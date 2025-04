¡íJAPAN`S TRADITIONAL BREWING Symposium¡í

株式会社ケィビープランニングインターナショナル

In December 2024, "JAPAN`S TRADITIONAL BREWING" was registered as a UNESCO Intangible Cultural Heritage. To commemorate this, a symposium focusing on traditional sake brewing will be held. It will be a rare opportunity to hear experts and sake brewers (toji) discuss the techniques, history, and the importance of preserving this tradition.As you learn about the depth and cultural value of Japanese sake and shochu, we will also explore how to pass this tradition on to the future. The content is designed to be accessible to beginners, so if you are interested in Japanese culture, we warmly invite you to join us!

2024年12月、日本の「伝統的な酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。これを記念して、伝統的な酒造りに焦点を当てたシンポジウムが開催されます。

このシンポジウムでは、専門家や杜氏(とうじ)による、技術、歴史、そしてこの伝統を守ることの重要性についてのお話を聞くことができる貴重な機会となります。

日本酒や焼酎が持つ奥深さと文化的価値を学びながら、この伝統を未来へとどのように継承していくかについても考えていきます。

初心者の方にもわかりやすい内容となっておりますので、日本文化にご興味のある方は、ぜひお気軽にご参加ください!

What Is Traditional Sake Brewing?

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZdDsKovknb4 ]

-Event Overview-

Title:

"JAPAN`S TRADITIONAL BREWING Symposium"

Date and Time:

Saturday, April 26, 2025

OPEN.13:00 / START.14:00 / CLOSE.17:00

Venue:

Tokyo Transportation Center(Cattleya Salon A)

Access:

2-10-1 Yurakucho, Chiyoda-ku 12F

https://www-kotsukaikan-co-jp.translate.goog/access/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja(https://www-kotsukaikan-co-jp.translate.goog/access/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja)

Eligibility:

Foreign students and foreign workers residing in Japan, aged 20 and above (Maximum 50 participants).

English interpretation will be available during the event.

対象:日本に在住する外国人留学生および外国人労働者で、20歳以上の方(定員50名まで)

※イベント当日は英語通訳がございます。

Participation Fee:

Free

Program:

Application

Please access the application form via the 2D barcode and fill in the necessary information to apply.

Contact:

[Telephone number] 080-5579-8426(Japanese Only)

[Email address] dento.sake@gmail.com

*We would like to ask all participants to fill in a survey.

(※ご参加いただく皆様には、アンケートへのご協力をお願いいたします。)

*We plan to invite approximately 50 people to this event.

Please note that if there are a large number of applications, a lottery will be held.

(※本イベントは約50名の方をご招待する予定です。応募者多数の場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。)

*We will notify you of successful participation by email around April 22.

(※ご当選の方には、4月22日頃にメールにてご連絡いたします。)

*People under the age of 20 are not permitted to participate.

(※20歳未満の方はご参加いただけません。)

*Coming by car is prohibited.

(※お車でのご来場はご遠慮ください。)

*The event content may change without notice. Please note.

(※イベント内容は予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。)

Organizer:

Tokyo Regional Taxation Bureau

Supported by :

・Japan Sake and Shochu Makers Association

・Chiba Sake Brewerys Association

・Tokyo Sake Brewerys Association

・Kanagawa Sake Brewerys Association

・Yamanashi Sake Brewerys Association

・Tokyo Seven Islands Shochu Producers' Association