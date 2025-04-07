SNS¤ÇÂç¿Íµ¤¡ªÈýÌÓ¤Þ¤ÄÌÓ¥Ñー¥Þ¥µ¥í¥ó¡Ø¥í¥ì¥¤¥ó¥Ö¥í¥¦ ¾®ÅÄ¸¶Å¹¡Ù¤¬¥ªー¥×¥ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥ì¥¤¥ó¥Ö¥í¥¦


³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥ì¥¤¥ó¥Ö¥í¥¦ (½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Åì ¾­Âç¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¥Ñー¥Þ ¡ß ÈýÌÓ¥µ¥í¥ó¡Ø¥í¥ì¥¤¥ó¥Ö¥í¥¦¡Ù¤¬¡¢¾®ÅÄ¸¶Å¹¡Êhttps://lorraine-brow.co.jp/salon/odawara/¡Ë¤ò¿·¤¿¤Ë³«Å¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ú¥í¥ì¥¤¥ó¥Ö¥í¥¦¤È¤Ï¡Û


¤Þ¤ÄÌÓ¥Ñー¥Þ¤ÈÈýÌÓ¤Î»Ü½Ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢Èþ¤·¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£


¡ØÆü¡¹¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡£¡Ù




ºÇÀèÃ¼¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿´¤«¤é¤´ËþÂ­¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬¥µ¥í¥ó¤òË¬¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¿´¿È¶¦¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤­¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÈþ¤È¹¬¤»¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ú¥í¥ì¥¤¥ó¥Ö¥í¥¦¤ÎÆÃÄ§¡Û


¢¡ÍýÁÛ¤ÎÌÜ¸µ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»½ÑÎÏ

¤ªµÒÍÍ¤Î¹¥¤ß¤ä¡¢´õË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö»÷¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥µ¥í¥ó¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¸µ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥×¥í¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Äó°Æ¡¢¤½¤·¤ÆÃúÇ«¤«¤Ä¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÇËþÂ­¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌÜ¸µ¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¡ºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤Ç¤Î»Ü½Ñ

¥í¥ì¥¤¥ó¥Ö¥í¥¦¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤äÈýÌÓ¤Î¾õÂÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê»Ü½ÑÊýË¡¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¤Þ¤ÄÌÓ¤äÈýÌÓ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÇÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£


¢¡Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö

¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢À¶·é¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¢¡Æ¯¤­¤ä¤¹¤µ¤¬¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë

¥í¥ì¥¤¥ó¥Ö¥í¥¦¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆ¯¤­¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥¿¦Î¨¤Î¹â¤¤ÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯¶Ð¤á¤é¤ì¤ë¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡¢Äó¶¡¤¹¤ëµ»½ÑÎÏ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¥í¥ì¥¤¥ó¥Ö¥í¥¦¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËþÂ­ÅÙ¤â¸þ¾å¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£


¡ÚÅ¹ÊÞ¾ÜºÙ¡Û¥í¥ì¥¤¥ó¥Ö¥í¥¦ ¾®ÅÄ¸¶Å¹


½»½ê¡§¢©250-0011 ¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô±ÉÄ®2-7-38 ¶ÓÄÌ¤ê´äÅÄ¥Ó¥ë4-1


±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～19:30(ºÇ½ª¼õÉÕ18:00)


ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ


Å¹ÊÞ¥Úー¥¸¡§https://lorraine-brow.co.jp/salon/odawara/


µá¿Í¥Úー¥¸¡§https://lorraine-brow.co.jp/job_offer/odawara/


¢¡Á´¹ñÅ¹ÊÞ¤Ç¥¢¥¤¥ê¥¹¥ÈÊç½¸Ãæ¡ª


¢¨2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Êº£¸å¡¢Å¹ÊÞ¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë


¡ÚËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡Û

»¥ËÚÂçÄÌ¤êÅ¹


¡ÚÅìËÌÃÏÊý¡Û

ÀÄ¿¹Å¹


¹°Á°Å¹


È¬¸ÍÅ¹


À¹²¬Å¹


ÀçÂæ°ìÈÖÄ®Å¹


ÀçÂæÄ¹Ä®Å¹


ÀçÂæ±ØÅì¸ýÅ¹


·´»³±ØÁ°ÂçÄÌÅ¹


¡ÚËÌÎ¦¡Û

»³·ÁÅì¸¶Ä®Å¹


ÉÙ»³Å¹


¡Ú´ØÅì¡Û

ーÅìµþー23¶èÆâ


½ÂÃ«Å¹


Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹


ÃÓÂÞÅ¹


¿·½ÉËÜÅ¹


¿·½ÉÅì¸ýÅ¹


¼«Í³¤¬µÖÅ¹


·ÃÈæ¼÷Å¹


À®ÁýÅ¹


ÌÜ¹õÅ¹


³÷ÅÄÀ¾¸ýÅ¹


¶äºÂÅ¹


¶Ó»åÄ®Å¹


ÌçÁ°ÃçÄ®Å¹


À¾³ëÀ¾Å¹


ÎýÇÏÅ¹


É½»²Æ»Å¹


»°¸®Ãã²°Å¹


ÃæÌÜ¹õÅ¹



ーÅìµþー23¶è³°


È¬²¦»ÒÅ¹


ÉÜÃæÅ¹


Î©ÀîÅ¹


µÈ¾Í»ûÅ¹


»°Âë±ØÁ°Å¹


Â¿Ëà¥»¥ó¥¿ーÅ¹


Ä®ÅÄÅ¹


ÀçÀîÅ¹



ー¿ÀÆàÀîー


ÉðÂ¢¾®¿ù


²£ÉÍ´ØÆâÅ¹


ÀîºêÅ¹


Æ£ÂôÅ¹


²£ÉÍÅ¹


ËÜ¸üÌÚÅ¹


¥»¥ó¥¿ーÆîÅ¹


ÆóËóÀîÅ¹


¾åÂç²¬±ØÁ°Å¹


¾®ÅÄ¸¶Å¹



ーÀéÍÕー


ÇðÅì¸ýÅ¹


Á¥¶¶Å¹


À®ÅÄÅ¹


ÀéÍÕ±ØÅ¹


Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹Å¹


ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹



ーºë¶Ìー


Àî±ÛÅ¹


Áð²ÃÅ¹


¿·±ÛÃ«Å¹


ÂçµÜÅ¹


½ÕÆüÉôÅ¹


·§Ã«Å¹


Æþ´ÖÅ¹


±ºÏÂÅ¹



ー·²ÇÏー


¹âºêÅ¹


·²ÇÏ°ËÀªºêÅ¹


·²ÇÏÂÀÅÄÅ¹



ーÆÊÌÚー


¾®»³Å¹


±§ÅÔµÜÅ¹



ー°ñ¾ëー


¿å¸ÍÅ¹


¤Ä¤¯¤ÐÅ¹


ÀÖÄÍÅ¹


¡ÚÅì³¤¡¦ÃæÉôÃÏÊý¡Û

¿·³ãÅ¹


Ä¹²¬Å¹


¹ÃÉÜ¾¼ÏÂÅ¹


Ä¹Ìî±ØÁ°Å¹


´ôÉì±ØÁ°Å¹


ÀÅ²¬Å¹


Âç³ÀÅ¹


ÉÍ¾¾Å¹


¶âÂôÅ¹


³ÝÀîÅ¹



ー°¦ÃÎー


°ìµÜÅ¹


Ì¾¸Å²°±ÉÅ¹


Ì¾¸Å²°±ØÁ°Å¹


¶â»³Å¹


Æ£¤¬µÖÅ¹


²¬ºêÅ¹


Ë­ÅÄÅ¹


Ë­¶¶Å¹


Âç¿Ü´Ñ²»Å¹


¡Ú¶áµ¦ÃÏÊý¡Û

ーÂçºåー


ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹


ÇßÅÄ¼ÇÅÄÅ¹


ËçÊýÅ¹


Å·²¦»ûÅ¹


ÆñÇÈÅ¹


¾åËÜÄ®Å¹


½»Æ»Å¹


¶áÅ´È¬ÈøÅ¹


¹âÄÐÅ¹


¹¾ºäÅ¹


Ë­ÃæÅ¹



ーÊ¼¸Ëー


¸µÄ®Å¹


»°µÜÅ¹


É±Ï©Å¹


ÌÀÀÐÅ¹


°ËÃ°Å¹


¿À¸Í²¬ËÜÅ¹


ÀîÀ¾Ç½ÀªÅ¹



ーµþÅÔー


µþÅÔ±ØÁ°Å¹


»Í¾ò±¨´ÝÅ¹


¾¾°æ»³¼êÅ¹



ーÆàÎÉー


¶áÅ´ÆàÎÉÅ¹


ÆàÎÉÂçÏÂÀ¾Âç»ûÅ¹



ーÏÂ²Î»³ー


ÏÂ²Î»³±ØÁ°Å¹



ー¼¢²ìー


ÆîÁðÄÅÅ¹


ÂçÄÅÁ·½ê±ØÁ°Å¹


¶á¹¾È¬È¨Å¹



ー»°½Åー


¶áÅ´»ÍÆü»ÔÅ¹


¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¡Û

¹â¾¾Å¹


¾¾»³Å¹


¾¾»³Å·»³Å¹


ÆÁÅç²­ÉÍÅ¹


ÆÁÅçÍõ½»Å¹


¹­ÅçÅ¹


Ê¡»³Å¹


ÈøÆ»Å¹


¸âÅ¹


²¬»³±ØÁ°Å¹


Ä»¼èÅ¹


ÊÆ»ÒÅ¹


¾¾¹¾Å¹


½Ð±ÀÅ¹


²¼´ØÅ¹


¹áÀî´ÝµµÅ¹


¹âÃÎÅ¹


ÁÒÉßÅ¹


¡Ú¶å½£ÃÏÊý¡Û

Ìô±¡Å¹


¾®ÁÒÅ¹


ÇîÂ¿Å¹


µ×Î±ÊÆÅ¹


·§ËÜÅ¹


¸÷¤Î¿¹Å¹


ÂçÊ¬Å¹


º´²ìÅ¹


µÜºêÅ¹


ÆîµÜºêÅ¹


¼¯»ùÅçÅ·Ê¸´ÛÅ¹


¼¯»ùÅç±§½ÉÅ¹


Ä¹ºêÅ¹


ÆáÇÆÅ¹


¡ÚÏ¢ÍíÀè¡Û


³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥ì¥¤¥ó¥Ö¥í¥¦


ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Åì ¾­Âç


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤Î±¿±Ä¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º


WEB¡§https://lorraine-brow.co.jp