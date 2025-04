¥Ê¥ª¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¡¢11ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¡4·î7Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡ª

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、ナオト・インティライミのアルバム「インターセクション」をデビュー記念日となる4月7日(月)に発売します。

日本とラテン音楽の中心であるマイアミの2ヵ所に拠点を置いて、精力的な活動を続けているナオト・インティライミ。デビュー15周年を迎える4月7日(月)に、メモリアルイヤーを象徴する11枚目のオリジナルアルバムをリリースします。

昨年8月に配信した「生」「死」「命」というテーマに向き合って完成させた楽曲「ブエナ ヘンテ~愛しい君へ~」やフジテレビ『奇跡体験!アンビリバボー』新エンディングテーマソングに起用されている「Believer」、伝えたいのに届かないというすれ違う心情をドラマチックに描いた冬のラブバラード「冬枯れのボレロ」に加え、新曲6曲、ライブ音源1曲の計10曲が収録されています。

初回限定ファンクラブ盤には、デビューから2021年7月10日までにリリースされたシングル曲を全て弾き語りした「ナオトの日 スペシャルLIVE 2021~じゅっしゅぅ、じゅっしゅぅ、10周年!! あなたが思うよりおまっトゥリです!! ~」(2021年7月10日・東京ガーデンシアター)の模様、全26曲をフルサイズで収録しています。また、7月10日を“ナオトの日”と称し、開催している恒例のイベントを今年も開催します。デビュー15周年を迎え、今回は「ナオトの日 スペシャルLIVE 2025~皆と未来でおまっとぅり!!みなとみらいでライミな日!!~」と題してパシフィコ横浜 国立大ホールにて行います。<ナオトの日>は、即興で繰り広げられる演奏と観客との掛け合いによってセットリストが決まっていくところも見どころです。

15周年イヤーとなる2025年は、5月31日の千葉・市川市文化会館公演を皮切りに8月3日の大阪・オリックス劇場公演まで全国14都市17公演を巡る「15TH ANNIVERSARY ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2025」を開催予定です。

ナオト・インティライミ「Believer」 Music Video

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xVkzbpLfZjM ]

ナオト・インティライミ「Believer」 Lyric Video

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=E4YPWMyao70 ]

先行公開!ナオト・インティライミ 「ナオトの日2021」ティザー映像(11th アルバム『インターセクション』<初回限定ファンクラブ盤にのみ収録>)

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=rTndc9jhAdg ]

ナオト・インティライミ 11thアルバム『インターセクション』全曲ダイジェスト

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=sD1Gn880hI8 ]

ナオト・インティライミ 11th アルバム『インターセクション』

2025年4月7日(月)発売

https://naoto.lnk.to/Intersection

■『インターセクション』(通常盤) CDのみ:3,500円(税込)

【チェーン別CD購入者オリジナル特典】

●Amazon.co.jp:メガジャケ(240mm×240mm)

●セブンネットショッピング:トート型エコバッグ

●楽天ブックス:アクリルキーホルダー

●その他・一般店共通:ポストカード

※全国のCDショップにてご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。

※各店舗で用意している特典数量には限りがあり、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取扱いのない店舗もございます。(詳しくは店頭にてお問い合わせください。)

※特典は商品と一緒にお渡しいたします。

■『アルバム収録曲 (通常盤・初回限定ファンクラブ盤共通)

『ブエナ ヘンテ~愛しい君へ~』、『Believer』(フジテレビ「奇跡体験!アンビリバボー」新エンディングテーマソング) 他。

収録曲は後報させて頂きます

■特典映像内容(初回限定ファンクラブ盤のみ付属。Blu-ray/DVD共通)

デビューから2021年7月10日までにリリースされたシングル曲を全て弾き語りした「ナオトの日 スペシャルLIVE 2021~じゅっしゅぅ、じゅっしゅぅ、10周年!! あなたが思うよりおまっトゥリです!! ~」(2021年7月10日・東京ガーデンシアター)の模様をフルサイズ、全26曲を収録。

01. カーニバる?

02. タカラモノ~この声がなくなるまで~

03. ありったけのLove Song

04. 今のキミを忘れない

05. Brave

06. Hello

07. 君に逢いたかった

08. 愛してた

09. ナイテタッテ

10. しあわせになるために

11. 恋する季節

12. 手紙

13. The World is ours!

14. LIFE

15. いつかきっと

16. 未来へ

17. together

18. Overflows~言葉にできなくて~

19. 夢のありか

20. ハイビスカス

21. Start To Rain

22. まんげつの夜

23. オモワクドオリ

24. たいせつな

En1. あらら れれれ るるりら

En2. カーニバる?

ライブ情報

「15TH ANNIVERSARY ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2025」

http://www.nananaoto.com/2025_tour/

