スペックのアップグレードでもっとお得になるキャンペーン実施中！エプソンのWindows 11 搭載PCなら無料貸し出し可能＆導入後サポートも充実

エプソンダイレクト株式会社

2025年10月14日のWindows 10 サポート終了を前に、エプソンではWindows 11 搭載PCがお得に買えるキャンペーンを実施しています。キャンペーンだけでなく、無料貸し出しサービスやPCセットアップの代行サービスもご提供していますので、ぜひお気軽にお問合せください。

Windows 11 搭載PCのメモリー値引きキャンペーン

Windows 11搭載のノートPC・デスクトップPCを対象機種にラインアップ。メモリーが税込最大95,700円OFFになります。ただ安いだけでなく、性能を必要とする方によりメリットがあるキャンペーンです。

オンライン限定モデル

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売れ筋のPCを人気の仕様で構成し、同構成の通常モデルよりもお得な価格でご提供します。定額保守サービス、有寿命部品保守サービス、物損保証プラスサービス、Microsoft Officeは追加で選択が可能です。

法人のお客様限定 無料貸し出しプログラム

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エプソンPCのご購入を検討中で動作検証をご希望のお客様に、PCの無料貸し出しを行っています。

キッティングBTOサービス

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PCのセットアップ作業に課題を感じているお客様におすすめのサービスです。お客様側の設定時間を大幅に削減できます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/71285/table/62_4_26ceabc0113bac9be06ef66663eb104b.jpg ]

以上