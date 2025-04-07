【ウブロ】期間限定「ウブロタカシマヤウオッチメゾン大阪ブティック」で「ストラップフェア」を開催
LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ
HUBLOT 「ウブロタカシマヤウオッチメゾン大阪ブティック」
HUBLOT
HUBLOT
HUBLOT 「ウブロタカシマヤウオッチメゾン大阪ブティック」
詳細を見る :
https://www.hublot.com/ja-jp/boutiques/hublot-takashimaya-watch-maison-osaka-boutique
HUBLOT 「ウブロタカシマヤウオッチメゾン大阪ブティック」
スイスの高級腕時計ブランド「ウブロ」は、2025年4月1日（火）から4月20日（日）まで、「ウブロタカシマヤウオッチメゾン大阪ブティック」で期間限定の「ストラップフェア」を開催しています。期間中、時計をご購入いただいた方にお好きなストラップを1本差し上げます。 （一部商品を除く）
「ウブロタカシマヤウオッチメゾン大阪ブティック」では、アイコニックな「ビッグ・バン」「クラシック・フュージョン」などの人気コレクションをはじめ、最新モデルや日本限定モデルなど、直営ブティックならではの豊富なラインナップが揃っています。さらに、世界限定100本の希少な「スピリット オブ ビッグ・バン グリーンSAXEM」をはじめ、カラーサファイアやカラーセラミックなど、ウブロが誇るユニークな素材を使用したモデルや、ハイコンプリケーションモデルも展開しています。
HUBLOT
HUBLOT
ウブロのブランドコンセプト「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」をお楽しみいただける上質な空間「ウブロタカシマヤウオッチメゾン大阪ブティック」で、知識豊富なブティックスタッフによるホスピタリティのもと、洗練されたひとときをお過ごしください。
HUBLOT 「ウブロタカシマヤウオッチメゾン大阪ブティック」
＜店舗概要＞
ウブロタカシマヤウオッチメゾン大阪ブティック
住所 ： 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 高島屋大阪店5階 タカシマヤ ウオッチメゾン
電話番号 ： 06-6631-1101 （代表）
営業時間 ： 10時 - 20 時
詳細を見る :
https://www.hublot.com/ja-jp/boutiques/hublot-takashimaya-watch-maison-osaka-boutique
#HUBLOT ＃ウブロ
お問合せ先
LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ
電話番号： 03-5635-7055
URL ： www.hublot.com