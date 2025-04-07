戦国乱世に生きた、熱きHERO達が「ヘアゴム」に？！ 「戦国BASARA」シリーズのカプセルトイグッズが新登場
株式会社カプコンは最新のキャラクターグッズやファンシー雑貨などのカプセルトイを多数取り揃えたスポット「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」とカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「CAPCOM STORE（カプコンストア）」にて、「戦国BASARA」シリーズのオリジナル商品を発売いたします。
「戦国BASARA」シリーズより、戦国乱世に生きた総勢24武将の装備品「ヘアゴム」をご用意いたしました。
髪の毛に装備できるのはもちろんのこと手首の装備や、ペットボトル・傘の目印としても大活躍する一品です。
たくさん集めて、来たる合戦に向けて備えよう！ ただし派手に楽しみすぎて「おたずねもの」にならないようにご注意を。
□商品情報
１.「戦国BASARA ヘアゴム vol.1」(全6種)
２.「戦国BASARA ヘアゴム vol.2」(全6種)
-発売日 ：[カプセルトイ] 2025年4月中旬より順次発売
[物販/オンライン] 2025年4月11日(金)より発売 ※オンラインは12時～
-価格 ：[カプセルトイ] 1個 400円(税込)
[物販/オンライン] 1個 660円(税込)
-商品サイズ：アクリル箇所 約5.7cm
３.「戦国BASARA ヘアゴム vol.3」(全6種)
４.「戦国BASARA ヘアゴム vol.4」(全6種)
-発売日 ：[カプセルトイ] 2025年5月下旬より順次発売
[物販/オンライン] 2025年5月16日(金)より発売 ※オンラインは12時～
-価格 ：[カプセルトイ] 1個 400円(税込)
[物販/オンライン] 1個 660円(税込)
-商品サイズ：アクリル箇所 約5.7cm
※物販・オンラインでは、トレーディング仕様での販売となります。
■取扱先
【カプセルトイ販売】
・CAPSULE LAB（カプセルラボ）
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/capsule/index.html#shop
【物販販売】
・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）
・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア&カフェウメダ）
・CAPCOM STORE ANNEX（カプコンストアアネックス）
・CAPCOM STORE SENDAI（カプコンストアセンダイ）
https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
【オンライン】
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※発売日は変更になる場合がございます。
※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。
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