エッジAI搭載映像配信サーバ mmEye-HDV 発売のお知らせ
株式会社ブレインズ(https://www.brains.co.jp)（本社：東京都世田谷区、代表取締役：堀内岳人）は、エッジAIを搭載した次世代の映像配信サーバ：mmEye-HDVを発表しました。
mmEye-HDV はルネサスエレクトロニクス社：RZ/V2H(https://www.renesas.com/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rz-mpus/rzv2h-quad-core-vision-ai-mpu-drp-ai3-accelerator-and-high-performance-real-time-processor)(C)を搭載した映像配信装置です。
AI 推論専用ハードウェアアクセラレータ：DRP-AI3(C)を用いたエッジAI 画像処理とH.264/H.265エンコード による映像配信が可能です。
ONVIF(R) に対応することで汎用性を確保し、既存のカメラシステムを生かした柔軟で拡張性の高い映像監視システムを構築することが可能です。
概要
■フルハイビジョン解像度（1920 x 1080ピクセル/60fps）対応の映像入力（3G-SDI、HDMI）
■用途に応じたエンコード：H.264、H265、JPEG
■異なる解像度の3 ストリームを同時配信（1920 x 1080 ～ 480 x 270）
■ONVIF(R) Profile S およびProfile T に対応（※1）
■最大80TOPS のAI 画像処理機能（侵入者・車両検知等）（※2）
■小型・ファンレス
（※1）ONVIF(R) ：IP カメラや伝送装置等の映像通信の業界標準規格
Profile S ：IP 映像伝送の通信制御プロトコル。動画圧縮はH.264 形式
Profile T ：H.264 に加えてH.265 も対象。また、AI 画像処理やいたずら検知などのアラート機能をサポート
（※2）ご要望に合わせてAI 画像処理のカスタム実装も請負い可能です。
インターフェイス外観
前面
背面
機器仕様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/160324/table/2_1_2e70d43d8ba71de41433ce1c34057da7.jpg ]
関連製品
RZV2H-CPU(https://www.brains.co.jp/contents.php?path=content/board/RZV2H-CPU.html)ボード(https://www.brains.co.jp/contents.php?path=content/board/RZV2H-CPU.html)
基板サイ70.0x70.0mm
ハイエンドAI MPU ルネサス エレクトロニクス社：RZ/V2H(https://www.renesas.com/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rz-mpus/rzv2h-quad-core-vision-ai-mpu-drp-ai3-accelerator-and-high-performance-real-time-processor)(C)を搭載した組込ボード(SoM：
System on Module)です。
AIアクセラレータ（DRP-AI3(C)）を搭載しており、高度なAI処理を低消費電力で実現します。
PCIe、USB 3.2やギガビットイーサネットなど高速インタフェースも備えており、エッジAI装置の
開発や製品化に最適です。
AI・人工知能EXPOに出展します。
入場バッチ登録はここをクリック(https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1330654272951554-OGM)
御来場をお待ちしています。
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■本件に関する各種お問い合わせ■
＜お問い合わせメール＞support@brains.co.jp