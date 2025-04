CrowdStrike社の「Growth Partner of the Year (Japan)」を受賞

兼松エレクトロニクス株式会社

兼松エレクトロニクス株式会社(社長:渡辺 亮、本社:東京都中央区 以下KEL)は、CrowdStrike Holdings, Inc.(CEO:George Kurtz、アメリカ テキサス州オースティン、以下:CrowdStrike社)が3月10日から12日に開催したCrowdStrike APJ Partner Symposium 2025 in Taipeiで、日本国内での同社製品の販売成長率が最も伸長したパートナーとして「Growth Partner of the Year (Japan)」を受賞しました。

1.【 受賞の背景 】

兼松エレクトロニクス株式会社(社長:渡辺 亮、本社:東京都中央区 以下KEL)は、CrowdStrike Holdings, Inc.(CEO:George Kurtz、アメリカ テキサス州オースティン、以下:CrowdStrike社)が3月10日から12日に開催したCrowdStrike APJ Partner Symposium 2025 in Taipeiで、日本国内での同社製品の販売成長率が最も伸長したパートナーとして「Growth Partner of the Year (Japan)」を受賞しました。

「Growth Partner of the Year (Japan)」は、CrowdStrike社のFY25 (期間:2024年2月~2025年1月)において、日本国内での同社製品の販売成長率で最も高い実績を達成したパートナーに贈られるものです。

KELは高度化・複雑化するサイバー攻撃からお客様ビジネスをお守りするため、高品質かつ総合的なセキュリティサービスを提供しています。その一環として、CrowdStrike製品を幅広い業種・業態のお客様に展開し、特定の大型案件に依存せず販売実績を積み重ねてまいりました。

また、ITプラットフォームに関する最新トレンドやテクノロジーを体感いただく「KEL Briefing Center(KBC)」において、ゼロトラストやOTセキュリティ、ID管理などのセキュリティに関するセッションを数多く開催しています。KBCでのお客様とのディスカッションを通じてCrowdStrike製品をご紹介することで、案件発掘につながる活動にも取り組みました。この結果、日本国内での販売成長率において高い実績を達成するに至りました。

CrowdStrike社は、サイバーセキュリティ分野においてグローバルで業界をリードする企業であり、同社が提供する「CrowdStrike Falconプラットフォーム」は、軽量なシングルエージェント・アーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンス、複雑さの低減、短期間での価値提供を実現します。

KELは、今後もCrowdStrike社との強力なパートナーシップを維持し、さらに多くのお客様に対して優れたサイバーセキュリティサービスを提供してまいります。今後、CrowdStrike社が提供するITDR(Identity Threat Detection and Response)や次世代SIEM(NG-SIEM)の展開を強化し、より高度なセキュリティ対策を推進してまいります。

(左から)

・Veeam Software Inc., General Manager & Senior Vice President, APJ, Mr. Beni Sia

・KEL大内 拓也 (執行役員 営業部門担当 兼 クラウド&サービス部門担当)

・ヴィーム・ソフトウェア株式会社 執行役員社長 古舘正清 様

2.【 兼松エレクトロニクス株式会社の概要 】

(1)商号:兼松エレクトロニクス株式会社(英文表記:Kanematsu Electronics Ltd.)

(2)事業内容:IT(情報通信技術)を基盤に企業の情報システムに関する設計・構築、運用サービスおよびシステムコンサルティングとITシステム製品およびソフトウェアの販売、賃貸・リース、保守および開発・製造、労働者派遣事業

(3)本店所在地:〒104-8338 東京都中央区京橋2-13-10

(4)代表者:代表取締役社長 渡辺 亮

(5)資本金:90億3,125万円

(6)売上高:(連結)906億

(7)従業員:(単体)473名 (連結)1,551名

(8)URL:https://www.kel.co.jp

*文中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。