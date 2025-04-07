4月1日時点の就職活動調査〈速報〉 ～キャリタス就活 学生モニター2026（2025年4月）

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2026年3月卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）を対象に、4月1日時点での就職活動状況や就職意識について尋ねました。

（調査期間：2025年4月1日～6日、回答数： 1,134人）

※調査詳細は同調査レポート（速報版）をご覧ください。

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/04/202504_gakuseichosa_sokuho.pdf

※確報詳細レポートについては4月下旬の発行予定です。

１．4月1日時点の内定状況

○内定率は 64.9％。前年同期実績（62.8％）を 2.1 ポイント上回る

○就職先を決めて活動を終了したのは全体の 2 割強（24.6％）。7 割が就職活動継続

（計 70.5％）

２．エントリー状況、選考試験受験状況

○一人あたりのエントリー社数の平均は 21.8 社。前年同期調査（22.6 社）よりやや少ない

○ES 提出社数は前年を下回る（平均 10.8 社→9.7 社）。筆記試験と面接社数も減少

３．本命企業（第1志望）の選考状況

○「本命企業の選考はこれから」22.2％、「現在受けている」27.0％

○本命企業の選考が終わったという回答が 4 割（計 41.0％）で、前年よりさらに増加

レポートはこちら：

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/04/202504_gakuseichosa_sokuho.pdf

※「内定」には、内々定を含みます。

※1日以内のプログラム等も含めて尋ねました。

調 査 概 要

調 査 対 象 ： 2026年3月に卒業予定の大学4年生（理系は大学院修士課程2年生含む）

回 答 者 数 ： 1,134人

（文系男子226 人、文系女子486 人、理系男子267人、理系女子155人）

調 査 方 法 ： インターネット調査法

調 査 期 間 ： 2025年4月1日～6日

サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2026

調 査 実 施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ