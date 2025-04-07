ティアックストアが横浜高島屋8Fにて期間限定POP UPストア出店
このたびティアックストアでは、通常オンラインでのみ販売している商品を実際にご覧いただける期間限定POP UPストアを出店いたします。
本POP UPは、高品質なオーディオ機器を実際に体験いただける貴重な機会となっております。
ティアックストア限定販売商品を含む、ターンテーブル、CDコンポ、ヘッドホンなど様々な製品を展示いたします。
普段はオンラインでしか見ることのできない商品を実際に手に取り、音質や使い心地をご体験いただけます。
オーディオ愛好家の皆様はもちろん、高音質な音楽再生環境にご興味をお持ちの方も、ぜひこの機会にお立ち寄りください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
【POP UPストア Information】
会場：横浜高島屋 8階 催会場 80’s POP UPマーケット 内
住所：〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸１丁目６－３１
営業時間：10時～19時 ※最終日は17時までとなります。
会期：2025年4月23日(水)～2025年4月29日(火)
https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/munekyun/
【80’s POP UPマーケット】
「80’s」をキーワードに、たくさんのアイテムが集結したセレクトショップ。
アナログレコード/CDやレコードプレイヤー、関連書籍など音楽を楽しむためのアイテムから、アイドルたちのプロマイドやシティポップを象徴するイラストレーターの画集、昭和＆平成レトロ心を刺激する古着や雑貨など、色褪せないアイテムを探しに来てください。
【POP UPストア 展示予定製品】
Bluetooth(R)トランスミッター搭載 アナログターンテーブル
TEAC TN-180BT
製品詳細 :
https://teac.jp/jp/product/tn-180bt/top
オープン型 Bluetooth(R) ヘッドホン
KOSS Porta Pro(R) Wireless 2.0
製品詳細 :
https://tascam.jp/jp/product/porta_pro_wireless_2/top
オープン型ヘッドホン
KOSS Porta Pro(R)
製品詳細 :
https://tascam.jp/jp/product/porta_pro/top
ティアック株式会社(TEAC CORPORATION)が運営する公式オンラインストアです。TEAC、TASCAMなど、ティアック株式会社(TEAC CORPORATION)が取り扱うブランドのホームオーディオ・サウンド・レコーディング商品を販売しております。
http://store.teac.co.jp/