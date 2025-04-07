¡ÖÃæ·ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹JOC¡ÊJapan Okan Consultant) ÂåÉ½ ²¬»³ ¥ß¥µ»Ò»á¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯5·î13Æü(²Ð)¤Ë³«ºÅ!!
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¡ÚSSK¥»¥ß¥Êー¡Û¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤ÎÎ¥¿¦ËÉ»ßÀïÎ¬¡ª
Ãæ·ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
[¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25207
[¹Ö¡¡»Õ]
¥ª¥Õ¥£¥¹JOC¡ÊJapan Okan Consultant)¡¡ÂåÉ½¡¡²¬»³¡¡¥ß¥µ»Ò¡¡»á
[Æü¡¡»þ]
£²£°£²£µÇ¯£µ·î£±£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¸á¸å£±»þ～£µ»þ
[¼õ¹ÖÊýË¡]
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® (Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー)
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê£²½µ´Ö¡¢ ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë
[½ÅÅÀ¹ÖµÁÆâÍÆ]
°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ÏÃæ·ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢¡ÖÃæ·ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¡×¡ÖÃæ·ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÖÃæ·ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãæ·ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎ¥¿¦¤È¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¼Ô¼«¿È¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö´ÉÍý¼Ô¤ÎÈèÏ«¤¬¶¯¤¤¡×¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¯»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö´ÉÍý¼Ô¤Î¶ÈÌ³¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ç´ÉÍý¼Ô¼«¿È¤¬Ë»¤·¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯°é¤Æ¤ëÍ¾ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃæ·ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎ¥¿¦ËÉ»ß¤È³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»þÃ»¡¦¸úÎ¨Åª¤ÇÂ¨¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡È¸ú²ÌÅª¡É ¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤¬¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤êÂç»ÈR¤ÎÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¹ÖºÂ¤ÎÃæ¤«¤éÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡Ö¿¦¡Ê»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡Ë¡×¤È¡Ö¾ì¡Ê»Å»ö¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡Ë¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¥ïー¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»þÃ»¤ÇÂ¨¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë3SÂÐÏÃ¡ÊSmall¡¡Short¡¡Simple¡Ë¤Î¼ÂÁ©¤ò¼ÂÁ©Îã¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê
¡¡¡¦¿¦¾ì¤Å¤¯¤êÂç»ÈR¤È¤Ï
£²¡¥¾ì¡Ê»Å»ö¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡Ë
¡¡¡¦¾åµ¡·ù¡¦ÉÔµ¡·ù¥ïー¥¯
¡¡¡¦ÉÔµ¡·ù¤ò¤·¤Ê¤¤¡¦¤µ¤»¤Ê¤¤¡¦¸«²á¤´¤µ¤Ê¤¤
£³¡¥¿¦¡Ê»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡Ë
¡¡¡¦»Å»ö¤ÎÂé¸ïÌ£¥ïー¥¯
¡¡¡¦»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤È¾µÇ§¥ïー¥¯
£´¡¥3SÂÐÏÃ¡ÊSmall¡¡Short¡¡Simple¡Ë»þÃ»¤Ç¥ï¥¤¥¬¥ä¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê
¡¡¡¦3SÂÐÏÃ¤Î¼ÂÁ©Îã¤«¤é¤Î¥Ò¥ó¥È
¡¡¡¦¥´¥ßÈ¢¥ïー¥¯¡¦ÊõÊªÃµ¤·¥ïー¥¯
£µ¡¥¼Áµ¿±þÅú
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶£²-£¶-£² ¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹À¾¿·¶¶¥Ó¥ë£´£Æ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
¡Ú¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ï¡¢1996Ç¯12·î6Æü¤ËÀßÎ©¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè28Ç¯°Ê¾å Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Êー¤òÇ¯´ÖÌó500²ó´ë²è³«ºÅ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SSK¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶²¼¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¾ðÊó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾ðÊóÅù¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÄó¶¡¤·¡¢»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー»ö¶È¤ò¼´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ß¥Êー´ë²è±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¦¹Ö»ÕÇÉ¸¯¡¢BtoB¹¹ð¡¦¼õÂ÷Ä´ºº¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÈÎÇä¡¦¥»¥ß¥ÊーDVDÈÎÇä¡¦¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇäÅù¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¡¦³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SSK¤Ï¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£