【アパレル専門店コックス】ikkaレディスが、雑誌「InRed」とのタイアップ企画で初夏の新作商品によるスタイリングを提案！
株式会社コックス（本社：東京都中央区日本橋浜町1-2-1、代表取締役社長：三宅英木）のikka
レディスから、初夏の新作商品によるスタイリング提案が、雑誌「InRed」に掲載されました。
掲載された商品は、全国の「ikka」「ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STORE」「IKKA LOUNGE」、およびコックス公式オンラインストア「TOKYO DESIGN CHANNEL」にてお買い求めいただけます。
STYLE 1「ikkaで見つける“ブルーのトップス” 梨地プルオーバースタイル」
※画像は社内モデル着用によるイメージです。
<梨地プルオーバースタイル>
1.シアーリブブルゾン
（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12010321 ）
●サイズ：S・M・L ●価 格：5,990円（税込6,589円）
●カラー：ベージュ・チャコール・ミントグリーン・コーヒー
2.梨地ジョーゼットドルマンプルオーバー
（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12251086 ）
●サイズ：S・M・L ●価 格：2,990円（税込3,289円）
●カラー：ブルー・オフホワイト・ライトグレー・ブラック・オレンジ・オリーブ
3.コットンUSA裾ラウンドノースリプルオーバー
（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12240321 ）
●サイズ：S・M・L ●価 格：2,190円（税込2,409円）
●カラー：オフホワイト・ブラック・ソノタA
4.さらっとプリーツワイドパンツ
（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12550333 ）
●サイズ：S・M・L ●価 格：2,990円（税込3,289円）
●カラー：チャコール・ブラック・ライムイエロー・グリーン・ネイビーブルー・グレージュ
5.合皮スクエアミニショルダーバック
（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12882223 ）
●サイズ：FREE ●価 格：3,690円（税込4,059円）
●カラー：オフホワイト・ブラック・イエロー・シルバー
STYLE 2「ikkaで見つける“ブルーのトップス” バックリボンシャツスタイル」
※画像は社内モデルによるイメージです。
<バックリボンシャツスタイル>
1.シアーバックリボンブラウス
（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12410404 ）
●サイズ：S・M・L ●価 格：2,990円（税込3,289円）
●カラー：ライトブルー・オフホワイト・チャコール・ライトイエロー・ミントグリーン・グレージュ
2.ロゴフォトプリントTシャツ
（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12230376 ）
●サイズ：S・M・L ●価 格：1,990円（税込2,189円）
●カラー：ホワイト・オフホワイト・ライトグレー・ブラック・ライトグリーン・ベージュ
3.リップストップカーゴスカート
（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12580334 ）
●サイズ：S・M・L ●価 格：3,990円（税込4,389円）
●カラー：オリーブ・ネイビーブルー・グレージュ
4.キャンバスパイピングミニトート
（ URL：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/12882224 ）
●サイズ：FREE ●価 格：2,190円（税込2,409円）
●カラー：オフホワイト・ブルー・グレー・ブラック・オレンジ・モカ
■コックス公式オンラインストア
「TOKYO DESIGN CHANNEL」 URL： https://tokyodesignchannel.com/c/ikka
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株式会社コックス 総合企画室 渡邊 Tel：03-5821-6070（代表）（ ms-watanabe@cox.style ）