戦国乱世に生きた、熱きHERO達が「ヘアゴム」に？！　「戦国BASARA」シリーズのカプセルトイグッズが新登場

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株式会社カプコン


株式会社カプコンは最新のキャラクターグッズやファンシー雑貨などのカプセルトイを多数取り揃えたスポット「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」とカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「CAPCOM STORE（カプコンストア）」にて、「戦国BASARA」シリーズのオリジナル商品を発売いたします。




戦国BASARA」シリーズより、戦国乱世に生きた総勢24武将の装備品「ヘアゴム」をご用意いたしました。


髪の毛に装備できるのはもちろんのこと手首の装備や、ペットボトル・傘の目印としても大活躍する一品です。




たくさん集めて、来たる合戦に向けて備えよう！　ただし派手に楽しみすぎて「おたずねもの」にならないようにご注意を。



□商品情報


１.「戦国BASARA ヘアゴム vol.1」(全6種)


２.「戦国BASARA ヘアゴム vol.2」(全6種)


　　-発売日　　：[カプセルトイ] 　　2025年4月中旬より順次発売


　　　　　　　　 [物販/オンライン]　2025年4月11日(金)より発売　※オンラインは12時～


　　-価格　　　：[カプセルトイ]　　 1個 400円(税込)


　　　　　　　　 [物販/オンライン]　1個 660円(税込)


　　-商品サイズ：アクリル箇所 約5.7cm



３.「戦国BASARA ヘアゴム vol.3」(全6種)


４.「戦国BASARA ヘアゴム vol.4」(全6種)


　　-発売日　　：[カプセルトイ] 　　2025年5月下旬より順次発売


　　　　　　　　 [物販/オンライン]　2025年5月16日(金)より発売　※オンラインは12時～


　　-価格　　　：[カプセルトイ]　　 1個 400円(税込)


　　　　　　　　 [物販/オンライン]　1個 660円(税込)


　　-商品サイズ：アクリル箇所 約5.7cm



※物販・オンラインでは、トレーディング仕様での販売となります。




■取扱先


【カプセルトイ販売】




・CAPSULE LAB（カプセルラボ）


　https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/capsule/index.html#shop



【物販販売】




・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）


・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）


・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア&カフェウメダ）


・CAPCOM STORE ANNEX（カプコンストアアネックス）


・CAPCOM STORE SENDAI（カプコンストアセンダイ）


　https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html



【オンライン】
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
　https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/




【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※発売日は変更になる場合がございます。
※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。




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