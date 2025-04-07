【アパレル専門店コックス】ikkaレディスが、雑誌「InRed」とのタイアップ企画で初夏の新作商品によるスタイリングを提案！

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イオン株式会社

株式会社コックス（本社：東京都中央区日本橋浜町1-2-1、代表取締役社長：三宅英木）のikka


レディスから、初夏の新作商品によるスタイリング提案が、雑誌「InRed」に掲載されました。


掲載された商品は、全国の「ikka」「ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STORE」「IKKA LOUNGE」、およびコックス公式オンラインストア「TOKYO DESIGN CHANNEL」にてお買い求めいただけます。


STYLE 1「ikkaで見つける“ブルーのトップス”　梨地プルオーバースタイル」


※画像は社内モデル着用によるイメージです。



<梨地プルオーバースタイル>

1.シアーリブブルゾン

（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12010321 ）


●サイズ：S・M・L　　　　　●価　格：5,990円（税込6,589円）


●カラー：ベージュ・チャコール・ミントグリーン・コーヒー


2.梨地ジョーゼットドルマンプルオーバー

（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12251086 ）


●サイズ：S・M・L　　　　　●価　格：2,990円（税込3,289円）


●カラー：ブルー・オフホワイト・ライトグレー・ブラック・オレンジ・オリーブ


3.コットンUSA裾ラウンドノースリプルオーバー

（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12240321 ）


●サイズ：S・M・L　　　　　●価　格：2,190円（税込2,409円）


●カラー：オフホワイト・ブラック・ソノタA


4.さらっとプリーツワイドパンツ

（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12550333 ）


●サイズ：S・M・L　　　　　●価　格：2,990円（税込3,289円）


●カラー：チャコール・ブラック・ライムイエロー・グリーン・ネイビーブルー・グレージュ


5.合皮スクエアミニショルダーバック

（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12882223 ）


●サイズ：FREE 　　　　　●価　格：3,690円（税込4,059円）


●カラー：オフホワイト・ブラック・イエロー・シルバー


STYLE 2「ikkaで見つける“ブルーのトップス”　バックリボンシャツスタイル」


※画像は社内モデルによるイメージです。



<バックリボンシャツスタイル>

1.シアーバックリボンブラウス

（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12410404 ）


●サイズ：S・M・L　　　　　●価　格：2,990円（税込3,289円）


●カラー：ライトブルー・オフホワイト・チャコール・ライトイエロー・ミントグリーン・グレージュ


2.ロゴフォトプリントTシャツ

（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12230376 ）


●サイズ：S・M・L　　　　　●価　格：1,990円（税込2,189円）


●カラー：ホワイト・オフホワイト・ライトグレー・ブラック・ライトグリーン・ベージュ


3.リップストップカーゴスカート

（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12580334 ）


●サイズ：S・M・L　　　　　●価　格：3,990円（税込4,389円）


●カラー：オリーブ・ネイビーブルー・グレージュ


4.キャンバスパイピングミニトート

（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12882224 ）


●サイズ：FREE 　　　　　●価　格：2,190円（税込2,409円）


●カラー：オフホワイト・ブルー・グレー・ブラック・オレンジ・モカ


■コックス公式オンラインストア


「TOKYO DESIGN CHANNEL」 URL： https://tokyodesignchannel.com/c/ikka


リリースに関する報道関係からのお問合せ先

株式会社コックス　総合企画室　渡邊　Tel：03-5821-6070（代表）（ ms-watanabe@cox.style ）