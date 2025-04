4月22日は、未来の地球を想うアースデイ。カカオ産地の社会課題解決を目指す“サステナブルチョコレートシリーズ”が、全4ラインナップに拡大。

日新化工株式会社

業務用チョコレートを国内製造する日新化工株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:直井広明 以下、日新化工)は、製菓のプロフェッショナルに愛されるチョコレートなどの製菓材料を提供してきました。「チョコレートを通じて、たくさんの笑顔を。」というブランドメッセージのもと、持続可能な社会の実現を目指し、新しい商品開発に取り組んでいます。

“サステナブルチョコレートシリーズ”は、2022年4月に発売された「サステナブルチョコレートダークカカオ70%」を皮切りに、パティスリーやベーカリー、チョコレートメーカーなど、幅広い業界でご愛顧いただいております。カカオ産地へのサステナブルな取り組みに多くの賛同をいただいている他、チョコレートの品質についても高い評価をいただいており、多様な利用シーンからのご要望を受け、2024年12月に新商品「サステナブルチョコレート 含浸スイート/ホワイト」を発売いたしました。これにより、用途に応じてご活用いただける4つのバリエーションが揃いました。

■サステナブルチョコレートとは

サステナブルチョコレートは、70年以上の歴史を持つ業務用チョコレートメーカーである当社が、imperfect (インパーフェクト)(運営会社:株式会社MCアグリアライアンス、所在地:東京都千代田区、ブランドプロデューサー:佐伯美紗子)の取り組み「Do well by doing good.」に賛同したことから製品化されました。

チョコレートの主原料であるカカオ豆は、カカオ生産国の自然環境の保護やカカオ農家の収入向上等を通じて、カカオ産業の持続可能な発展を目指す「サステナビリティ」に配慮したものを使用しています。さらに売上の一部を、imperfectがカカオ農家と共に実行する農家の自立・環境保全につながるプロジェクトの活動資金に充当しています。

■サステナブルチョコレート 含浸スイート/含浸ホワイト

ご使用イメージ図

チョコレートを浸みこませたお菓子は、流通菓子から百貨店の高級ギフト商品まで、近年需要が延びています。さまざまな素材に染み込みやすく、サステナブルに配慮したカカオを使用した含浸用チョコを2種類の味のラインナップで販売開始いたしました。

【商品特徴】

・素材に染み込みやすい。

これまで培ったチョコレートの製造技術を駆使しました。ラスクを始め、フリーズドライのフルーツなど、様々な素材に含浸できます(素材によってはチョコレートを含浸させる装置の使用を推奨)

・作業性のよいノーテンパリングタイプ

一般的にチョコレートは適切な温度管理による結晶化を整えるテンパリング工程が必要ですが、こちらはその工程を省略できるため、作業時間を短縮し、効率を高めることができます。

・幅広くアレンジしやすい2つの味わい

チョコレートを味わっていただけるスイートタイプと、素材の味や色を活かせるホワイトタイプの2種をラインナップ。

ご使用イメージ図ご使用イメージ図(含浸ホワイトを浸みこませ、抹茶やフルーツパウダーをまぶしたもの)【商品概要】

製品名:サステナブルチョコレート 含浸スイート/サステナブルチョコレート 含浸ホワイト

名 称:準チョコレート

内容量:5kg段ボール

■サステナブルチョコレートダークカカオ70%

サステナブルチョコレートシリーズの第一弾製品。汎用性の高い、カカオ分70%のスイートチョコレート。販売からまもなく3年が経過。街の小さなパティスリーから大きな製菓メーカーまで、幅広くご採用いただいております。

【商品特徴】

・少し酸味のあるフルーティな味わい。

・あらゆる用途でお使いいただける、カカオ分70%。

・このチョコレートを使用したお菓子を召し上がっていただくことで、環境保護や社会的課題にご関心をお寄せいただくきっかけづくりに。

【商品概要】

製品名:サステナブルチョコレートダークカカオ70%

名 称:チョコレート

内容量:1kg×6

■サステナブルチョコレート JUNNシリーズ

カカオ高騰対策にお使いいただきたい、コストパフォーマンスに優れた準チョコレート。

スイート、ミルク、ホワイトの3種をラインナップ。

【商品特徴】

・今お使いのチョコレートを置き換えることで、最終的なお菓子の原料原価のコストダウンを実現。

・テンパリングタイプの準チョコレート規格。くちどけの良いココアバター代用油脂を配合。

・個性豊かなチョコレートの一部と置き換えても、味や風味を変わらないようベーシックな味わいに設計。

【商品概要】

製品名:サステナブルチョコレートJUNNSWEET

サステナブルチョコレート JUNNMILK

サステナブルチョコレートJUNNWHITE

名 称:準チョコレート

内容量:10kg段ボール

■サステナブルチョコレート おいしい洋生(ダーク)

湯せんして溶かすだけて、コーティングすることができる、スイートタイプのパータグラッセ。

【商品特徴】

・ココアバターのようなシャープなくちどけ

・作業性のよいノーテンパリングタイプ

・軽量しやすく溶かしやすいペレット形状のパータグラッセ

【商品概要】

製品名:サステナブルチョコレート おいしい洋生(ダーク)

名 称:準チョコレート

内容量:2kg×2

■展示会出展のお知らせ

デザート・ドリンク&ベーカリー展(FABEX2025)にて、“サステナブルチョコレートシリーズ“を出品いたします。ぜひお立ち寄りください。

会期:2025年4月15日~17日

時間:10:00~19:00

会場:東京ビッグサイト 東ホール FJ-05

詳細はこちらをご覧ください(https://www.fabex.jp/outline/dessert.html)

■「Do well by doing good.」とは

「Do well by doing good.」とは、imperfectが “いいことをして世界と社会をよくしていこう” を合言葉に、持続可能な社会の実現を目指している活動です。

この世の中に存在する様々な社会課題に対して、たとえ不完全な取り組みだとしても、自分たちでできることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いで、取り組んでいます。サステナブルな日常が、当たり前になることを願って。

詳細はこちらをご覧ください。(https://dowellbydoinggood.jp/contents/project/155/)

毎年4月22日は地球規模の問題について考え行動する「アースデイ(地球の日)」です。

当社は、「Do well by doing good.」(=いいことをして世界と社会をよくしていこう)を体現した“サステナブルチョコレート”の製造販売を通じて、チョコレートの原料であるカカオ産業の抱える課題解決への取り組みと、その賛同の輪を広げる活動に取り組んでいます。

■会社概要

日新化工株式会社

マーガリンの製造会社として1948年に設立された日新化工は、1956年に洋菓子やパンのコーティングなどに使われる「洋生用チョコレート*」を日本で初めて開発し、以来、製菓のプロフェッショナルに愛される各種食品原料をつくり続けてきました。「チョコレートを通じてたくさんの笑顔を。Chocolate makes you smile.」をブランドメッセージに定め、豊かな食文化を支える存在であり続けるため様々な取り組みを進めています。

*テンパリング(温度調整)なしで、融かすだけで使える製菓用チョコレート。洋菓子やパンのコーティング用チョコレートとして利便性の高い商品。

設立: 1948年12月25日

代表者:代表取締役社長 直井広明

所在地:〒104-0041 東京都中央区新富二丁目13番3号

事業内容:業務用チョコレート・フィリングなどの開発・製造・販売

企業URLはこちら(https://nisshinkako.co.jp/)

オンラインサイトはこちら(https://nisshinkako.com/)

・日新化工は、持続可能なカカオ産業(サステイナブル・カカオ)の実現を目標に設立された、「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」に参加しています。

・自社工場は、FSSC22000の認証を取得しています。

