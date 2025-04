Gramicciの国内初の旗艦店が原宿にオープン

株式会社インス

Store Name: Gramicci Harajuku

Opening Date: Saturday, April 19, 2025

Location: 6-13-11 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Gramicci Harajuku

Business Hours: 11:00 AM - 8:00 PM

Closed: Irregular holidays

Phone: 03-3101-0210 (Available from April 19, Saturday)

Store Area: 1st floor / approx. 6.77 坪, 2nd floor / approx. 7.81 坪

Store Concept

世界有数のファッションストリート・原宿にオープンする、Gramicciの国内初となる旗艦店『Gramicci Harajuku』は、濃縮されたブランドの哲学をプロダクトやコミュニティを通じて体験できる空間です。

あらゆるビジターが心地よく交流し、ローカルのムードを共有できる空間を創出すること。そして、『Gramicci Harajuku』を起点とした新たな文化を生み出すことを目指していきます。

「Freedom of Movement」。Gramicciが創業当初から掲げているスローガンは、クライマー、サーファー、スケーター、ヒッピーなどをはじめとする、自身の価値観に立脚した自由な生き方を愛する人々からの共感を得てきました。

この精神が、Gramicciの歴史とともに現代の東京にも受け継がれていくことを願い、一分一秒と移り変わる原宿の歴史を紡いでいきます。

Floor Concept

石や植物、木などの自然の素材が織りなす有機的な手触りと複雑なテクスチャー。グラフィカルなヴィジュアルコミュニケーション。マテリアルとデザインの双方からGramicciの世界観を表現しています。

1F

街とシームレスにつながるエントランス

2F

ニューとヘリテージの調和

2Fフロアでは、Gramicciのムードを感じ取れるシーズナルプロダクトのフルラインナップと、『GRAMICCI PANT』や『G-SHORT』などといった、定番的にリリースを重ねているシグネチャープロダクトを豊富なバリエーションで展開します。

ニューとヘリテージが調和するこの空間では、変わりゆくGramicciと変わらないGramicciの双方を体感していただけます。

Giveaway

『Gramicci Harajuku』で税込10,000円以上お買い上げいただいた方には、リップストップ生地で作ったシェルトートを数量限定で配布します。片面にはブランドロゴとジップポケット、もう片面にはメッセージ「I'D RATHER HAVE A BAD DAY CLIMBING THAN A GOOD DAY AT WORK.(仕事で良い日を過ごすより、クライミングで悪い日を過ごすほうがいい。)」がデザインされています。

About Gramicci

1982年以来、Gramicciは自然の中での生活を豊かにする機能性を追求したウェアを製造し、数多くのカルチャームーブメントから愛されてきました。カリフォルニア州ヴェンチュラのガレージで誕生したこのブランドは、ヨセミテに集う「ストーンマスターズ」と呼ばれる自由奔放なロッククライマーたちのカルチャーを原点に、東京の街並みやさらにその先へと広がり続けています。

2022年、Carhartt WIP(カーハートWIP)、STUSSY(ステューシー)のプロダクトディレクターを歴任した、ステファン・ウェンドラーがクリエイティブディレクターに就任しました。

Contact for Customer

Gramicci Harajuku/グラミチ ハラジュク

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6-13-11 Gramicci Harajuku

TEL 03-3101-0210

Contact for Media

株式会社インス

TEL 03-5772-7404

担当:Gramicci PR渡辺

watanabe@ins.fm

Media Kit

ストアヴィジュアル

https://drive.google.com/drive/folders/1lgHOBV4OFruKcstMZj1-bHmB6aN3iW1M?usp=sharing

ストアパース

https://drive.google.com/drive/folders/1uC-v0-jQmPeNWFNy14H_dF1GSiyRIjRC?usp=sharing