格:43,417円 A4判・62ページ

本規格は、電圧クラスBに従った最大使用電圧の電気推進システムおよびコンポーネントを含む車両用の電気及び電子システム及びコンポーネントに適用されます。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+16750-1%3A2023&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250401_a_3

※規格類は価格が変更される場合がございます。ご了承ください。

(担当部門:出版情報事業本部 販売サービスチーム E-MAIL:csd@jsa.or.jp)

●日本規格協会(JSA)グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格(ISO・IEC規格)、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定(QC検定)といった多様な事業に取り組んでおります。