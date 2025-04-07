【最大40％オフ】Spigen、４月の期間限定タイムセールを実施！4/7から4/13までの１週間限定のビッグセール

Spigen Korea Co., Ltd.

モバイルアクセサリーブランド「Spigen（シュピゲン）」では、日頃のご愛顧に感謝を込めて、最大40％OFFの4月限定タイムセールを開催します。定番の人気商品から話題の新作まで、今だけの特別価格で手に入れるチャンス。お得にゲットできるこの機会をどうぞお見逃しなく！

４月の期間限定タイムセール特集

実施期間 : 2025年４月７日（月）～2025年４月13日（日）23時59分

Amazonストア：https://spigen.life/timesale_4th

iPhone 16e 対応 リキッド・エア・マグフィット (マット・ブラック)

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Spigenの人気モデル「リキッド・エア」に、MagSafe対応のマグネットを採用。

柔軟性と耐久性に優れたTPU素材を使用し、マットな質感で仕上げました。SpigenのMagSafe対応ケースの中でも手に取りやすい価格帯で、Spigenを初めてお使いになる方にもおすすめです。

iPhone 16 対応 ウルトラ・ハイブリッドT・マグフィット (フロスト・ブラック)

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スタイルと機能を両立したMagSafe対応ケース。指紋や汚れが目立ちにくい半透明カラーで、シンプルながらも上質な印象に。過酷な環境下でのテストをクリアし「米軍MIL規格」を取得。さらに、四隅にはSpigen独自の「エアクッションテクノロジー」を搭載し、日常の衝撃からしっかり守ります。

Spigenが直接開発したiPhone 16シリーズの「カメラコントロールボタン」の保護カバーが搭載された逸品です。

Google Pixel 8a 対応 タフ・アーマー

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Spigen史上、最強クラスの保護性能を誇るタフケース。PC・TPU・XRDパッドの三層構造により、あらゆる衝撃から端末をしっかりガード。米軍MIL規格を取得し、安心してお使いいただけます。

背面には内蔵型キックスタンドを搭載し、動画視聴やビデオ通話などをハンズフリーで快適な日常をサポートします。カラーはブラック、メタルスレートの２色展開。タフさを求めるすべての人へ、Spigenが自信をもって届ける一品です。

スマホホルダー デュアルポップ・マグフィット

https://amzn.to/4lk1tiD



iPhone 16 / 15 / 14 / 13 / 12シリーズに対応した、軽量でソフトな設計のMagSafeスマホホルダーです。手首への負担を軽減するつけ心地で、長時間の使用でも快適にお使いいただけます。

強力なマグネットを採用しているため、落下の心配もなく安心して使用可能。さらに、両面にマグネットを内蔵しており、さまざまなMagSafeアクセサリーの装着はもちろん、冷蔵庫やジム機器など金属面にも簡単に取り付けることができます。

カラーはブラック、グレーの２色展開。毎日をより快適にしてくれるMagSafeアイテムをお探しの方におすすめ。

iPhone 16/15 対応 貼り付けキット付きガラスフィルム EZ Fit (２枚入)

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貼り付けキットで、誰でも失敗なく付着できるSpigenのガラスフィルム。iPhone本来の画質とタッチ感度をそのままに、曲面加工で端末との一体感まで実現しました。9H強化ガラスを採用し、衝撃から液晶画面を守り抜きます。さらに、飛散防止加工で万が一ガラスフィルムが割れても安心。





１.後面フィルムを剥がす

２.トレイをデバイスに装着

３.矢印に従って押しながら擦り、30秒待つだけ！

対象商品一覧

iPhone 16e 対応商品

iPhone 16 Pro Max/ 16 Pro/ 16 Plus/ 16 対応商品

iPhone 15 Pro Max/ 15 Pro/ 16 Plus/ 15 対応商品

iPhone 14/ 13/ 12/ 11 シリーズ対応商品

AirPods シリーズ対応商品

Apple Watch シリーズ対応商品



Galaxy S25 Ultra/ S25 対応商品

Galaxy S24 Ultra/ S24 対応商品

Galaxy S23 Ultra/ S23 対応商品





Pixel 8 Pro/ 8 対応商品

Pixel 7 Pro/ 7 対応商品

Pixel 6 対応商品

Pixel 8a 対応商品

Pixel 7a 対応商品

Pixel 6a 対応商品





Xperia 10 VI 対応商品

Xperia 10 V 対応商品

Xperia 5 V 対応商品

Xperia 5 IV 対応商品

Xperia 1 VI 対応商品

Xperia 1 V 対応商品

Xperia 1 IV 対応商品

Xperia 1 III 対応商品

Xperia 1 II 対応商品





AQUOS sense8 対応商品

AQUOS sense7 対応商品

AQUOS sense6s/sense6 対応商品

AQUOS wish2/wish 対応商品

AQUOS R9 対応商品

AQUOS R8 対応商品

AQUOS R7 対応商品





Xiaomi 14T Pro/ 14T 対応商品

Xiaomi 13T Pro/ 13T 対応商品

Xiaomi 13 Lite 対応商品

Xiaomi 13 Pro 対応商品



<その他＞

Nothing phone (2a) 対応商品

Nothing phone (2) 対応商品

Nothing phone (1) 対応商品

OPPO Reno11 A 対応商品

OPPO Reno9 A 対応商品

Spigenは…

＜シュピゲン＞は52カ国で愛されるグローバル企業であり、18年の歴史を誇るモバイルアクセサリーブランドです。長年培ってきたノウハウと技術力で、精度と保護力にこだわった製品づくりを追求しています。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続けています。

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