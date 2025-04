銀座エリアに誕生する極上の滞在空間「Premium Apart MONday 銀座EAST」2025年4月25日(金)グランドオープン

株式会社JHAT

外観

hotel MONday Group (https://hotel-monday.com/)(株式会社JHAT 東京都港区:代表取締役 平林朗)は、東京、京都、大阪に26店舗を展開し、各地でお客様に心地よいご滞在を提供してまいりました。

そして今回27店舗目として、大人気ブランド「MONday Apart」の上位ブランドである「Premium Apart MONday 銀座EAST」を2025年4月25日(金)に新規オープンいたします。

ロビー

お部屋は全12タイプ、多彩なお部屋をご用意しております。

一部客室を除き、キッチンや家具、全自動洗濯機などの家電が完備されており、短期から長期まで快適にお過ごしいただけます。

ショッピングで購入した食材を使って料理を楽しんだり、ゆったりとした時間をお過ごしいただける、広々とした空間をご用意。「暮らすように滞在できる」環境が魅力です。

また、最新技術を活用した24時間対応の自動チェックイン機を設置し、多言語に対応可能なスタッフも常駐しております。

国内外からお越しのゲストが快適に過ごせるよう、スムーズなコミュニケーションと心地よい滞在を提供いたします。全43室の広々とした空間で、心安らぐひとときをお約束いたします。

高級感あふれるデザインと落ち着いた色合いのインテリアが、日常を忘れさせる贅沢な時間を演出いたします。

1ベッドルーム プレミアムスイート7 (52.93m²)1ベッドルーム プレミアムスイート6 (52.29m²)1ベッドルーム デラックススイート6 ( 46.98m²・45.03m²)1ベッドルーム スイート6 (43.37m²・43.72m²・44.73m²)1ベッドルーム スイート5 (41.58m²・42.5m²・44.73m²・44.97m²)1ベッドルーム ジュニアスイート6 (37.12m²)デラックスルーム6 ( 44.54m²・44.57m²)デラックスルーム5 (41.74m²・38.27m²)スーペリアルーム 4 (35.44m²・31.97m²)スーペリアルーム5 (34.8m²)スタンダードルーム3(29.78m²)ベーシックルーム2 (29.14m²・25.67m²)

全43室の多彩な客室で過ごす贅沢なひととき

全館ゆとりある設計が生み出す、心地よいプライベート空間。

多彩な客室タイプをご用意し、銀座エリアならではの上質な空間を、落ち着いた色合いと洗練されたインテリアで演出しています。

洗面台キッチン【施設概要】

名称:Premium Apart MONday 銀座EAST

住所:〒104-0042

東京都中央区入船1丁目9番12号

概要:43室

TEL:03-3551-8577

【公式SNSアカウント】

MONday Group公式Instagram (日本語)(https://www.instagram.com/hotelmonday_group/)

MONday Group Official Instagrm (English)(https://www.instagram.com/hotelmonday.official/)

ホテル外観公式HP・ご予約はこちらから :https://hotel-monday.com/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiArKW-BhAzEiwAZhWsIGlwpz1O8614Yjljgqqv9s3r4tFM1zkC2ObjLBcm9gSHSSvfloF4JRoCCPQQAvD_BwE公式HPからの新規会員登録/ログインのご予約がお得!1.10%OFF2.14時アーリーチェックイン最寄り駅、近隣観光スポットへのアクセス

最寄駅からのアクセス

【最寄り駅】

有楽町線 新富町駅 7番出口 徒歩6分 エレベーター出口:1番出口

日比谷線 八丁堀駅 A2出口 徒歩4分 エレベーター出口:A2、A3出口

近隣観光スポットへのアクセス

東京駅からもタクシーで10分。

各観光エリアの中間地点に位置し、各方面へのアクセスの良さが魅力です。

・東京駅から車で約10分

・銀座エリア、日本橋エリア、歌舞伎座:徒歩約20分

・月島もんじゃストリート、人形町、築地場外市場:徒歩約20分

「hotel MONday」、「MONday Apart」は一体どんなホテル?

「hotel MONday Group」は東京21施設(豊洲、西葛西、日本橋や浜松町といった東京屈指のビジネスエリアや秋葉原、上野御徒町などの下町文化が残るエリア)、京都に4施設(烏丸二条、丸太町、京都七條堀川など京都駅や観光地などアクセスに便利なエリア)、大阪に1施設(大阪難波という歴史・文化・美食とエンターテインメントが融合する日本第二の都市と言われるエリア)にそれぞれ展開されるホテルチェーンです。そしてこの度27店舗目として、新しく銀座エリアに「Premium Apart MONday銀座EAST」が誕生いたします。

hotel MONday Premium 上野御徒町 ロビー朝食ビュッフェhotel MONday Premium 豊洲 大浴場hotel MONday 京都丸太町

ゲストが暮らすように過ごせる「アパルトホテル」を目指したMONday Apart シリーズは、観光やビジネスに適した立地はもちろん、充実した館内設備も魅力です。

シンプルかつ機能的でありながら、日本の美意識を取り入れた客室、自炊可能なキッチン、自動洗濯乾燥機など、長期滞在者向けの設備を完備。お客様の快適な滞在を叶えるための多彩なサービスをご用意しています。

MONday Apart Premium 浅草MONday Apart Premium 浅草 (サウナ)MONday Apart Premium京都駅鴨川コンセプトルーム (オコシヤスジャパン)Trip advisor 44ヵ月連続1位

世界49の国と地域、28言語でサービスを展開する旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」にはゲストの口コミ点数を基にした『ランキング』があります。

株式会社JHATの運営するMONday Apart Premium 日本橋は「ランキング」において2021年9月より44ヵ月連続で東京23区のホテルにおいて1位を獲得致しました。(2025年4月現在)

MONday Apartブランド全施設がトリップアドバイザーの2024年アワードを獲得する等、宿泊者から高い評価を得ています。

受賞アワードのご紹介

MONday Apart Premium 日本橋 Trip Advisor 2021年9月より、44ヵ月連続東京23区のホテルにおいて1位を獲得

・Trip Advisor Travelers Choice Awards

・Winner of Agoda Gold Circle Award2023

2024 Travelers' Choice Best of the Best Hotels2024 Travelers' ChoiceWinner of Agoda Gold Circle Award 2023株式会社JHAT

【 本プレスリリースに関するお問合せ先 】

株式会社JHAT 担当:風岡/渡邊/清水/枇々木

TEL:03-6453-0960

FAX:03-6453-0961

メール:promotion_gp@jhat-m.com