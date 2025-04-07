日経ウーマン×プロティアン・キャリア協会、「幸せなキャリアを実現する5つのヒント」セミナーのお知らせ＜4月14日（月）開催＞

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都中央区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。この度、2025年4月14日（月）12時より、日経ウーマンリニューアル記念セミナー「幸せなキャリアを実現する5つのヒントー心理的成功をつかむ方法」に、当協会代表理事の有山徹が登壇することをお知らせいたします。

「仕事がマンネリ化して、面白くない」「転職すべきか、今の会社に残るべきか、迷っている」

「今の会社で、なかなか昇進できなくて心が折れそう」などの悩みを抱える方々に向けて、プロティアン・キャリア理論を通じた「幸せなキャリア」を実現するための5つのヒントをお届けします。皆様のご応募お待ちしております。

申込みはこちら :https://woman.nikkei.com/atcl/event/042500003/032800239/

◆イベント概要

《イベントタイトル》日経ウーマンリニューアル記念「幸せなキャリアを実現する5つのヒントー心理的成功をつかむ方法」セミナー

《日時》2025年4月14日（月）12:00～13:00（11:50からアクセス可能です）

《会場》Zoomミーティング

※当日参加できない場合、開催から1カ月間アーカイブ視聴が可能です。

《参加料金》

・一般1000円（税込み）

・有料会員 0円、日経ウーマン2025年5月号購入者 0円

・無料登録会員900円（税込み）

※有料会員と無料登録会員は、割引用パスワードを下記のページでご確認後お申し込みください。

https://woman.nikkei.com/password/?tag=xwoman250414

非会員または日経ウーマン2025年5月号を購入された方は、直接申し込みページ（Peatix）にご移動ください。

《プログラム》※一部変更になる可能性がございます。

・開会あいさつ

・【講演】幸せなキャリアを実現する5つのヒント 心理的成功をつかむ方法（講師：有山徹）

・【Q＆A】質疑応答

・閉会あいさつ

≪申込≫https://woman.nikkei.com/atcl/event/042500003/032800239/



◆登壇者

一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事 /4designs株式会社 代表取締役CEO 有山 徹

早稲田大学卒業、大手メーカーに就職後、経営コンサルティング会社を経て一部上場のIT企業、デジタル広告企業、ベンチャー企業での管理本部長や経営企画にて中期経営計画策定等の戦略策定並びに大手外資系PEファンドのMBO/IPOプロジェクトグループERPプロジェクト、M&A案件等の数多くのプロジェクトを推進、早稲田大学大学院MBA。2019年7月4designs株式会社を設立。2020年3月共同代表の法政大学キャリアデザイン学部田中研之輔教授と一般社団法人プロティアン・キャリア協会を設立。大手企業数十社以上のキャリア自律支援を軸とした組織開発支援を手掛ける。

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

Twitter：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean