熱中症対策に【累計販売25万枚突破】進化した遮熱帽子「コカゲル(R)100」で夏の日差し対策は完璧！紫外線100％カットで完全遮光！
株式会社シゲマツは創業50周年を迎えた帽子の総合メーカーで国内外の自社工場にて帽子を企画、生産、販売している会社です。シリーズ累計販売数 25万枚以上の販売実績を誇る人気シリーズ「コカゲル」が、さらに進化しました！帽子専門店「ATRENA（アトレナ）」は、紫外線カット100%＆体感温度-10℃を実現した最新モデル「コカゲル(R)100」を発表。特許取得の遮熱素材を採用し、暑い季節も快適に過ごせる設計に仕上げました。「コカゲル(R)100」はATRENA全国の店舗(https://atrena.jp/pages/atrena-shop-list?utm_source=pressrelease&utm_medium=link)((https://atrena.jp/pages/atrena-shop-list?utm_source=pressrelease&utm_medium=link)https://atrena.jp/pages/atrena-shop-list(https://atrena.jp/pages/atrena-shop-list?utm_source=pressrelease&utm_medium=link))、オンラインストア(https://atrena.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=link)((https://atrena.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=link)https://atrena.jp/(https://atrena.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=link))(https://atrena.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=link)にて限定販売いたします。
従来の「コカゲル」から受け継いだ、優れた機能性はそのまま!!
🌡️ 体感温度 -10℃ |🔁通気性抜群＆折りたたみ可能 |🌀洗濯機洗い対応
※一部洗濯機洗い対象外の商品あり遮熱効果で特許取得した遮熱素材[コカゲル]が直射日光からお肌を守り、-10℃の体感効果を実現!!
木陰のように涼しい圧倒的な遮熱力と快適さで大人気！2５万枚突破の秘密は
【完全遮光】UVカット率100% 近赤外線カット率 99.2％
カットつば部分は100%、頭部も99.9%のカット率で紫外線を徹底ブロック！
帽子のクラウン部分とブリム部分に特殊な遮熱素材を使用し、 シワやシミの原因になる近赤外線、紫外線を大幅にカット。
【遮熱効果】体感温度-10℃
特許取得の特殊素材で、直射日光の影響を軽減。
アウトドアシーンで活躍！自由なアウトドア活動をサポートするあご紐ループ付き
※一部ループなしの商品もあります。各商品詳細をご確認ください。
通気性抜群
三層構造になっていて、中間にある遮熱素材の空気孔より 帽子内に溜まった湿気を逃がして頭皮が蒸れるのを防ぎます。
額に触れる部分には、汗を吸水して速乾させる東レの“フィールドセンサー(R)”を採用
さらに帽子の内側はメッシュで蒸れにくくし、快適に過ごすことができます！
洗濯機で洗える＆持ち運びやすい
汗をかいても汚れても、ネットに入れて、ご自宅の洗濯機で洗えるのでいつでも清潔！
■コカゲル(R)100商品ラインナップ
完全遮光【コカゲル(R)100】撥水アドベンチャー
完全遮光【コカゲル(R)100】リネンエッジアップハット
完全遮光【コカゲル(R)100】リネンバケット
完全遮光【コカゲル(R)100】リネンキャスジョッキー
コカゲル(R)であなたも快適な夏を！夏の暑さにマイナス効果！コカゲルで涼しさを体感
■ こんなシーンで活躍！
アウトドア・キャンプ
暑さを忘れて遠くまで思うままに！
ゴルフなど屋外スポーツ
炎天下でも大好きなスポーツに没頭できる！
お子様との外遊び
日射しを気にせず楽しめる！
体感温度マイナス10℃の清涼帽子「コカゲル」紹介
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FidqIIWH4aI ]
この夏は、「コカゲル(R)100」で日差しを気にせず快適に！
■ 販売情報
「コカゲル(R)100」は、ATRENA公式オンラインストア限定で予約受付中
詳細・購入はこちら(https://atrena.jp/pages/cocagel-2025?utm_source=pressrelease&utm_medium=link): ATRENA公式オンラインストア
全国の「コカゲル(R)100」取り扱い店舗(https://atrena.jp/pages/atrena-shop-list?utm_source=pressrelease&utm_medium=link) ：ATRENA全国店舗一覧
※2025年4月2日現在での店舗・オンラインストア入荷はございません。ご予約お待ちしております。