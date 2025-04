三井住友カードとVJAが「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待＆キャッシュバックキャンペーン」を開催

三井住友カード株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO:大西 幸彦、以下:三井住友カード)は、VJA(注1)(本部:東京都江東区、会長:大西 幸彦)と協働し、抽選でユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切イベントが当たる「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待&キャッシュバックキャンペーン」を実施いたします。

三井住友カードは、VJAと協働し「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待&キャッシュバックキャンペーン」を実施いたします。VJAグループに所属する銀行・金融機関系カード会社のクレジットカード会員の方を対象としております。詳細は以下をご確認ください。

(注1)VJAは、三井住友カードをはじめとする全国の主な銀行・金融機関系カード会社58社で構成するVisa/Mastercard(R)カード発行企業のアソシエーションです。

キャンペーン概要

1.キャンペーン名称

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待&キャッシュバックキャンペーン

2.期間

2025年4月1日(火)~2025年9月30日(火)

3.対象カード

1.三井住友カード 個人・ビジネスカード会員の方

※銀聯、コーポレートカード、一部の提携カード、デビットカード、プリペイドカードなどは対象となりません。

※Oliveはクレジットモードを追加された方のみエントリーできます。クレジットモードでのご利用のみ対象になります。

2.VJAグループに所属する銀行・金融機関系カード会社各社が発行する個人・ビジネスカード会員の方

※各社のキャンペーン情報はこちらをご確認ください。 https://www3.vpass.ne.jp/cp.jsp

4.特典

【Aコース(2名分)】

1等:ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン宿泊&パーク貸切イベントご招待(50組100名)

2等:パーク貸切イベントご招待(2,950組5,900名)

【Bコース(4名分)】

1等:ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン宿泊&パーク貸切イベントご招待(50組200名)

2等:パーク貸切イベントご招待(1,200組4,800名)

【Cコース】

1万円キャッシュバック(2,000名)

※A~Cコースのうち、いずれか1つご希望のコースにエントリーください。

※パーク貸切イベント開催日は2026年3月6日(金)を予定しています。

5.キャンペーンの流れ

1.ご希望のコースを選んでVpassからエントリー

2.期間中に対象のクレジットカードを合計5万円(税込)以上利用

3.期間中のご利用金額5万円(税込)を1口として抽選

4.当選された方に貸切イベントのチケットを発送、またはキャッシュバックを実施

<キャンペーンページURL>

■詳細はこちらから

https://www.smbc-card.com/rd/7223973_pr.jsp

三井住友カードはキャッシュレスのリーディングカンパニーとして、キャッシュレスならではの安心・安全と利便性を提供し、皆さまのライフスタイルと暮らす環境をサポートできるよう努めてまいります。

三井住友カードはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.

TM and (C) 2025 Sesame Workshop

(C) Walter Lantz Productions LLC

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

(C) 2025 UNIVERSAL STUDIOS

CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-1102