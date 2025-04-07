⚫︎新商品⚫︎スヌープドッグ「Doggy style」30周年記念ブロック XB-28009
Hiphopの歴史に残る大名盤、スヌープドッグの1stアルバム「Doggy style」の30周年を記念したスヌープドッグのブロックが発売しました。
328ピースのブロックは組み立てを楽しめて、作った後はフィギュアのように飾って楽しむことができます。味のあるキャラクターとして再現されており、細かなパーツの作り込みは大人が楽しむことができます。ノリモノ雑貨ブランドCAMSHOP.JPが輸入元となり数量限定で販売をいたします。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f108
【Snoop Dogg (スヌープ・ドッグ)】
アメリカ合衆国カリフォルニア州ロングビーチ出身のアメリカのラッパー、レコードプロデューサー、俳優。
今ではCMを始め、テレビや映画など、幅広く活躍している。
本名は、カルバン・コードザー・ブローダス。
「Doggy style」30周年記念ブロック 328ピース XB-28009
「Doggy style」30周年記念ブロック 328ピース XB-28009
【商品詳細】
JAN：6974141965150
品番：XB-28009
ピース数：328ピース
サイズ
組み立て後：11.52×9.68×21.6 cm
パッケージ：12×10×26.5 cm
【CAMSHOP.JP】
CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。
各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。
オフィシャルサイト：https://camshop.jp/
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
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