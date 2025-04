BNPL（後払い決済）サービス「アトカラ」でVポイントサービスを開始【GMOペイメントゲートウェイ/GMOペイメントサービス】

GMOインターネットグループ

CCCMKホールディングス株式会社(代表取締役社長 兼 CEO:高橋 誉則、以下、「CCCMKHD」)、三井住友カード株式会社(代表取締役 社長執行役員 CEO:大西 幸彦、以下、「三井住友カード」)とGMOペイメントゲートウェイ株式会社(代表取締役社長:相浦 一成、以下、「GMO-PG」)、GMOペイメントサービス株式会社(代表取締役社長:村上 知行、以下、「GMO-PS」)は、BNPLサービス「アトカラ」にて2025年4月7日(月)より、Vポイントサービスを開始いたします。

1. Vポイントサービス開始の目的

「アトカラ」は、GMO-PG、GMO-PSと三井住友カードが2024年2月7日(水)より提供を開始したBNPLサービス※1です。アプリやECなどでお買い物をする際にクレジットカードの情報を入力することなく、「携帯電話番号」と「メールアドレス」のみを利用して決済できることや、利用から請求まで完全WEB完結であること、および対面取引でもご利用いただけることを主な特長としています。

このたび、CCCMKHDが運営するVポイントとの連携により、Vポイントサービスを開始することで、「アトカラ」をご利用いただくお客さまに対し、さらなる利便性の向上を実現いたします。



※1:BNPL(Buy Now Pay Later)とは、「今買って、あとで支払う」を意味する後払いの決済手段です。

■(ご参考)2024年2月6日発表

BNPLサービス「アトカラ」提供開始

URL: https://www.gmo-pg.com/news/press/gmo-payment-gateway_gmo-payment-service/2024/0206.html

2. Vポイントサービスの概要

「アトカラ」にてVポイント利用手続きを行うと、以下2つのサービスが利用できます。

1.Vポイントが貯まる

追って開催予定の「アトカラ」のキャンペーンにて条件を達成いただくと、特典としてVポイントを付与いたします※2。

※2:ポイント付与に関する詳細は、具体的な内容が決まり次第「アトカラ」HPにてお知らせいたします。

■「アトカラ」HP https://www.atokara.jp/campaign

2.Vポイントが使える

「アトカラ」のお支払いに、Vポイントを1ポイント=1円分としてご利用いただけます。

<ご利用イメージ>

CCCMKHD、三井住友カード、GMO-PG、GMO-PSは、よりお客さまに喜ばれるVポイントサービスの検討をはじめ、これからも利便性の高いサービス提供に努めてまいります。

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社について】

オンライン化・キャッシュレス化・DXなどを支援する決済を起点としたサービスを提供しています。年間決済処理金額は19兆円を超えており、オンライン総合決済サービスはEC事業者やNHK・国税庁等の公的機関など15万店舗以上の加盟店に導入されています。

決済業界のリーディングカンパニーとして、オンライン総合決済サービス、対面領域での決済サービス、後払い・BNPL(Buy Now Pay Later)、金融機関・事業会社へのBaaS支援、海外の先端FinTech企業への戦略的投融資など、決済・金融技術で社会イノベーションを牽引し、持続可能な社会の実現と社会の進歩発展に貢献してまいります。(2024年12月末時点、連結数値)

【GMOペイメントサービス株式会社について】

GMOペイメントサービスは、総合的な決済関連サービス及び金融関連サービスを展開するGMOペイメントゲートウェイの連結会社として、BtoC EC取引向け後払い決済サービス「GMO後払い」とBtoB取引向け後払い決済サービス「GMO掛け払い」を提供しています。リアルタイム与信の提供、業界最低水準の料金、事業者の運用に応じてカスタマイズが可能なシステムなどにより、多くの事業者にご利用いただいています。

今後もインターネット・決済サービスを通じて社会と人々に貢献する企業を目指し、EC事業者・購入者の皆様がさらに安全・便利にご利用いただけるサービスの開発・提供に努めてまいります。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOペイメントサービス株式会社

TEL:03-3464-2392

E-mail:g-marketing@gmo-ps.com

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社】(URL: https://www.gmo-pg.com/(https://www.gmo-pg.com/) )

会社名 GMOペイメントゲートウェイ株式会社(東証プライム市場 証券コード:3769)

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 相浦 一成

事業内容 ■総合的な決済関連サービス及び金融関連サービス

資本金 133億23百万円

【GMOペイメントサービス株式会社】(URL: https://www.gmo-ps.com/(https://www.gmo-ps.com/) )

会社名 GMOペイメントサービス株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目14番6号 ヒューマックス渋谷ビル

代表者 代表取締役社長 村上 知行

事業内容 ■決済処理サービス及びEC周辺サービスの提供

資本金 1億50百万円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL: https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/) )

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

