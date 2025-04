大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーでお披露目したROYAL ENFIELD BEAR 650の発売日が決定

ピーシーアイ株式会社- 2025年4月17日(木)より全国のロイヤルエンフィールド正規販売店で販売開始- BEAR 650は60年代の精神を継承するスタイリッシュな新型スクランブラー- メーカー希望小売価格は990,000円から1,015,300円(税込)BEAR 650 Two Four Nine

「現実を超越し、大胆不敵に、結果を恐れず、直感を信じる」この言葉は、過酷なカリフォルニアの砂漠で1960年に開催されたレースBig Bear Runで最年少チャンピオンとなった、チェッカーズ・モーターサイクル・クラブの16歳の新人Eddie Mulder(エディ・モルダー)別名 Fast Eddieの異名を持つ、彼のスタイルを表現しています。特別カラーエディションのTwo Four NineはBig Bear Run での伝説的な勝利を飾ったEddieの車番に敬意を表しています。

ロイヤルエンフィールドのニューモデルBEAR 650は堅牢なエンジニアリングによる多用途性と独特なスクランブラーの美しさを併せ持ちます。本能と自身を大切にするライダーにとって、単なるモーターサイクルの枠を超え、旅や自己表現、自身の直感への信頼を掻き立てる存在となります。そしてBEAR 650は世界中のスクランブラー愛好家の体験を再定義し、彼らに新たな道を切り開くことを促します。

BEAR 650の日本への導入決定についてロイヤルエンフィールドのアジア太平洋市場担当責任者であるAnuj Dua(アヌージ・ドゥア)は次のように述べています。



“ロイヤルエンフィールドは豊かな伝統と独特な魅力を持つモーターサイクルで常に知られてきました。私たちはライダーの生活に密接に溶け込み、妥協のない多様性を提供する本物のグローバルなモーターサイクルを提供してきました。

BEAR 650は1960年のBig Bear Runで生まれたFast Eddieの伝説からインスピレーションを得て「本能・衝動・不屈」といった信念を内包し、本格的なスクランブラーの「全力を尽くす」という精神とDNAを体現しています。

BEAR 650はデザインだけでなく耐久性と妥協のないパフォーマンスにより、市街地でも埃っぽいオフロードでも、どんな地形でもライダーの頼れるパートナーとなり、ライダーに自信と優れたパフォーマンスを約束してくれるでしょう“



直感に導かれ、自信に満ちた大胆な乗車体験

BEAR 650 Petrol Green

BEAR 650は世界的に有名な650cc並列2気筒エンジンを搭載。スムーズなパフォーマンスと個性で知られるこのエンジンは7,150 rpmで47.4PS (34.9 kW) の強力なパワーと5,150 rpmで56.5Nmの最大トルクを発揮、他のツインモデルと比べ、ミドルレンジのパワーを向上させています。



斬新な2 INTO 1排気システムはトルクを増強し、より幅広いパワーバンドを実現。コンパクトなシングルサイレンサーは重量を軽減し、スクランブラーの美しさを高めています。

スリルや冒険を楽しむだけではない、完璧に洗練されたモーターサイクルに

レトロな雰囲気の分厚いタイヤ、四角いトレッドブロック、スクランブラーシート、2 INTO 1排気システム、リアループ、競技用ゼッケンボード、高い地上高など、BEAR 650のあらゆる要素がスクランブラー本来のDNAを伝え、カリフォルニアの活気あふれるカルチャーから生まれた5つの印象的なカラーリングがBEAR 650の美しさをさらに際立たせ、60年代のカリフォルニアの砂漠でのレースの精神とスタイルを体現するスクランブラーとなっています。

Boardwalk White(ボードウォーク・ホワイト)

990,000円

Petrol Green (ペトロ-ル・グリーン)

998,800円

Wild Honey (ワイルド・ハニー)

998,800円

Golden Shadow (ゴールデン・シャドウ)

998,800円

Two Four Nine (トゥー・フォー・ナイン)

1,015,300円

※記載の価格は全てメーカー希望小売価格(税込)です

堅牢でスタイリッシュなスクランブラー

真に最強のスクランブラーを求める人に向けて、BEAR 650は改良された強固なシャーシを採用、フロントにはトラベル量130mmのショーワ製USDビッグピストンフォーク、リアにはトラベル量115mmのショーワ製ツインチューブRSUを採用、舗装道路での走行時の快適性を実現しています。184mmの最低地上高、フロント19インチとリア17インチのデュアルパーパスタイヤの組み合わせにより、本格的なスクランブラーの外観の実現とグリップ力を向上、軽度のオフロード走行能力も備えます。

本能を刺激するだけではない、最新の装備

伝統に敬意を表しながらも、多くの面でモダンなデザインのBEAR 650にはトリッパーダッシュが搭載されます。このまったく新しいTFTディスプレイは移動中でも簡単に理解できるシンプルなユーザーインターフェースと操作性を備え、ブラックアルミニウムのスイッチキューブとジョイスティックは、トリッパーダッシュを使用する際のスムーズで直感的な操作を可能にします。

<ロイヤルエンフィールドについて>

ロイヤルエンフィールドは、1901年の創業以来、美しいオートバイを作り続けている最も古いモーターサイクルブランドです。Eicher Motors Limited(アイシャーモーターズ・リミテッド)の一部門であるRoyal Enfieldは、そのユニークで個性的なモダンクラシックバイクで、インドの中型モーターサイクルセグメントを作り上げました。インドのチェンナイに新たな製造拠点を構えたことで、モーターサイクルに対する需要の急増に対応し、生産台数を急速に伸ばしています。過去5年間、毎年40%以上の成長を遂げており、世界の中型モーターサイクル市場において非常に重要な存在となりつつあります。刺激的で魅力的、そして乗るのが楽しくなるようなモーターサイクルで、この分野のリ・イノベーティングを目指しています。

ロイヤルエンフィールドのプレミアムラインナップには、クルーザーの「METEOR 350」、650パラレルツインモーターサイクルの「SUPER METEOR 650(スーパー・メテオ・ロクゴーマル)」、「INT650(アイエヌティ・ロクゴーマル)」、「CONTINENTAL GT650(コンチネンタル・ジーティー・ロクゴーマル)」、アドベンチャー・モーターサイクルでは新型「HIMALAYAN 450(ヒマラヤ・ヨンゴーマル)」アドベンチャー・ツアラー、「SCRAM 411(スクラム・ヨンイチイチ)」アドベンチャー・クロスオーバー、アイコニックな「BULLET 350(ブリット・サンゴーマル)」、「CLASSIC 350(クラシック・サンゴーマル)」などがあります。インドの主要都市に18の直営店、940の大型店舗、500のスタジオ店舗を展開し、アメリカ、イギリス、ヨーロッパ、中南米諸国、中東、東南アジアなど、世界50カ国以上に輸出しています。

ロイヤルエンフィールドは、世界各地でモーターサイクルのイベントやライドを企画・サポートしており、特に、毎年ゴアの美しいビーチに世界中からロイヤルエンフィールド・ライダーが集まる「モトバース」や、ヒマラヤ山脈の最も過酷な道や峠をバイクで走る「ヒマラヤン・オデッセイ」が有名です。また、世界中の人々がモーターサイクルで出かけることで人気の高い「One Ride」も実施しています。



