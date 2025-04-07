DJ ATOM著 最新刊「終わりなき魂（ソウル）」1970～80年代TOKYOディスコシーンを彩ったアウトロー、サーファー、女優、モデル、ハマトラの女たち─あの時代の喧噪は、今も終わらない…。

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株式会社 工パブリック

2025年5月20日発売 DJ ATOM著「終わりなき魂(ソウル)」

株式会社工パブリック（本社：東京都板橋区前野町）は、著名DJ ATOMによる新刊「終わりなき魂」を2025年5月20日に発売いたします。本書では、1970～80年代のディスコシーンを舞台に、当時の熱気と文化を存分に語り尽くし、音楽と人間ドラマの魅力を引き出します。



















■工パブリック サイト https://www.takumipublic.co.jp/



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商品概要


1970～80 年代のディスコ全盛時代赤坂「MANHATTAN」原宿「IVERIA」六本木「STUDIO ONE」「XANADU」「NIRVANA」などの有名店で、押し寄せる男女を連日踊り狂わせた伝説のDJ─ATOM（アトム）。


希代のDJ があの熱病のような時代の空気感と人間ドラマ、ディスコカルチャーやソウルミュージッの魅力を語り尽くす!!


商品詳細


書名：終わりなき魂


読み：おわりなきソウル


著者：DJ ATOM


発売：5月20日 定価：2,200円(税込)


ISBN：978-4-9911581-9-3 C0093


判型：A5版


頁数：208ページ


発行：工パブリック


価格：\2,200（税込）



発売イベント開催！2025年6月1日(土)新宿


DJ ATOM 1st BOOK発売イベント決定！


2025年6月1日(土）17:00-23:00


於 DJ BAR Bridge Shinjuku


当日は会場にてサイン本販売！！



イベント開催！6月1日(土）DJ BAR Bridge Shinjuku