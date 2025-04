Pontaパス特別先行！Mrs. GREEN APPLE、バンド史上最大規模のライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～」へ参戦のチャンス！

KDDI株式会社

KDDIは2025年4月7日から、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」(月額548円)会員の特典として、電子チケットサービス「LivePocket」との連携の一環で、Mrs. GREEN APPLE史上最大規模のライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ~FJORD~」(読み:フィヨルド)にて、Pontaパス会員かつオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」の会員向けに「Pontaパス特別先行」を実施します。

デビュー10周年記念ライブに参戦のチャンスをぜひお見逃しなく!

※Pontaパス、そしてOFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」両方の会員であることがお申込み条件の先行となりますのでご注意ください。

▼お申込みは特設サイトから▼

https://t.livepocket.jp/lp/cpn/mga/index.html?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass(https://t.livepocket.jp/lp/cpn/mga/index.html?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass)

「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ~FJORD~」Pontaパス会員先行(OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」会員向け)について

◆募集期間

2025年4月7日(月)18:00 ~ 4月13日(日)23:59

◆対象

Pontaパス会員かつOFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」会員

◆公演日程

2025年7月26日(土)、27日(日)

◆チケット料金(本先行では通常指定席が対象です)

指定席14,800円 (税込) ※全来場者ノベルティ付

◆お申込み ※LivePocketのページへ遷移します

https://t.livepocket.jp/lp/cpn/mga/index.html?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass(https://t.livepocket.jp/lp/cpn/mga/index.html?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass)

既にPontaパス会員の方はもちろん、まだPontaパス会員でない方も新規入会(初回30日無料)で、本先行にお申込みいただけます。この機会にぜひご加入ください。

▼公演特設サイトはこちら

https://mrsgreenapple.com/feature/10years_anniversary_live

▼ Mrs. GREEN APPLEオフィシャルホームページ

https://mrsgreenapple.com/

Mrs. GREEN APPLEについて

大森元貴 (Vo/Gt)、若井滉斗 (Gt)、藤澤涼架 (Key)による3人組バンド。2013年結成。2015年EMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。 以来、毎年1枚のオリジナルアルバムリリースと着実なライブ活動を続け、2019年12月から行われた初の全国アリーナツアー『エデンの園』は東名阪公演を即日ソールドアウト。

メジャーデビュー5周年となる2020年7月8日(水)に初のベストアルバム『5』をリリースし、オリコン週間合算アルバムランキング、Billboard 総合アルバム・チャートにて1位を獲得。同時に“フェーズ1完結”を宣言し、突如活動休止を発表。 約1年8ヶ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に“フェーズ2開幕”とし活動を再開。同年7月8日(金)にミニアルバム『Unity』をリリースするとともに、一夜限りの復活ライブ『Utopia』を開催、また、映画「ONE PIECE FILM RED」に劇中歌「私は最強」を提供、11月9日(水)に映画「ラーゲリより愛を込めて」主題歌「Soranji」をリリースした。「第64回日本レコード大賞」において「ダンスホール」で優秀作品賞を受賞した。

バンド結成10周年を迎えた2023年は、『Attitude』以来4年ぶり5枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』を7月5日(水)にリリース、7月8日(土)9日(日)にさいたまスーパーアリーナ、7月15日(土)16日(日)に大阪城ホール、8月3日(木)4日(金)にAichi Sky Expoにて自身最大規模のアリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』、さらに8月12日(土)13日(日)には初のドームライブ『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』を埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム)で開催した。 「第65回日本レコード大賞」において「ケセラセラ」で「レコード大賞」を受賞、「第74回NHK 紅白歌合戦」への初出場を「ダンスホール」で果たした。

2024年1月17日(水)に映画『サイレントラブ』主題歌「ナハトムジーク」をリリース、さらにTVアニメ『忘却バッテリー』オープニング・テーマ「ライラック」、映画『ディア・ファミリー』主題歌「Dear」、「コロンブス」、テレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング「アポロドロス」、Honda新型FREED CMソング「familie」と、4月から8月にかけて5ヶ月連続でシングルをリリースした。 また、7月6日(土)、7日(日)にノエビアスタジアム神戸、7月20日(土)、21日(日)に横浜スタジアムで、日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアー『ゼンジン未到とヴェルトラウム~銘銘編~』を開催した。 2023年12月から2024年3月にかけて行ったツアー『The White Lounge』を映画化して9月に『The White Lounge in CINEMA』として全国公開すると、興行収入18.9億円を突破、24年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となる大ヒットを記録。10月には世界最大級のアリーナ・Kアリーナ横浜にて10日間に及ぶ“定期公演”『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を開催した。11月29日(金)には映画『聖☆おにいさん THE MOVIE~ホーリーメンVS悪魔軍団~』主題歌「ビターバカンス」をリリース。 そして「第66回日本レコード大賞」において史上初となるバンドで2年連続の「レコード大賞」受賞を果たし、「青と夏~ライラック 紅白SP」で「第75回NHK 紅白歌合戦」に2年連続で出場した。

主要ストリーミングサービスにおいて「ビターバカンス」「familie」「コロンブス」「Dear」「ライラック」「ナハトムジーク」「ANTENNA」「Magic」「ケセラセラ」「Soranji」「私は最強」「ブルーアンビエンス(feat. asmi)」「ダンスホール」「ニュー・マイ・ノーマル」「CHEERS」「インフェルノ」「ロマンチシズム」「僕のこと」「青と夏」「点描の唄(feat.井上苑子)」「春愁」「WanteD! WanteD!」「StaRt」の23曲が総再生数1億回を突破している。(アーティスト別単独1位。「青と夏」「点描の唄(feat.井上苑子)」は7億回、「インフェルノ」「ダンスホール」「ケセラセラ」「ライラック」は5億回、「僕のこと」「Soranji」は4億回、「ロマンチシズム」「Magic」は3億回を突破)。

デビュー10周年を迎える2025年は、“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、7月8日(火)にベストアルバム『10』のリリース、7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭で2日間で10万人動員予定のライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ~FJORD~』、また全国の商業施設とコラボレーション、全国での展覧会、2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演、さらに初のドキュメンタリー映画を製作することなど、さまざまなプロジェクトを発表している。 2025年最初の新曲として、NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング「ダーリン」を1月20日(月)にリリースした。『第39回 日本ゴールドディスク大賞』の「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門、さらに、『第48回日本アカデミー賞』で新設された特別賞「主題歌賞」を映画『ディア・ファミリー』主題歌「Dear」で受賞した。4月5日(土)に最新曲として、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニング・テーマの「クスシキ」をリリースする。

大森元貴(Vo/Gt)/若井滉斗(Gt)/藤澤涼架(Key)

LivePocketとは

LivePocketは、誰でも簡単に、今すぐ販売できる電子チケット販売プラットフォームです。約4万人の主催者と1,000万人超のお客様にご利用いただいております。※2025年4月時点

今まで簡単にはできなかったチケット販売を、企業でも個人でも、誰もが簡単に、手軽な利用料で実現できます。

利用料は、売れたチケットの金額の5%だけ。初期費用、固定費(月額・年額等)、公演登録料、オプション料金などの費用はかかりません。

さまざまなジャンルのイベントチケットが販売されていますので、ぜひ一度ご覧ください。

▽イベントを主催されたい方はこちら

https://t.livepocket.jp/owner/

▽イベントチケットのご購入をされたい方はこちら

https://t.livepocket.jp/

■「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員特典を提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら( https://prcp.pass.auone.jp/main/ )を参照ください。